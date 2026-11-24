Se establece una reducción de ratios en educación infantil (hasta cuatro bebés por profesional en menores de 1 año), segundo ciclo y Bachillerato a partir del curso 2027-2028.

Los profesores de lenguas no oficiales con reconocimiento estatutario, como el asturiano o el aragonés, podrán opositar a plazas fijas de funcionarios.

Se endurecen las condiciones para la FP privada presencial y 'online', exigiendo hasta un 39% de presencialidad y un máximo de 50 alumnos por docente.

El Gobierno aprueba tres nuevos reales decretos en materia educativa a solo cinco días de las elecciones generales del 29-N.

Faltan sólo cinco días para las elecciones generales del 29-N y la actividad legislativa del Gobierno no cesa. Este martes, el Ejecutivo de Pedro Sánchez echa el resto y aprueba otros tres decretos en materia educativa pese a que las Cortes han sido disueltas.

Si bien es cierto que el Ejecutivo no necesita al Parlamento para legislar vía real decreto, no es menos cierto que Sánchez y su gabinete siguen recurriendo a esta fórmula legislativa para regular hasta los más pequeños detalles.

De esta forma, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, saca adelante una norma que impone nuevas trabas para la creación de centros de FP privados; otra para que los profesores de las lenguas no oficiales como el asturiano o el aragonés puedan ser docentes en la pública vía oposición; y una tercera sobre reducción de ratios.

El decreto que regulará la FP privada, conocido como ‘decreto antichiringuitos’, al igual que el de universidades, establecerá las condiciones para la creación de centros privados y regulará la calidad de las enseñanzas y sus acreditaciones, especialmente en la modalidad online.

La principal novedad es que los títulos impartidos de forma virtual requerirán de hasta un 39 % de presencialidad, dependiendo de si la formación es más o menos práctica. Además se establece un mínimo de familias profesionales e itinerarios completos.

En los ciclos ‘online’, de hecho, se pone límite al número de alumnos por profesor: 50 estudiantes por docente, aunque esta ratio será progresiva (80 estudiantes en el curso 2028-2029, 65 en el 2029-2030 y 50 personas en el 2030-2031).

Además los nuevos centros deben presentar cada cuatro años una memoria de su actividad para renovar su autorización y a las universidades se les exigirá una diferenciación estatutaria, organizativa, registral y de denominación si quieren impartir ciclos de FP.

Los actuales centros tendrán hasta el 31 de diciembre de 2030 para adaptarse a la futura ley.

Lenguas no oficiales

El segundo decreto es el que permitirá que las lenguas no oficiales, pero con reconocimiento legal en sus estatutos autonómicos, como el asturiano o el aragonés, puedan ser especialidad docente.

Esto significa que centenares de profesores que imparten estas lenguas puedan presentarse a oposiciones para conseguir una plaza fija, igual que un profesor de Matemáticas, Inglés o Gallego. Es decir, que sean funcionarios.

Hasta ahora el reconocimiento de especialidad docente estaba contemplado en la ley sólo para las lenguas cooficiales pero no para aquellas que tenían reconocimiento jurídico y especial protección estatutaria a efectos de enseñanza.

Reducción de ratios

Pese a ello, el gran decreto que saca adelante este martes el Ministerio de Educación tiene que ver con la reducción de las ratios. Así, el Gobierno dará luz verde a una de las principales reivindicaciones de las educadoras de escuelas infantiles.

Así, las aulas de menos de 1 año tendrán un máximo de cuatro bebés por profesional, las de 1 a 2 años un límite de seis niños y las de 2 a 3 años, hasta ocho niños o niñas por educadora.

Una medida, que aprobado el decreto y publicado en el BOE, entrará en vigor para el próximo curso escolar 2027-2028, en el caso del primer curso del primer ciclo de Infantil y de forma progresiva para los siguientes cursos, con el fin de que en 2029-2030 esté plenamente implantada.

El decreto también contempla una disminución de las ratios en segundo ciclo de infantil, de 3 a 6 años, con 20 alumnos por aula y en Bachillerato, con 30 alumnos como máximo.

Para las aulas de 3 a 4 años la norma también entrará en vigor el próximo curso, al igual que también el alumnado con necesidades educativas especiales empezará a contar como doble plaza.

La norma ha pasado por el Consejo Escolar del Estado (CEE) que ha emitido un dictamen favorable pero ha advertido de que "precisará de un incremento de recursos humanos y materiales".

Este decreto también regula las características mínimas en cuanto a superficies de las aulas, de las zonas de descanso o de comedor e higiene que deben tener los centros de infantil.

Universidades

Por último, y aunque no se prevé un anuncio este martes, el Ministerio de Universidades, por su parte, aspira a aprobar un nuevo ‘decreto antichiringuitos’ para frenar a la universidad privada antes de cerrar la legislatura.

Por tanto, es de esperar que el departamento dirigido por Diana Morant dé luz verde a esa norma a lo largo de esta semana. Ella misma lo anunció el pasado mes de octubre al sacar a consulta pública el proyecto de real decreto de modificación de normativa sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios.

Entonces se explicó que la norma será similar a la anulada por el Tribunal por "falta de justificación en su tramitación urgente" y endurecerá los requisitos para la creación de universidades.

Estos exigían, entre otros, que las universidades cuenten con una masa crítica de 4.500 estudiantes, se requería un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.