Línea Directa dispara su beneficio un 35% hasta septiembre, con 80,4 millones de euros

Línea Directa Aseguradora ganó 80,4 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 34,8% más que un año antes, impulsada por el crecimiento de todas sus líneas de negocio.

La aseguradora elevó sus primas emitidas un 8,9%, hasta 919 millones de euros, por encima del avance del 5,6% registrado por el sector en No Vida, según ha informado este miércoles.

"Los resultados de los nueve primeros meses del año reflejan la solidez y la consistencia de nuestra estrategia y de nuestro modelo de negocio. Crecemos de forma destacada en clientes, aumentamos los ingresos por encima del mercado y lo hacemos con unos niveles excepcionales de rentabilidad", ha destacado la consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela.

Y ha añadido que "todo ello nos permite afrontar el cierre del ejercicio desde una posición de fortaleza y seguir avanzando en los objetivos estratégicos que planteamos al principio del ejercicio".

El crecimiento comercial se apoyó en una cartera de 3,9 millones de clientes, un 6,9% más que hasta septiembre de 2025, tras incorporar más de 253.000 asegurados en el periodo.

Por ramos

La compañía ha destacado que este aumento de ingresos se ha producido sin renunciar a la rentabilidad: su ratio combinado mejoró 2,1 puntos, hasta el 91,3%.

El ramo de Autos volvió a ser el principal motor del negocio. Sus primas emitidas alcanzaron los 750 millones de euros, un 9,5% más, frente al 6,1% del mercado, mientras que la cartera creció un 7,9%, hasta 2,89 millones de asegurados.

Hogar aportó 128,9 millones de euros en primas, un 2,6% más, con una cartera superior a los 796.000 clientes (+3,5%). Salud fue el ramo que más creció en términos relativos entre las líneas principales: sus primas subieron un 17%, hasta 35,6 millones de euros, y el número de asegurados se incrementó un 10,9%, hasta 131.000.

La aseguradora atribuyó la mejora de sus resultados a una suscripción diferencial y al control de gastos.

La siniestralidad descendió un punto, hasta el 71,3%, mientras que el ratio de gastos se redujo 1,1 puntos, hasta el 20%. Como consecuencia, el resultado técnico creció un 45,6%, hasta 74,3 millones de euros.

El resultado financiero se situó en 34,5 millones de euros, un 7,7% más que en el mismo periodo de 2025.

La rentabilidad sobre fondos propios promedios (RoAE) alcanzó el 25,6%, 3,3 puntos más, y el ratio de solvencia se situó en el 191,5%, con un avance de 2,5 puntos.