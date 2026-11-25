Isla abogó por la agilidad y flexibilidad de las empresas para adaptarse a los cambios actuales marcados por la inteligencia artificial y la incertidumbre geopolítica.

Durante su discurso, salpicado de referencias a 'El Quijote', el directivo subrayó la necesidad de evitar la burocracia endogámica y centrar la energía empresarial en competir en el mercado.

El acto contó con la presencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien destacó la capacidad de Isla para crear equipos y fomentar la cultura de responsabilidad compartida.

Pablo Isla ha sido investido como el primer doctor honoris causa de la ESIC University en reconocimiento a su extensa trayectoria y aportación al mundo empresarial.

Pablo Isla, presidente de Nestlé, vicepresidente de L'Oreal y expresidente de Inditex, ha sido nombrado doctor honoris causa por ESIC University, la primera persona en ser investido con este reconocimiento por parte de la institución educativa, destacando su trayectoria y su contribución al mundo empresarial.

El empresario de 62 años, natural de Madrid, ha estado acompañado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha señalado que "no es tarea fácil resumir la trayectoria profesional de Pablo Isla".

"Creo que una de las mayores aportaciones de Pablo al mundo de la gestión empresarial ha sido, precisamente, demostrar que el liderazgo no consiste en estar por encima de los otros para que puedan desarrollar todo su potencial. Consiste en formar equipos, en fomentar la confianza general y en establecer una cultura de responsabilidad compartida", ha sostenido Garamendi.

El presidente de Nestlé, visiblemente emocionado, ha querido agradecer a ESIC University el reconocimiento y ha recordado su vinculación a la institución que nace de la relación de su padre con la universidad, donde impartió docencia.

Su discurso ha contado con guiños a El Quijote y el empresario ha citado varios pasajes de la obra de Miguel de Cervantes. "Dice Sancho Panza a Don Quijote, 'a mí no hay que decirme ni advertirme nada, que para todo tengo y de todo entiendo un poco'", ha señalado.

"Hay muchas empresas en las que se cae en un círculo endogámico de presentaciones y más presentaciones, de redes internas que acaban creando tareas que se autojustifican y que la mayoría de las veces no sirven para casi nada. La energía hay que guardarla para competir en los mercados", ha reivindicado Isla, sacando siempre a colación El Quijote.

No ha querido olvidarse de las cuestiones que más atañen a los mercados en los últimos tiempos: la inteligencia artificial, el contexto geopolítico y, en general, la incertidumbre. "Las empresas, más que nunca, tienen que tener esa agilidad, esa flexibilidad, esa capacidad de anticiparse a los cambios y de adaptarse a las nuevas circunstancias", ha asegurado.

Trayectoria

Tras su paso por Banco Popular como consejero general del grupo, fue nombrado en 1996 director general del Patrimonio del Estado en el Ministerio de Hacienda, y regresó después a Banco Popular como secretario general.

En el año 2000 dio el salto al mundo industrial al incorporarse a Altadis, donde ejerció como coCEO hasta 2005 y participó en la expansión internacional del grupo tabacalero hispano-francés.

Su etapa más destacada llegó con Inditex, a la que se incorporó en 2005 como consejero delegado. Seis años más tarde asumió la presidencia ejecutiva, cargo que ocupó hasta 2022. Durante esos 17 años lideró la consolidación del grupo como referente mundial de la moda.

"Como punto final, las palabras de un Sancho conmovido al ver su aldea al final del largo camino: 'Abre los brazos y recibe también a tu hijo Don Quijote, que si viene vencido por brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho, es la mayor victoria que puede desearse'", ha concluido Isla.