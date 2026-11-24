La tecnología se provee a administraciones públicas, universidades y colegios, permitiendo supervisar convocatorias masivas de hasta 80.000 personas sin ser intrusivos.

El uso de microcámaras y la inteligencia artificial facilitan la retransmisión de las preguntas y la obtención de respuestas en tiempo real desde el exterior.

El primer sistema localiza transmisiones de frecuencia y el segundo identifica componentes magnéticos y electrónicos ocultos, incluso si están apagados.

La empresa española Examen Seguro ha desarrollado dos dispositivos para detectar trampas en oposiciones y exámenes universitarios.

Dos pinganillos, diez teléfonos móviles y unas gafas inteligentes. Son algunos de los dispositivos detectados en los últimos años durante las oposiciones a Instituciones Penitenciarias de febrero de 2024 y el examen MIR de enero de 2026.

Para localizar estos aparatos, la empresa tecnológica española Examen Seguro ha desarrollado dos detectores: uno identifica transmisiones de frecuencias y otro permite localizar dispositivos electrónicos ocultos, incluso cuando están apagados.

Carlos Cortés, CEO de la empresa, explica a EL ESPAÑOL el uso de esta tecnología: "Tienes que partir de una primera premisa, que es que se supone que dentro de un aula están prohibidas, está prohibido cualquier equipo electrónico y por descontado está prohibido cualquier tipo de transmisión, de llamadas, de cámaras".

La compañía distingue dos modalidades de fraude. En la primera, el examinado escucha contenidos grabados previamente mediante un pinganillo. En la segunda, se comunica con el exterior para recibir respuestas durante el examen.

Para la primera modalidad, Cortés describe que el aspirante podría llevar grabados los temas de una oposición y utilizar pulsadores ocultos en los pies para avanzar o retroceder entre las pistas.

Como este procedimiento no necesita transmitir información al exterior, un equipo que solo busque señales de comunicación no lo detectaría. Según Cortés, centrarse únicamente en las frecuencias supone dejar fuera una parte de los posibles fraudes.

Detector de metales

La compañía utiliza dos equipos diseñados para evitar el fraude. El primero es un detector de materiales que Cortés compara con un "detector de metales de aeropuerto".

Puede identificar elementos asociados a los dispositivos empleados para copiar, como los componentes magnéticos de un pinganillo, el collar inductor o una cámara oculta. Según el CEO, estos aparatos dejan un rastro detectable, estén encendidos o apagados y transmitan o no información.

No obstante, utilizar exclusivamente ese equipo exigiría revisar de forma individual a los aspirantes. Cortés señala que trabajan en oposiciones de hasta 80.000 personas y esto es imposible: "No puedes escanear a 80.000 personas".

Dispositivos para evitar fraudes en exámenes y oposiciones Exámen Seguro

Para ese tipo de convocatorias emplean también un detector de frecuencias, que permite recorrer el aula sin aproximarse inicialmente a cada alumno. Cuando aparece una señal sospechosa, el personal encargado de la vigilancia puede acercarse a la zona y recurrir al detector de materiales para concretar su origen.

Así, el primer equipo identifica posibles transmisiones no autorizadas y el segundo busca los componentes físicos de dispositivos prohibidos, incluso cuando no están emitiendo señales.

Cámaras & IA

Carlos Cortés explica que, para comunicarse con el exterior, algunos aspirantes utilizan cámaras diminutas, que pueden ocultarse en un botón de la ropa. Las imágenes permiten que una persona situada fuera del aula vea las preguntas en tiempo real y facilite las respuestas a través de un auricular.

En esos casos, el examinado ya no necesita leer las preguntas en voz alta ni sacar el teléfono para fotografiar la prueba. El sistema puede utilizarse tanto en exámenes tipo test como en pruebas de desarrollo, durante las que otra persona dicta las respuestas mientras el aspirante escribe.

La inteligencia artificial simplifica el proceso para obtener las respuestas de un examen o una oposición: "La IA lo que hace es que tú ya no necesitas un cómplice con conocimientos", afirma Cortés.

Aunque la tecnología puede emplearse en distintos exámenes presenciales, las administraciones públicas concentran actualmente el grueso de la actividad de Examen Seguro.

La compañía suministra equipos también a universidades, especialmente públicas, y Cortés señala que empiezan a incorporarlos algunas instituciones privadas y centros de enseñanza secundaria.

En septiembre de 2026, la Generalitat Valenciana anunció la incorporación de dispositivos para detectar aparatos electrónicos prohibidos en sus procesos selectivos, entre ellos pinganillos, relojes y gafas inteligentes.

El empresario aclara que no es la empresa quien inspecciona a los examinados: "Nosotros proveemos una solución a las universidades o a los gobiernos, que son ellos mismos los que las operan.

Sobre la intimidad de los aspirantes, Cortés sostiene que sus equipos no interceptan ni bloquean comunicaciones y que pueden utilizarse sin contacto físico. También precisa que las normas aplicables a los exámenes universitarios y a las oposiciones de la función pública no son las mismas.

Más controles

Cortés afirma que también ha cambiado la percepción de estas medidas entre los alumnos y los responsables de las pruebas: "Al principio todo esto se veía como muy intrusivo, como muy policial, como muy inadecuado", recuerda.

Por último, asegura que existe un cambio de actitud ante estos controles. Si antes podían despertar recelos por considerarse excesivamente intrusivos, ahora, sostiene que "también los reclaman quienes quieren proteger el valor de su esfuerzo".

En una oposición, concluye, el perjuicio no termina en que alguien apruebe sin saber: "Puede cambiar quién consigue una plaza o quién elige un destino".