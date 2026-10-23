El seguro de hogar, primera vía de protección ante reparaciones que muchos españoles no pueden asumir

Más de la mitad de los españoles no podría afrontar una reparación urgente de 3.000 euros en su vivienda, un margen financiero limitado que sitúa al seguro de hogar como principal vía de protección ante averías e imprevistos, según un estudio de GAD3 para Orange España.

El 63% de los encuestados afirma que no podría asumir hoy un gasto de 3.000 euros para una reparación urgente en casa, mientras que casi dos de cada tres consideran que un imprevisto importante afectaría mucho o bastante a la economía de su hogar.

La capacidad de pago cae de forma progresiva: el 75% podría afrontar 500 euros, el 58% llegaría a 1.000 euros y solo el 37% dispondría de 3.000 euros.

La falta de holgura económica se traduce en reparaciones pospuestas.

El 44% reconoce haber aplazado una reparación o mejora necesaria por motivos económicos en los últimos doce meses, y uno de cada diez lo ha hecho en varias ocasiones.

Brechas por perfil

La vulnerabilidad es mayor entre los hogares con mayor carga de vivienda. Solo el 10% de quienes destinan más de la mitad de sus ingresos a la vivienda podría asumir un gasto de 3.000 euros, frente al 51% de quienes destinan menos del 30% de sus ingresos.

También existen diferencias relevantes entre propietarios e inquilinos, con una capacidad de afrontar ese importe del 44% y el 17%, respectivamente. Entre los asegurados, el porcentaje asciende al 40%, frente al 18% de los no asegurados.

Sufrir una avería o reparación importante es la principal preocupación de los españoles en relación con su vivienda, señalada por el 61% de los encuestados. Se sitúa por delante de los robos (54%) y de la ocupación ilegal (51%).

El 70% de los hogares ha sufrido algún problema técnico o avería en el último año, especialmente humedades, incidencias de fontanería y roturas de electrodomésticos relevantes. Frente a estos episodios, el 29% de quienes no podrían asumir un gasto urgente recurriría al seguro de hogar, una proporción que sube al 34% entre quienes ya tienen una póliza.

Cobertura y desconocimiento

El 86% de los hogares cuenta con seguro de hogar, aunque la penetración cae al 66% entre los inquilinos. Pese a la alta contratación, el conocimiento de las coberturas es limitado: solo tres de cada diez asegurados saben con exactitud qué incluye su póliza.

Además, casi un tercio de los inquilinos desconoce que el seguro del propietario no protege sus pertenencias en caso de robo, una laguna que puede dejar sin cobertura los bienes personales en caso de siniestro.

"Estos datos muestran que un imprevisto en casa puede desbordar la economía de muchos hogares, especialmente entre los inquilinos y los más jóvenes", señala Cristina García Jiménez, directora de Orange Mediación de Seguros.

Y ha defendido la necesidad de ofrecer productos "accesibles, fáciles de contratar y con coberturas reales".