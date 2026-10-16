La bancaseguros gana terreno en el mercado y supone más de la mitad de la nueva producción de seguros en España

El canal bancaseguros sigue reforzando su presencia en la distribución aseguradora. Según los datos proporcionados por AMAEF -la Asociación para la Mediación Aseguradora en entidades financieras- este viernes en su Conferencia Anual 2026, en 2025 los operadores de bancaseguros superaron el 55% de la nueva producción de seguros.

Esto supone que más de la mitad de las nuevas primas del sector se distribuyen a través de operadores de bancaseguros, por lo que el canal consolida su rol como una de las principales vías de acceso de los ciudadanos a soluciones aseguradoras.

Además, el canal también reforzó su presencia en la distribución aseguradora durante el año pasado. En concreto, los operadores de bancaseguros concentraron más del 36% de la cuota de distribución, un 3% más que en el ejercicio anterior.

La presencia adquiere especial relevancia en tanto a los productos que llegan a los clientes a través de dicho canal. En el ramo de Vida, la bancaseguros concentra más del 63% del volumen de negocio y casi el 67% de la nueva producción, manteniendo su liderazgo en la distribución.

El peso es todavía mayor en Vida Individual, donde representa el 70,13% del negocio y el 72,69% de las nuevas primas, y alcanza el 88,44% de la nueva producción de seguros de riesgo individual, directamente vinculados a la protección de las personas y sus familias.

Con todo, el canal se ha reforzado además en la distribución de otras ramas de seguros. En salud, la bancaseguros representa más del 14% del volumen de negocio y cerca del 33% de la nueva producción, mientras que en hogar concentra casi el 40% del volumen total y más del 55% de las nuevas primas.

Asimismo, alcanza un 34% del negocio en accidentes personales. Estas cifras muestran que la aportación del canal trasciende la mera distribución y refleja su capacidad para acercar soluciones aseguradoras a los ciudadanos en ámbitos tan esenciales como la protección de la vida, la salud, la vivienda y la seguridad económica de las familias.

Con todo, la actualización de los datos por parte de AMAEF se ha producido en un encuentro que ha reunido a más de 250 representantes de la industria bancaria y el sector asegurador con el objetivo de analizar la evolución del canal y su papel ante los retos económicos y sociales que afronta España.

Entre ellos, Eva María Lidón, subdirectora general de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, que ha puesto el foco en la capacidad de adaptación del sector asegurador ante el contexto actual o Mirenchu del Valle, presidenta de Unespa, que ha abogado por una mayor simplificación normativa.

Por parte de AMAEF, su presidente, Álvaro Urrutia, ha reivindicado la protección de las personas como propósito central de la bancaseguros y ha destacado la capacidad del canal para adaptarse a los cambios regulatorios, tecnológicos y sociales.

También la vicepresidenta de la Asociación, Mónica Paz, ha querido destacar el papel de la bancaseguros ante un entorno marcado por la incertidumbre económica, tecnológica y demográfica. “La incertidumbre se ha convertido en una característica casi permanente de nuestro tiempo. Ante este escenario, el sector asegurador tiene que estar más cerca de las personas, porque cuando aumenta la incertidumbre aumenta también el valor de aquello que aporta seguridad", ha concluido.