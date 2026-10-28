Mapfre eleva un 14,3% su dividendo a cuenta y ratifica el cierre de la compra de Safety Insurance para 2027

Mapfre continúa consolidando su senda de crecimiento rentable y diversificado. Durante la presentación de los resultados correspondientes a los nueve primeros meses del ejercicio, el director financiero de la aseguradora, José Luis Jiménez, ha anunciado una nueva mejora en la retribución al accionista.

En concreto, el Consejo de Administración ha aprobado un dividendo a cuenta de 8 céntimos de euro por acción, 14,3% más. Este se abonará el próximo 26 de noviembre.

Se trata de la sexta subida consecutiva de la retribución al accionista en los últimos tres años. Con este abono, la remuneración total con cargo a 2026 alcanzará los 19 céntimos por título, lo que equivale a un desembolso conjunto de unos 585 millones de euros.

"En los últimos cinco ejercicios, hemos distribuido entre nuestros accionistas un montante récord de más de 4.600 millones de euros", ha recordado Jiménez.

El responsable financiero ha subrayado que la compañía mantiene un crecimiento "de forma rentable y sostenida, incluso en entornos económicos menos favorables", apoyándose en su diversificación geográfica y de negocio.

En este sentido, ha calificado de "espectacular" el comportamiento operativo de regiones y unidades estratégicas como Iberia, Brasil, Norteamérica y Mapfre Re.

Por ramos, Jiménez ha detallado la evolución de las principales líneas de actividad. Automóviles crece un 2,1%, mostrando una evolución favorable en prácticamente todas las áreas y una mejora de su ratio combinado hasta el 99%, con avances notables en Iberia y Norteamérica.

Mientras que Vida avanza un 3,7%, si bien el directivo ha precisado que, excluyendo el efecto de una póliza corporativa relevante emitida en el segundo trimestre de 2025, el repunte comparable se situaría en el 12,6%.

Por su parte, seguros generales presenta un comportamiento operativo sobresaliente, reflejado en un ratio combinado del 81,8%.

En conjunto, el ratio combinado del negocio de No Vida se situó en el 93,5%, alineado con el rango objetivo del 93%-94% fijado en el plan estratégico de la entidad.

Impactos en Latinoamérica

Respecto a Latinoamérica (excluyendo Brasil), Jiménez ha reconocido el impacto derivado de una mayor siniestralidad climatológica y catastrófica, destacando el reciente terremoto en Colombia, a lo que se han sumado cambios fiscales y regulatorios en plazas clave como México y el propio mercado colombiano.

Pese a estos factores y al efecto derivado de la apreciación de divisas, ha remarcado que la región «sigue creciendo en primas, especialmente en vida y salud, y mantiene una contribución muy relevante al resultado del grupo».

En el plano financiero, Mapfre se apoya en un contexto de tipos de interés propicio para la rentabilidad de su cartera de inversión y la generación de ingresos financieros. El ratio de solvencia se situó en el 208,8%, holgadamente por encima del rango meta de la entidad, certificando lo que Jiménez definió como una «estructura muy prudente y equilibrada».

El director financiero también ha hecho balance de los movimientos corporativos anunciados a finales del pasado mes de julio, confirmando que avanzan conforme a los plazos previstos.

En relación con la adquisición de la aseguradora estadounidense Safety Insurance, la compañía mantiene el objetivo de culminar el cierre de la transacción durante el primer trimestre de 2027.

Jiménez ha avanzado que, una vez que la junta de accionistas de Safety dé luz verde a la integración, Mapfre acometerá varias emisiones de deuda para estructurar la financiación.

Asimismo, la toma de participación en la insurtech española Tuio prosigue su hoja de ruta con normalidad, enmarcada en la estrategia de digitalización e innovación del grupo asegurador.