La medida se implantará de forma progresiva a partir del curso 2027-2028 y la norma no requerirá convalidación en el Congreso.

El alumnado con necesidades educativas especiales pasará a contar como doble plaza a partir del próximo curso escolar para favorecer una atención más personalizada.

La ratio en el segundo ciclo de Educación Infantil (3 a 6 años) se reduce a un máximo de 20 alumnos por docente, mientras que en Bachillerato baja a 30 y en FP Básica a 15.

El Consejo de Ministros aprueba un decreto para reducir a la mitad el número de niños por educadora en escuelas infantiles (0 a 3 años), fijando límites de 4 a 8 alumnos según la edad.

El Gobierno ha aprobado reducir a la mitad el número de bebés y niños que atienden las educadoras infantiles en las escuelas de 0 a 3 años, y topa por ley un máximo de 4 bebés por educadora en las aulas de menos de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las de dos a tres años.

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que modifica el del año 2010 para incluir una bajada de las ratios tanto en las escuelas infantiles como en el segundo ciclo de educación obligatoria de 3 a 6 años y que contemplará a partir de ahora un máximo de 20 alumnos por docente frente a los 25 actuales.

La reducción a la mitad de los niños y niñas de 0 a 3 años supone según la Plataforma Estatal de Escuelas Infantiles (PEEI) "la mayor bajada de la historia" ya que actualmente estas profesionales atendían hasta 8 o 10 bebés de menos de un año por educadora, entre 10 y 14 de uno a dos años, y entre 16 y 20 de 2 a 3 años.

La bajada de ratios en el primer curso de infantil entrará en vigor para el curso 2027-2028 y de forma progresiva para los siguientes cursos, con el fin de que en 2029-2030 esté plenamente implantada.

El Ejecutivo apoya así una de las reivindicaciones de este colectivo, que en el caso de Madrid, permanece en huelga indefinida desde hace ocho meses y que para estas profesionales supone la implantación de la pareja educativa en el aula.

"Avanzamos así hacia una educación más personalizada, inclusiva y de mayor calidad, con mejores condiciones para el profesorado", ha señalado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, que también ha recordado que en el mismo decreto se incluye que el alumnado con necesidades educativas especiales cuente como doble plaza a partir del próximo curso escolar.

El mismo decreto, que establece los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas de segundo ciclo de la educación infantil, primaria y secundaria, contempla también la reducción de la ratio en Bachillerato -que será de 30 alumnos por profesor- y de la FP básica -un máximo de 15 por profesor-, mientras que mantiene la ratio actual de 25 para grado medio y superior.

Las nuevas ratios del segundo ciclo de Educación Infantil empezarán a implantarse en el curso 2027-2028 para las aulas de 3 a 4 años, y de forma progresiva para los siguientes cursos.

Bachillerato

Los 30 alumnos por unidad escolar en Bachillerato serán de aplicación desde 2029-2030 para el primer curso del Bachillerato y al siguiente año para el segundo curso.

La Formación Profesional Básica aplicará la nueva ratio máxima de 15 alumnos por profesor a partir del 2029-2030 para el primer curso del ciclo, y en el curso siguiente (2030-2031) para el segundo curso del ciclo.

Este decreto entrará en vigor en enero de 2027 y no necesita ser convalidado por el Congreso.

También regula las características mínimas en cuanto a superficies de las aulas, de las zonas de descanso o de comedor e higiene que deben tener los centros de infantil.

En el ámbito rural recalca que "para estos centros se entenderá por unidad escolar la agrupación de alumnos atendidos conjunta y simultáneamente por un profesor de manera ordinaria, independientemente del nivel al que pertenezcan".

Asimismo hace mención a los riesgos climáticos y señala que todos los centros, "en el marco de su autonomía organizativa, deberán disponer procedimientos específicos de actuación para su activación ante fenómenos de temperaturas extremas o riesgos climáticos".