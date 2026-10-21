El calor récord dispara un 23% las averías de motor y batería en verano

Las temperaturas extremas y el envejecimiento del parque móvil explican que más de la mitad de las asistencias de Reale Seguros entre junio y agosto se debieran a fallos de motor o batería.

El verano más cálido de la historia en España ha elevado un 23% los fallos de motor y batería en los vehículos respecto a 2025, según los datos de asistencia en carretera de Reale Seguros entre junio y agosto de 2026. Estas incidencias concentraron el 52,9% del total de asistencias prestadas por la aseguradora durante la campaña estival.

Reale Seguros gestionó un total de 107.448 asistencias en carretera en los tres meses de verano, un 2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

A pesar de esta caída global, el repunte de las averías mecánicas y eléctricas confirma el impacto de las altas temperaturas sobre el rendimiento de los vehículos, especialmente en los desplazamientos largos propios de la época estival.

La AEMET sitúa el verano de 2026 como el más cálido de la historia, con una desviación de 2,4 grados sobre los valores normales en la España peninsular. Este factor, sumado al envejecimiento progresivo del parque automovilístico español, explica el aumento de las incidencias en motores y baterías.

Edad media de los turismos

La edad media de los turismos en España roza los 14,6 años, según datos de ANFAC, y casi un tercio de los vehículos en circulación (el 29,3%) supera las dos décadas de antigüedad. Esta combinación de calor extremo y flota envejecida incrementa la vulnerabilidad de los coches ante las olas de calor.

El efecto se dejó notar de forma especialmente intensa en julio, el mes más cálido desde que existen registros. En ese periodo, Reale Seguros atendió un 58% más de averías de motor que en la media mensual de los meses de enero a mayo.

Por su parte, los fallos de batería alcanzaron su pico en agosto, un 33% por encima de la media de los meses previos, como consecuencia también de las olas de calor registradas en junio y julio.

A pesar de la compleja situación del sector de auxilio en carretera, marcado por la tensión en los costes y la escasez de conductores de grúa, el plan de contingencia puesto en marcha por Reale Seguros ha permitido elevar el índice de satisfacción del cliente Net Promoter Score (NPS) en casi 10 puntos respecto al verano de 2025.

"En Reale Seguros analizamos de forma continua los escenarios cambiantes a los que se enfrentan nuestros asegurados. El balance del verano de 2026 demuestra que las medidas operativas y el refuerzo de nuestra capacidad de respuesta nos han permitido proteger la experiencia del cliente y mantener unos niveles altos de rapidez y eficiencia en el momento en que más lo necesitaban", destaca Javier Tera, director de Prestaciones y Operaciones de Reale Seguros.