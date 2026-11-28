Mariano Rajoy lideró la cartera de Educación y Cultura entre 1999 y 2000, dentro de una extensa trayectoria ministerial que culminó al convertirse en presidente del Gobierno entre 2011 y 2018.

El Ministerio contó con perfiles clave en la política nacional como Alfredo Pérez Rubalcaba y Esperanza Aguirre, quienes alcanzaron posteriormente la Vicepresidencia del Gobierno y la Presidencia del Senado, respectivamente.

Destacan figuras con gran proyección internacional como Federico Mayor Zaragoza, que llegó a ser director general de la UNESCO, y Javier Solana, quien ejerció como secretario general de la OTAN y alto representante de la UE.

Desde 1977 han pasado por el Ministerio de Educación un total de 20 ministros que han impulsado hasta ocho leyes educativas distintas en España.

Faltan poco menos de 24 horas para la cita con las urnas. Este 29-N, el futuro de España vuelve a decirse en unas elecciones generales que determinarán de qué color político se tiñe el palacio de la Moncloa.

En un lado del espectro ideológico –y escorados a la derecha– se encuentran el PP y Vox. En el otro, con claros programas de izquierda se hallan el PSOE y el Frente Amplio. Todos tienen ideas distintas de lo que debería ser España.

Y España, como no puede ser de otra manera, también se construye desde la educación. Para el PP y Vox, lo primordial debe ser recuperar la exigencia elevando el nivel educativo y la devolución de la autoridad al profesor. Para la izquierda, el núcleo gira en torno a la igualdad de acceso a la enseñanza y la equidad.

Cada partido tiene su visión y desde 1977 –año de las primeras elecciones democráticas en España– han pasado por el Ministerio de Educación un total de 20 ministros que han impulsado –no todos ellos– hasta ocho leyes educativas.

Todas ellas llevan la huella del PP y, sobre todo, del PSOE. La que está vigente es la norma socialista conocida como Ley Celaá –la LOMLOE–, y fue impulsada por la exministra Isabel Celaá y continuada por la exministra Pilar Alegría y la ministra Milagros Tolón.

La sede el Ministerio de Educación, en el número 34 de la calle de Alcalá, en Madrid. Wikimedia commons

Muchos autores, como el exministro de Educación José Ignacio Wert, han considerado que esta norma "relajó la exigencia" educativa. Quizá, según opinan fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, ha influido que tanto Celaá como Alegría han compaginado su labor como ministras con la portavocía del Gobierno.

Por ello, ha habido una cierta "degeneración" del cargo de ministro de Educación en España, dado que ha habido "activismo político". Por ello, EL ESPAÑOL se ha preguntado cuáles han sido los ministros de este departamento con una carrera política con mayor resonancia y proyección tanto nacional como internacional.

Y, de acuerdo con la información recabada, las carreras que llevaron más lejos en política a los exministros de Educación son las de –por este orden cronológico– Federico Mayor Zaragoza (UCD), Javier Solana (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba (PSOE), Esperanza Aguirre (PP), y Mariano Rajoy (PP).

Todos ellos pasaron por el despacho principal del número 34 de la calle de Alcalá. Todos ellos fueron ministros de Educación y todos tuvieron una dilatada carrera política. Rajoy llegó a presidente del Gobierno; Solana, a secretario general de la OTAN; o Mayor Zaragoza, a director general de la UNESCO.

A continuación, este diario relata los perfiles de los cinco ministros de Educación con mayor resonancia política desde la Transición como muestra de que, pese a lo que se considera en el imaginario popular, la cartera educativa es de vital importancia para el presente y el futuro de un país.

Mayor Zaragoza (1981-1982) Federico Mayor Zaragoza, ministro de Educación entre 1981 y 1982. Laura Mateo Federico Mayor Zaragoza (Barcelona, 1934 - Madrid, 2024) dirigió el Ministerio de Educación y Ciencia entre diciembre de 1981 y diciembre de 1982, en el último Gobierno de UCD presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo. Antes de acceder al Consejo de Ministros ya contaba con una trayectoria vinculada a la gestión académica y parlamentaria. Fue catedrático de Bioquímica, rector de la Universidad de Granada entre 1968 y 1972, subsecretario de Educación y Ciencia entre 1974 y 1975 y diputado por Granada en las Cortes Constituyentes de 1977, donde presidió la Comisión de Educación y Ciencia. Asimismo, ejerció como director general adjunto de la UNESCO entre 1978 y 1981. Tras su paso por el despacho de la calle de Alcalá, su proyección internacional se consolidó de forma definitiva. En julio de 1987 fue elegido diputado al Parlamento Europeo en las listas del Centro Democrático y Social. Apenas unos meses después, en noviembre de 1987, alcanzó el puesto ejecutivo más alto desempeñado por un español en el sistema de Naciones Unidas al ser elegido director general de la UNESCO. Reelegido en 1993, permaneció al frente de la organización hasta noviembre de 1999, periodo en el que encabezó misiones diplomáticas centradas en la cultura de paz y la cooperación educativa y científica.

