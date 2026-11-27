Mercedes Carpintero (Investigación educativa) y Diego Olivar (Educación integral para la salud) completan el grupo de docentes galardonados por sus proyectos innovadores.

Cristian Ruiz (Liderazgo educativo), Belén Mesas (Sostenibilidad) y Clement Córdoba (Educación inclusiva) se alzan con el reconocimiento en sus respectivas áreas.

La gala de entrega de galardones se ha celebrado este jueves en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta ante cerca de 300 asistentes del ámbito educativo.

La Fundación Ibercaja premia a cinco profesores en la primera edición de los galardones Docentes Referentes, elegidos entre 478 propuestas de 17 comunidades autónomas.

Los profesores Cristian Ruiz, Belén Mesas, Clement Córdoba, Mercedes Carpintero y Diego Olivar han ganado la primera edición de los premios Docentes Referentes de la Fundación Ibercaja.

Estos cinco profesionales fueron seleccionados entre 478 proyectos procedentes de 17 comunidades autónomas.

La condecoración ha ocurrido este jueves en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta en un evento titulado Docentes que inspiran. Docentes que comparten. Cerca de 300 docentes, alumnado de grado y máster y responsables educativos han participado en esta cita.

Cada uno de los cinco premiados representa una de las categorías establecidas en la convocatoria. Cristian Ruiz ha sido reconocido en liderazgo educativo; Belén María Mesas, en sostenibilidad; Clement Córdoba, en educación inclusiva; Mercedes Carpintero, en investigación educativa y transferencia del conocimiento; y Diego Olivar, en educación integral para la salud.

Al acto han asistido el delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina; la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; y la decana de la facultad anfitriona, María José Aznar.

Pese a todo, los auténticos protagonistas han sido los docentes premiados. Son los que apuestan por la educación como motor del futuro. Son cinco perfiles que han marcado la diferencia.

Cristian Ruiz

Cristian Ruiz Reinales es docente en Competencias Digitales y miembro del equipo directivo del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza. Ha obtenido el galardón en la categoría de liderazgo educativo por su proyecto titulado Competencia Digital Humana.

Su propuesta sitúa la tecnología al servicio del pensamiento crítico, la creatividad y la autonomía del alumnado. El modelo integra competencia digital, inteligencia artificial, pensamiento computacional y cultura maker en todas las etapas educativas.

Además de su labor dentro de las aulas del centro zaragozano, Ruiz combina este trabajo con tareas de formación y divulgación. La categoría que lidera reconoce la capacidad de motivar, acompañar y personalizar el aprendizaje de los estudiantes.

Belén Mesas

Belén María Mesas Sánchez imparte Biología y Geología en el IES Pedro Jiménez Montoya de Baza, en Granada. Ha sido premiada en el ámbito de la sostenibilidad en educación por los proyectos Salvemos el Humedal del Baíco y TransFilabres-Baza.

Sus iniciativas combinan el aprendizaje en el aula con la participación ciudadana y el compromiso con el territorio. A través de ellas, ha movilizado a alumnado, centros educativos, instituciones y entidades sociales en acciones de conservación y divulgación ambiental.

Este reconocimiento visibiliza la integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la dinámica diaria del centro. El objetivo es formar ciudadanos comprometidos con la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

Clement Córdoba

Clement Córdoba Vila es profesor de Formación Profesional en el IES Blasco Ibáñez de Cullera, en Valencia. Ha recibido el premio en educación inclusiva gracias a su proyecto Inclusión multicapa en FP Básica.

Lleva más de 10 años desarrollando iniciativas para favorecer la inclusión educativa y social de alumnado en situación de vulnerabilidad. Su metodología combina aprendizaje-servicio, gamificación, horticultura terapéutica y movilidad internacional.

Con este enfoque busca impulsar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo y facilitar su transición hacia nuevas oportunidades formativas y profesionales. Esta categoría valora prácticas que garantizan la igualdad de oportunidades en el aula.

Mercedes Carpintero

Mercedes Carpintero Gómez es maestra de Educación Primaria en el CEIP La Laguna de Laguna de Duero, en Valladolid. Ha ganado en la categoría de investigación educativa y transferencia del conocimiento por su trabajo Cree y crea en matemáticas.

Su línea de investigación analiza el impacto de las creencias del alumnado sobre el aprendizaje de las matemáticas. Combina investigación científica y práctica docente para diseñar estrategias que mejoren la relación de los estudiantes con esta asignatura.

Para ello, incorpora metodologías experienciales y entornos de aprendizaje como el huerto escolar ecosostenible. El galardón respalda la labor investigadora aplicada a la mejora del aprendizaje y la atención a la diversidad.

Diego Olivar

Diego Olivar Aldudo es docente de Educación Física y director del CEIP Pedro Gómez Bosque de Valladolid. Ha sido distinguido en educación integral para la salud por el proyecto Educación emocional aplicada al aula y a la vida.

Su iniciativa incorpora la educación emocional como un área curricular propia dentro del colegio vallisoletano. El modelo integra a alumnado, profesorado y familias en un trabajo orientado al bienestar emocional y la prevención.

A través de este programa se promueven herramientas para comprender, gestionar y expresar las emociones desde edades tempranas. Esta categoría distingue el desarrollo de competencias orientadas a una vida saludable en sus dimensiones física, mental y social.