El seguro de decesos cubre a 21,8 millones de personas y protege al 44% de la población en España

El seguro de decesos cubre a 21,8 millones de personas en España al cierre de 2025, según los datos publicados por la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa).

En concreto, las aseguradoras se hicieron cargo de casi 294.000 inhumaciones durante ese ejercicio, lo que supone que el 65,4% de los fallecimientos registrados en el país estuvieron cubiertos por estas pólizas.

Este producto, cuya función principal es hacerse cargo del sepelio del asegurado, presenta importantes diferencias territoriales. Mientras que en algunas provincias protege a más de siete de cada diez habitantes, en otras su presencia se limita a alrededor de uno de cada cinco.

Cádiz encabeza la clasificación, con el 75,56% de su población asegurada. Le siguen Ávila, con el 72,58%; Ciudad Real, con el 71,96%; y Badajoz, con el 70,21%.

También destacan Cáceres, Jaén, Asturias, Sevilla y Huelva, todas ellas con tasas superiores al 60%, según las tablas elaboradas con datos de ICEA y del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el extremo contrario se encuentran Teruel, donde la cobertura alcanza al 20% de los habitantes; Soria, con el 20,32%; y Baleares, con el 21%. Madrid y Barcelona, las provincias con mayor número de asegurados en términos absolutos, presentan porcentajes inferiores al promedio nacional: el 39,09% y el 31,92%, respectivamente. Madrid suma 2,78 millones de personas protegidas, frente a los 1,9 millones de Barcelona.

La penetración del seguro de decesos aumenta, en términos generales, con la edad. Entre los menores de cinco años se sitúa en el 17,29%, mientras que en el grupo de 30 a 34 años alcanza el 39,66%. La cobertura supera el 50% a partir del tramo de 55 a 59 años y llega al 59,45% entre quienes tienen 85 años o más.

Servicios

Unespa vincula su presencia en distintas generaciones al carácter familiar de las pólizas, que suelen incluir a varios miembros de un mismo hogar. No obstante, los datos muestran diferencias relevantes según la composición de la unidad familiar.

Las tasas más elevadas corresponden a las parejas sin hijos en las que al menos uno de sus miembros tiene 65 años o más, con un 56,70%, y a los hogares formados por una persona de esa edad que vive sola, con un 52,44%. Por el contrario, la cobertura cae al 2,84% entre las personas menores de 30 años que residen solas.

Además de la prestación funeraria, las aseguradoras pueden incorporar servicios complementarios, como apoyo psicológico, asesoramiento legal o gestión del fin de la vida digital. Su inclusión depende de las coberturas de cada póliza.

Por tamaño de municipio, la presencia de este seguro oscila entre el 37,26% de las ciudades de al menos 100.000 habitantes y el 43,61% de las localidades de entre 20.000 y menos de 50.000 vecinos. En los municipios de menos de 10.000 habitantes, la tasa se sitúa en el 37,64%.