Solana (1988-1992) Javier Solana, ministro de Educación entre 1988 y 1992. Óscar Castro Javier Solana (Madrid, 1942) estuvo al frente del Ministerio de Educación y Ciencia entre julio de 1988 y junio de 1992, durante los gobiernos de Felipe González. Bajo su mandato se aprobó en 1990 la LOGSE, una de las reformas estructurales del sistema educativo español. Doctor en Física y diputado por Madrid desde 1977, Solana formó parte de todos los Ejecutivos socialistas entre 1982 y 1995 sin interrupción. Antes de recalar en Educación dirigió el Ministerio de Cultura desde 1982 y ejerció simultáneamente como portavoz del Gobierno entre 1985 y 1988. Tras dejar la cartera educativa en junio de 1992, fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, responsabilidad que ocupó hasta diciembre de 1995. Desde la jefatura de la diplomacia española dio el salto a la primera línea de la política internacional. En diciembre de 1995 asumió la Secretaría General de la OTAN, cargo que desempeñó hasta octubre de 1999. Ese mismo mes se convirtió en secretario general del Consejo de la Unión Europea y en el primer alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, puesto en el que actuó como jefe de la diplomacia comunitaria durante 10 años, hasta noviembre de 2009.

Rubalcaba (1992-1993) Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Educación entre 1992 y 1993. PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba (Solares, 1951 - Madrid, 2019) sucedió a Solana como ministro de Educación y Ciencia en junio de 1992 y permaneció en el cargo hasta julio de 1993. Su nombramiento culminó una década de gestión técnica en el departamento tras la llegada del PSOE al poder en 1982. Con anterioridad había sido director general de Enseñanza Universitaria, secretario general de Educación en 1986 y secretario de Estado en 1988, participando directamente en la negociación y desarrollo de la LRU de 1983 y de la LOGSE de 1990. Su paso por Educación impulsó una carrera de peso orgánico e institucional en el partido y en el Estado. Doctor en Química por la Universidad Complutense, entre 1993 y 1996 Rubalcaba ejerció como ministro de la Presidencia, de Relaciones con las Cortes y portavoz del Gobierno en una legislatura sin mayoría absoluta. Regresó al Consejo de Ministros en abril de 2006 como titular del Interior, etapa marcada por la derrota policial de ETA y el cese definitivo de su actividad armada en 2011. Entre octubre de 2010 y julio de 2011 compaginó Interior con la Vicepresidencia Primera y la portavocía del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente fue candidato socialista a la Presidencia del Gobierno en 2011, secretario general del PSOE y líder de la oposición entre febrero de 2012 y julio de 2014.

Aguirre (1996-1999) Esperanza Aguirre, ministra de Educación entre 1996 y 1999. Cristina Villarino Esperanza Aguirre (Madrid, 1952) ocupó la cartera de Educación y Cultura entre mayo de 1996 y enero de 1999 en el primer Gobierno de José María Aznar. Durante esa etapa impulsó el proyecto de reforma de las Humanidades y gestionó las competencias educativas y culturales del Ejecutivo. Licenciada en Derecho y técnico de Información y Turismo del Estado, inició su carrera política en 1983 como concejala del Ayuntamiento de Madrid, donde llegó a ser primera teniente de alcalde en 1995. En 1996 fue elegida senadora por Madrid antes de incorporarse al Consejo de Ministros. Tras abandonar el departamento de la calle de Alcalá en enero de 1999, en febrero de ese año fue elegida presidenta del Senado. Se convirtió así en la primera mujer en presidir la Cámara Alta, cuarta autoridad institucional del Estado, puesto que desempeñó hasta octubre de 2002. En noviembre de 2003 dio el salto a la política autonómica como presidenta de la Comunidad de Madrid. Gobernó la región hasta su dimisión en septiembre de 2012 tras encadenar tres mayorías absolutas consecutivas y presidir el PP madrileño entre 2004 y 2016.