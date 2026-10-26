Santalucía lanza un nuevo seguro de ahorro con renta vitalicia

Santalucía ha lanzado una nueva emisión de MaxiPlan Inversión Rentas Constante, su seguro de ahorro de renta vitalicia, según ha informado este lunes.

La propuesta está orientada a quienes desean complementar su pensión u otros ingresos y, al mismo tiempo, dejar una protección económica a sus beneficiarios, realizando una aportación mínima de 30.000 euros.

El producto es contratable para clientes de entre 60 y 80 años de edad.

La nueva emisión se ofrece con un interés técnico del 4%

Al ser una renta vitalicia, el porcentaje de rendimiento de capital es del 24% para clientes de entre 60 y 65 años; del 20% entre 66 y 69 años; y del 8% a partir de 70 años.

Santalucía explica a modo de ejemplo que un cliente con 75 años solamente integrará en la base del ahorro 8 euros por cada 100 de renta percibida. Sobre esos 8 euros se aplicará la retención y el tipo impositivo que corresponda.