El acto de entrega de premios se celebrará de forma presencial en la ciudad de Madrid en junio de 2027.

Cada categoría contará con dos reconocimientos económicos de 6.000 euros para el primer puesto y 2.000 euros para el segundo.

El galardón está abierto a instituciones de 23 países y amplía su alcance a tres categorías: Centro Educativo, Biblioteca Escolar y Centro de Formación Técnico Profesional.

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el Ministerio de Educación de España abren la convocatoria del V Premio Iberoamericano de Innovación Educativa hasta el 1 de marzo de 2027.

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), en colaboración con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, lanza este viernes, 27 de noviembre, la quinta edición del Premio Iberoamericano de Innovación Educativa.

Esta iniciativa busca reconocer y dar visibilidad a experiencias que contribuyan a transformar la educación en Iberoamérica.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 1 de marzo de 2027 y está dirigida a instituciones educativas de todos los países de la región: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

En esta edición, el premio amplía su alcance con tres categorías: Centro Educativo Innovador, Biblioteca Escolar Innovadora y Centro de Formación Técnico Profesional Innovador, con el propósito de reconocer la diversidad de espacios y actores que impulsan procesos de transformación educativa.

El premio busca distinguir experiencias que respondan a necesidades educativas identificadas y que contribuyan a mejorar los aprendizajes, la inclusión, la equidad o el funcionamiento de las instituciones, a través de resultados verificables y con posibilidades de continuidad o transferencia a otros contextos.

En este sentido, la innovación educativa se entiende desde una perspectiva amplia, que no se limita a la incorporación de tecnología, sino que contempla también nuevas metodologías pedagógicas, formas de organización y modelos de colaboración capaces de generar cambios significativos en las prácticas educativas.

Se valorarán especialmente aspectos como la pertinencia de las propuestas, su impacto educativo, la viabilidad de su implementación, la atención a la diversidad y la sostenibilidad de las experiencias.

Finalmente, iniciativas que se destaquen por la transformación del entorno escolar y la comunidad educativa.

Premios

Cada una de las tres categorías contará con dos reconocimientos económicos: 6.000 euros para el primer lugar y 2.000 euros para el segundo. Asimismo, el jurado podrá otorgar menciones especiales a aquellas candidaturas que considere destacadas.

Otra de las novedades de esta edición será la celebración presencial del acto de premiación en la ciudad de Madrid, España, en junio de 2027. La fecha concreta se comunicará con la debida antelación a través de los canales institucionales de la OEI.

Las instituciones interesadas podrán presentar sus candidaturas mediante el formulario en línea habilitado para esta convocatoria, disponible durante el periodo de inscripción.

Las postulaciones deberán ajustarse a los requisitos y criterios establecidos en las bases del premio.

Para resolver dudas o solicitar información adicional sobre el proceso, se ha habilitado el correo electrónico innovacion-ods@oei.int.

La OEI

Bajo el lema "Hacemos que la cooperación suceda", la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica.

Actualmente cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de la oficina de la Secretaría General en Madrid. En 2024 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional "por su fructífera labor en la promoción del multilateralismo y por representar un importante puente en las relaciones entre Europa e Iberoamérica".

Con más de 600 proyectos y 400 convenios de cooperación activos por año en promedio, la OEI representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica.

Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en Iberoamérica, con una media de 6 millones de beneficiarios directos en los últimos cinco años.