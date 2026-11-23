A pesar de destacar en Gobernanza e Impacto de la Educación, el informe señala que ninguna universidad española se sitúa entre las 200 mejores del mundo en el indicador de Empleabilidad y Resultados.

El liderazgo global en España lo ostenta la universidad pública, con cinco centros en el top 200 mundial encabezados por la Universitat Autònoma de Barcelona en la posición 49.

La Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Europea e IE University completan el top 5 de universidades privadas nacionales en la clasificación internacional.

La Universidad de Navarra encabeza las instituciones privadas españolas en el QS World University Rankings: Sustainability 2027 desde el puesto 404 mundial, seguida por la Universidad Ramon Llull en el 419.

La Universidad de Navarra, la Universidad Ramon Llull, la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad Europea e IE University son las cinco instituciones privadas españolas mejor situadas en el QS World University Rankings: Sustainability 2027. La consultora británica Quacquarelli Symonds publicó esta edición este pasado martes.

El listado internacional evalúa a 2.003 universidades de 107 países, entre las que figuran 61 centros españoles tras sumar tres incorporaciones este año. En el ámbito privado nacional, la Universidad de Navarra encabeza la tabla desde el puesto 404 mundial tras obtener 75,3 puntos sobre 100.

La Universidad Ramon Llull ocupa la segunda plaza entre las privadas españolas y la posición 419 global con 74,6 puntos. Este resultado la consolida por quinto año consecutivo en la clasificación y la sitúa como la tercera universidad de Cataluña.

Estas dos instituciones son las únicas privadas de España incluidas en la banda de rendimiento Líder de QS, reservada para centros que logran entre 70 y 84 puntos.

En el tercer puesto privado español aparece la Universidad Pontificia Comillas, situada en la posición 793 mundial. Le sigue en cuarto lugar la Universidad Europea, que alcanza el puesto 823 tras escalar desde el tramo 1.101-1.150 y sumar 12,2 puntos respecto a la edición anterior.

IE University cierra el grupo de las cinco universidades privadas españolas mejor clasificadas desde el puesto 907 global. Estas tres últimas instituciones se encuadran en el nivel Medio-alto definido por la consultora, correspondiente a puntuaciones situadas entre 55 y 69 puntos.

Indicadores del índice

La posición de estos centros responde a la estructura del índice, que mide el compromiso institucional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La metodología divide la nota en tres pilares: Impacto Ambiental, Impacto Social y Gobernanza.

Impacto Ambiental aporta el 45 % de la calificación final mediante indicadores de educación, investigación y gestión ecológica. Impacto Social representa otro 45 % y evalúa 5 variables: igualdad, intercambio de conocimiento, impacto educativo, empleabilidad y salud y bienestar.

El 10 % restante corresponde a Gobernanza, que analiza la transparencia, la ética institucional y la toma de decisiones. Las universidades españolas superan la media mundial en 7 de los 11 indicadores, especialmente en Impacto de la Educación, con 76,1 puntos frente a 57,9.

El sector público

Frente al desempeño del sector privado, el liderazgo universitario español en esta clasificación corresponde a los centros públicos. España sitúa cinco universidades entre las 200 mejores del mundo, frente a las tres que figuraban en el corte de la edición previa.

La Universitat Autònoma de Barcelona lidera el sistema español y entra en el top 50 mundial al ocupar el puesto 49 tras subir 34 posiciones. Con 94,6 puntos, alcanza el nivel Élite de QS y es la institución mejor clasificada del sur de Europa.

La Universidad Complutense de Madrid ocupa el segundo puesto nacional y el 109 mundial tras escalar 113 posiciones, el mayor ascenso entre las universidades españolas de cabeza. Obtiene 91,3 puntos, alcanza el puesto 66 europeo y lidera la Comunidad de Madrid.

En el tercer lugar de España se sitúa la Universitat de Barcelona, que ocupa la posición 127 del mundo y la segunda de Cataluña. Por detrás aparece la Universidad Autónoma de Madrid en el puesto 168 global, tras avanzar 99 plazas y situarse 89ª en Europa.

La Universitat Politècnica de Catalunya completa el grupo de las cinco mejores universidades españolas en el puesto 182 mundial. Esta institución tecnológica sube 75 posiciones, impulsada por sus registros en Impacto Ambiental, con 86,1 puntos, e Impacto Social, con 86,5 puntos.

El peso de estas cinco universidades públicas explica que Gobernanza sea el principal activo del sistema español, con 5 instituciones entre las 100 mejores del mundo. En Europa, sólo Reino Unido supera esa cifra de presencia en el top 100 de gestión.

Sin embargo, el informe de QS señala que ninguna universidad española figura entre las 200 mejores del mundo en el indicador de Empleabilidad y Resultados. Además, el número total de centros españoles dentro del top 500 global desciende este año de 22 a 19 instituciones.