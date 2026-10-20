Las aseguradoras ganan peso como socios estratégicos del sector energético

Uno de los ejemplos más consolidados es el acuerdo entre Iberdrola y MetLife.

Los líderes del sector energético están transformando su relación con las aseguradoras. El 86% de las compañías energéticas considera ya a las aseguradoras socios estratégicos y asesores a lo largo del ciclo de vida de sus proyectos, frente al 56% registrado un año antes, según una encuesta de Reuters Events elaborada junto a AXA XL.

Además, el 67% de los directivos prevé que la importancia de los seguros para su negocio seguirá aumentando durante los próximos dos años debido al aumento de los riesgos climáticos, operativos y regulatorios.

Esta tendencia ya se refleja en el mercado español. Mientras Iberdrola busca una alianza con una o varias aseguradoras para comercializar pólizas entre sus más de 11 millones de clientes y diversificar sus fuentes de ingresos, Repsol ha puesto en marcha un proceso para incorporar un socio asegurador de largo plazo con el que reforzar esta actividad y ampliar el catálogo de servicios ofrecidos a través de su ecosistema comercial y de Waylet.

En paralelo, energéticas y aseguradoras han intensificado sus acuerdos más allá de la contratación tradicional de pólizas, desde seguros vinculados al pago de suministros energéticos hasta la utilización de redes aseguradoras para comercializar electricidad, gas o soluciones de autoconsumo.

Uno de los ejemplos más consolidados es el acuerdo entre Iberdrola y MetLife, que en 2024 celebró dos décadas de colaboración en protección de pagos vinculada a los suministros energéticos.

Durante este periodo, ambas compañías destacan haber abonado millones de euros en indemnizaciones para ayudar a los clientes a afrontar sus facturas de luz y gas ante situaciones imprevistas.

Coincidiendo con el aniversario, actualizaron su producto Protección de Pagos Plus incorporando servicios de segunda opinión médica, apoyo en la búsqueda de empleo y una modalidad con asistencia para mascotas.

Otro de los casos más representativos es la colaboración entre Endesa X Servicios y Quantum Leben AG. La aseguradora respalda los seguros de protección de pagos incluidos en distintos servicios comercializados por Endesa, entre ellos Protección Luz 360, Protección Gas 360, Protección 360 Plus o Endesa Única.

Las coberturas contemplan contingencias como incapacidad temporal, incapacidad permanente absoluta, hospitalización, desempleo o fallecimiento por accidente, garantizando el pago de los suministros energéticos cuando el cliente atraviesa dificultades económicas.

La creciente colaboración entre ambos sectores también se aprecia en acuerdos donde las aseguradoras actúan como canal comercial de las compañías energéticas. Es el caso de Iberdrola y Mapfre, que en 2021 alcanzaron un acuerdo para que la red de cerca de 3.000 oficinas de la aseguradora comercializara contratos de electricidad, gas y mantenimiento de la energética, además de soluciones vinculadas al autoconsumo y la movilidad eléctrica.

Más recientemente, Plenitude y Pelayo anunciaron en 2026 un acuerdo para comercializar tarifas energéticas de precio fijo a través de la red de la aseguradora, integrada por unas 300 oficinas, después de una fase piloto desarrollada durante el año anterior.

La alianza permite a Pelayo ampliar su catálogo de servicios más allá de los productos aseguradores tradicionales, mientras que Plenitude gana acceso a una amplia red comercial con elevada capilaridad territorial.