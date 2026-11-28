Cada vez que un móvil reconoce una voz, una médica interpreta una imagen o una fábrica reduce su consumo de energía, hay ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas detrás.

En mi trayectoria profesional he trabajado con científicos, ingenieros, tecnólogos y equipos de innovación extraordinarios: personas capaces de convertir problemas complejos en soluciones que mejoran la industria y la vida cotidiana.

Sin embargo, hay una realidad que me preocupa cada vez más: la dificultad creciente para encontrar profesionales STEM. No porque falte capacidad o talento, sino porque cada vez menos jóvenes visualizan estas disciplinas como una opción de futuro.

La paradoja es evidente: nunca hemos necesitado tanto talento científico y tecnológico y, sin embargo, demasiados jóvenes siguen sin verse en ese futuro. El empleo STEM se ha consolidado como uno de los ámbitos más dinámicos del mercado laboral español. En 2023 reunía a más de 1,7 millones de personas, el 8,18% del empleo total.

Pero persiste la brecha entre demanda y disponibilidad de perfiles: solo en el ámbito tecnológico se estiman alrededor de 120.000 vacantes sin cubrir.

España sigue por debajo de la media europea en titulaciones STEM: apenas un 6% de los jóvenes completa estudios en estas disciplinas, frente a una media europea cercana al 9%. A esta brecha formativa se suma otra de aspiración: pocos jóvenes se imaginan trabajando en ciencia y tecnología.

El reto consiste en acercar la ciencia a los jóvenes. Que puedan entrar en un laboratorio, preguntar a una ingeniera, programar una solución o experimentar con materiales.

Cuando descubren cómo una idea puede mejorar una fábrica, un tratamiento médico o el planeta, estas profesiones dejan de parecer lejanas y empiezan a convertirse en posibilidades.

En este sentido, el sistema educativo desempeña un papel decisivo. Cuando el alumnado experimenta, construye, programa o investiga, la ciencia deja de ser un conjunto de fórmulas y se convierte en una forma de comprender y transformar el mundo.

Pero generar talento no basta: también debemos crear las condiciones para que pueda desarrollarse.

España afronta dos problemas en este sentido: parte del capital humano altamente cualificado desarrolla su carrera fuera del país; y algunos titulados trabajan en puestos que no aprovechan plenamente su preparación. Mientras, las empresas tienen dificultades para cubrir posiciones clave.

Resolver este desajuste exige actuar antes de la elección de estudios, facilitar la transición al empleo y ofrecer oportunidades atractivas para desarrollar una carrera.

También debemos ampliar quién puede imaginarse formando parte del talento STEM: muchas niñas y jóvenes siguen encontrando barreras para verse en estas disciplinas. Por eso, la participación femenina merece una atención especial.

Aunque las mujeres son mayoría en el conjunto del alumnado universitario, su presencia disminuye en muchas titulaciones STEM. Representan apenas el 30,7% de quienes se gradúan en estas disciplinas, una brecha que empieza mucho antes de llegar a la universidad.

Como mujer que ha desarrollado su carrera en entornos científicos y tecnológicos, he comprobado que muchas barreras no se presentan como un "no puedes".

A menudo son sutiles: expectativas distintas, estereotipos sobre quién encaja en determinados puestos o la falta de referentes. Precisamente por ser menos visibles, estas barreras pueden condicionar decisiones mucho antes de que una joven llegue a plantearse una carrera STEM.

Cuando yo inicié mi trayectoria profesional era mucho menos habitual encontrar mujeres ocupando determinadas posiciones de liderazgo en ámbitos científicos o tecnológicos. Afortunadamente, la situación está cambiando, pero todavía queda camino por recorrer.

Por eso estoy convencida de que la visibilidad importa.

Importa que las niñas vean mujeres investigando, diseñando tecnologías, liderando proyectos, dirigiendo equipos o tomando decisiones estratégicas en entornos industriales y de innovación.

No porque seamos excepcionales, sino porque debemos normalizar que esas trayectorias son posibles.

Quienes ya trabajamos en estos ámbitos también podemos ser referentes: compartir experiencias ayuda a que las niñas imaginen su futuro y perciban la ciencia y la tecnología como espacios abiertos a todos los talentos.

También debemos desmontar la idea de que una carrera STEM conduce a una única salida profesional. Puede significar investigar nuevos materiales, crear una empresa, liderar equipos internacionales, diseñar tecnologías más sostenibles, gestionar grandes proyectos o transformar sectores enteros. La ciencia y la tecnología abren muchos caminos.

El reto no consiste solo en formar a más profesionales. Requiere que los centros educativos despierten la curiosidad, que las empresas acerquen sus proyectos y oportunidades, que quienes trabajamos en STEM compartamos nuestras experiencias y que todos cuestionemos los estereotipos que limitan expectativas. Solo así crearemos entornos donde cada talento pueda desarrollarse.

El talento STEM será uno de los factores que determinará nuestra capacidad para innovar, competir y afrontar los grandes desafíos del futuro.

"Importa que las niñas vean mujeres investigando, diseñando tecnologías, liderando proyectos, dirigiendo equipos o tomando decisiones estratégicas en entornos industriales y de innovación".

Necesitamos que más jóvenes, y especialmente más niñas, sean capaces de imaginarse ocupando esos espacios.

Porque las vocaciones científicas no nacen solo del talento. También nacen de la posibilidad de verse reflejado en ellas.

Cuando una niña puede mirar un laboratorio, una planta industrial, una universidad o una empresa tecnológica y pensar "yo también podría llegar ahí", el futuro deja de ser una idea lejana. Empieza a construirse.

Porque el futuro de la ciencia comienza cuando alguien se atreve a imaginar que también puede formar parte de él.

***Tatiana Manso es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Oviedo.