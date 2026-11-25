Las patronales consideran la regulación discriminatoria al no aplicarse con la misma exigencia a todos los centros del sistema educativo, vulnerando según denuncian la libertad de empresa.

El sector privado advierte de que el decreto es "ideológico" e "insensible", temiendo que los centros más pequeños se vean obligados a cerrar por no poder adaptarse antes de 2030.

La nueva norma obliga a incluir entre un 15% y un 39% de presencialidad en la modalidad virtual y reduce progresivamente el límite a 50 alumnos por docente en el curso 2031-2032.

El Gobierno aprueba un real decreto de calidad para la FP privada que eleva las exigencias administrativas, de instalaciones y de relación con empresas para autorizar centros.

El Consejo de Ministros de este martes ha venido cargado de nuevos reales decretos en materia educativa que suponen una traca final a todo lo que ha querido sacar adelante el Ministerio de Educación durante el último año.

Entre este paquete de medidas, el Gobierno ha aprobado el real decreto de calidad de los centros privados de Formación Profesional (FP), conocido también como decreto antichiringuitos, ya que el Ejecutivo eleva las "exigencias" para autorizar la creación de los que ellos consideran "chiringuitos" privados.

Fuentes del sector de la FP privada, sin embargo, consideran que este es un decreto "ideológico" que podría provocar que "algunos centros tengan dificultades para adaptarse, sobre todo los más pequeñitos" y que, por tanto, "puedan cerrar", según se lo comunican a EL ESPAÑOL.

Estas mismas fuentes critican que el Ministerio de Educación dirigido por Milagros Tolón puede estar atacando a los centros privados pequeños que "durante años han sostenido a la FP privada".

"¿Qué pasa con los centros que, en los años en que nadie hacía caso a la Formación Profesional, han mantenido el sistema para que ahora llegue a donde ha llegado?", se preguntan.

Y es que, valoran, algunos de los nuevos requisitos del Ejecutivo para "autorizar y supervisar los centros privados" pueden poner en riesgo la supervivencia de muchos de ellos.

Por ejemplo, uno de los principales cambios llegará a la formación virtual. Los ciclos de FP deberán incorporar entre un 15% y un 39% de presencialidad, al margen de la formación que los estudiantes realizan en empresas.

En la modalidad semipresencial, entre el 40% y el 60% de la actividad lectiva tendrá que desarrollarse en el propio centro. El porcentaje concreto dependerá de las características y necesidades prácticas de cada familia profesional.

Por ello, desde el sector cuestionan las consecuencias de esta nueva obligación que implica que muchas personas deban ir a un mínimo de clases de manera presencial. "Hay muchas personas que no pueden estudiar de otra manera", advierten. Los centros de FP ‘online’ podrían quedar en jaque.

A su juicio, imponer esa presencialidad puede limitar su acceso a estos estudios. "A nosotros nos parece un decreto absolutamente insensible y que no está pensando en los ciudadanos".

Reducción de alumnos

El decreto reducirá también progresivamente el número máximo de estudiantes que podrán atender cada profesor en modalidad virtual. El límite será de 80 alumnos por docente en 2028-2029 y acabará situándose en 50 en el curso 2031-2032.

En el sector rechazan especialmente esta medida. "Lo de la ratio, nosotros no lo entendemos, es un absurdo", afirman.

Consideran que el número de alumnos no debería analizarse de forma aislada y plantean que un profesor acompañado por docentes de apoyo puede trabajar con grupos mayores.

"No sé dónde está el estudio que ampare que eso sea mejor", sostienen sobre el nuevo límite.

Nuevos requisitos

Además de los requisitos ya planteados, la regulación exigirá también que los centros acrediten recursos, instalaciones y sistemas de gestión suficientes.

Además, deberán demostrar una relación estable con empresas u organismos donde los alumnos puedan realizar la parte práctica de su formación.

La oferta tampoco podrá reducirse a ciclos sin conexión entre sí. Los centros podrán organizar itinerarios verticales dentro de una misma familia profesional o combinar enseñanzas de diferentes familias relacionadas.

El cumplimiento de estas condiciones será revisado periódicamente. "Los centros deberán acreditar que cumplen con los requisitos cada cuatro años. Cuando el centro deje de reunir las condiciones básicas, se revocará la autorización.

La no renovación de la autorización no podrá en ningún caso producir perjuicio al alumnado matriculado, al que habrá que reubicar y asegurar la continuidad de su formación", explican desde el Ministerio de Educación.

En caso de cierre o pérdida de autorización, las comunidades autónomas deberán garantizar que los estudiantes ya matriculados puedan terminar su formación.

Los centros que cuentan actualmente con autorización disponen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2030 para adecuarse a las condiciones básicas y requisitos mínimos establecidos en el Real Decreto. Pero el sector teme que esta sobrerregulación socave las posibilidades de sobrevivir de muchos centros privados.

De hecho, las patronales de la enseñanza concertada y privada consideran discriminatorio que “la mayoría de las exigencias no se apliquen en los mismos términos, a todos los centros del sistema educativo de FP”.

Entienden que esta diferencia de trato compromete la igualdad de condiciones entre los distintos modelos de enseñanza y supone una amenaza para la libertad de creación de centros, de enseñanza y la libertad de empresa, derechos reconocidos en la Constitución.