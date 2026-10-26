Las comunidades autónomas despliegan seguros públicos contra el impago del alquiler sin una cobertura única en España

Varias comunidades autónomas ya han puesto en marcha seguros o avales públicos para proteger a los propietarios frente al impago del alquiler. Eso sí, España carece de una cobertura única y homogénea.

Cada administración fija sus propios requisitos, límites de renta y fórmulas de protección, dentro del marco estatal creado por el Real Decreto 1135/2025.

"En la actualidad más del 10% del total de viviendas arrendadas en España dispone de un seguro de impago, lo que representa cerca de unas 400.000 viviendas sobre un parque que supera los 3,9 millones de inmuebles en régimen de alquiler", explica Javier Íscar de Hoyos, presidente del Observatorio Español del Seguro del Alquiler (OESA).

Según Íscar, "los seguros de impago se han mostrado en los últimos años como una de las mejores herramientas para fomentar el mercado del alquiler, ya que eliminan el principal temor de los propietarios: perder sus rentas mensuales y verse envueltos en costosos procesos judiciales".

El País Vasco ha aprobado Alokaplus, un seguro público dirigido a personas físicas con un máximo de cinco inmuebles, tanto para contratos nuevos como ya en vigor. El programa se aplica en municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado y prevé entrar en vigor a principios de noviembre.

Diferencias territoriales

La cobertura garantiza hasta 14 mensualidades de renta impagada con carácter general, un límite que se eleva a 20 mensualidades cuando el arrendatario tiene 35 años o menos, más de 65, forma parte de una familia monoparental o convive con menores o personas con diversidad funcional o psíquica.

El seguro también asume los suministros pendientes que haya tenido que abonar el propietario y los daños por culpa o negligencia del inquilino. La cobertura se activa desde que el juzgado admite a trámite la demanda de desahucio por impago, aunque la administración puede reclamar después al arrendatario las cantidades adelantadas.

Como contrapartida para el inquilino, la adhesión al programa limita la fianza exigible a un mes y prohíbe al propietario solicitar avales adicionales o seguros privados a cargo del arrendatario.

En la Comunidad de Madrid, el Plan Alquila incorpora un seguro de impago sin coste para el propietario durante los tres primeros años de contrato. La medida busca incentivar que los caseros saquen sus viviendas al mercado de alquiler asequible.

En Cataluña, el programa Avalloguer ofrece un aval público que garantiza al arrendador el cobro de las rentas impagadas. Su aplicación depende del municipio y de las condiciones concretas de cada convocatoria, por lo que no constituye una cobertura uniforme en toda la comunidad.

"Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, por ese orden, son las regiones donde se contratan más seguros de impago y aglutinan entre el 60 y el 65% del total de pólizas registradas en toda España", remarca Íscar.

En su opinión, esta concentración responde a "la combinación de una alta densidad de contratos de alquiler, el incremento de los precios de las rentas y el temor de los propietarios ante la inseguridad jurídica o posibles retrasos en los procesos de desahucio".

"Solo la provincia de Barcelona registra 1 de cada 3 incidencias por impago, el 30%, de las contabilizadas a nivel nacional, mientras que en Madrid más del 75% de los desahucios practicados en el último año fueron motivados por impago en el alquiler", añade.

Pequeños propietarios

El objetivo común es reducir el riesgo que asumen los caseros al alquilar, especialmente en contratos de vivienda habitual destinados a jóvenes o colectivos vulnerables, y así facilitar que más pisos lleguen al mercado de alquiler.

"Principalmente son los pequeños propietarios, que cuentan con uno o dos inmuebles en alquiler, los que más se inclinan por la contratación de este tipo de seguros", señala Íscar.

No obstante, advierte de que "en las últimas semanas y desde la aprobación del Real Decreto estamos viendo el auge en la contratación de seguros de impago por parte de los fondos de inversión ante la inseguridad jurídica motivada y que afecta mucho a ese colectivo".

En el caso del aval público, la Administración no cobra al propietario. Es decir, si la cobertura se articula como seguro, la comunidad subvenciona íntegramente el coste de la póliza.

La protección puede incluir las rentas adeudadas, los suministros pendientes, los daños causados en la vivienda por el inquilino y, en algunos supuestos, las primas de seguros contratadas por el arrendador.

El Real Decreto 1135/2025 establece una línea estatal de ayudas para cubrir impagos de alquiler, financiada por el Estado y gestionada por las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La norma contempla avales públicos, aseguramientos, subvenciones u otros mecanismos equivalentes.

Para acceder a la ayuda, en general se exige un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, el depósito de la fianza y que el inquilino pertenezca a los colectivos previstos, principalmente jóvenes o personas en situación de vulnerabilidad.

También pueden aplicarse límites de renta y la exigencia de que el inmueble esté ubicado en una zona de mercado residencial tensionado.

La cobertura puede alcanzar las rentas impagadas, los suministros pendientes, los daños causados en la vivienda y las primas de seguros contratadas por el arrendador, siempre que el contrato estuviera vigente el 30 de enero de 2025 o se hubiera firmado con posterioridad.

"Uno de los principales inconvenientes que se han observado en medidas adoptadas por la Administración son los retrasos que se suelen registrar. La ley fija que debe actuar en un plazo de dos meses, pero la realidad es que la gestión burocrática autonómica y local suele demorar los pagos reales durante meses", advierte Íscar.

En su opinión, "una fórmula de colaboración público-privada sería la solución más eficiente. Permitiría al propietario cobrar de forma inmediata de la aseguradora y a la Administración proteger al inquilino vulnerable contratando ella misma la póliza de impago".