Expertos y docentes reclaman medidas concretas frente a las promesas electorales y defienden el valor pedagógico del entorno natural, la cercanía con las familias y las aulas multigrado.

Las dificultades de desplazamiento, el acceso a la vivienda y las distancias a la residencia habitual actúan como barreras para que los maestros se establezcan en el medio rural.

Docentes rurales denuncian la falta de continuidad del profesorado y la carencia de personal de apoyo administrativo en los colegios de pequeños municipios.

Los centros rurales agrupados (CRA) representan menos del 2% del alumnado de infantil y primaria en España, situándose en un 1,6% según datos de Entreculturas.

Menos del 2 % del alumnado de infantil y primaria estudia en centros rurales agrupados (CRA) en España. El informe Educación rural, publicado por Entreculturas en 2024 con datos del curso 2022-2023, sitúa la cifra en el 1,6 %.

Juan Antonio Rodríguez Bueno, maestro en activo en la escuela pública de Alpartir, Zaragoza, encuentra en esta cifra uno de los motivos del abandono por parte de los gobiernos a la escuela rural: "Como somos una minoría, no tenemos peso".

Ante las elecciones del 29-N, Rodríguez Bueno reclama que las referencias a estos centros se traduzcan en medidas concretas: "Si se recoge en los programas la escuela rural, hay que atender a sus características", sostiene.

Comenta a EL ESPAÑOL que en Aragón "el problema" que tienen con la escuela rural es "la falta de continuidad del profesorado".

José Luis Murillo es maestro rural jubilado y director del portal Escuela Rural. Ha dedicado más de 40 años a las aulas rurales, principalmente en el Pirineo aragonés, y ha estado vinculado a movimientos de renovación pedagógica como Aula Libre.

"Hay mucho profesorado joven que quiere ir a las escuelas rurales, hay mucho profesorado con experiencia que quiere continuar en las escuelas rurales, pero por el sistema administrativo no puede", afirma.

Estabilidad para los proyectos

Murillo pasó sus últimos 20 años de actividad profesional en el aulario de Sahún, en el valle de Benasque, integrado en un colegio rural agrupado.

Allí pudo desarrollar "la manera de pensar que tenemos quienes pensamos que otra educación es necesaria", explica.

Él conoce muchos docentes que desean trabajar en el medio rural por razones pedagógicas: trabajar en escuelas pequeñas, con niños de distintas edades o tener una relación directa con las familias y el entorno.

Pero en esta ecuación también hay aspectos a mejorar. Juan Antonio cuenta que falta personal de apoyo en materia de gestión. Muchas veces, no solo son maestros, sino que reparan fotocopiadoras o rellenan formularios, no tienen personal administrativo.

"En nuestro colegio el equipo directivo es solo una persona", señala. No pide un sistema educativo separado del urbano, sino que su organización tenga en cuenta las condiciones de los colegios pequeños.

"Es un mismo sistema educativo, con unas particularidades que no están siendo atendidas o que les falta esa adaptación", resume.

La distancia

José Luis habla, por ejemplo, sobre la situación de un profesor que ya paga una hipoteca o un alquiler y debe incorporarse a un centro situado a cien kilómetros de su residencia.

La alternativa es desplazarse a diario o pagar un segundo alojamiento. "Tienes que plantearte ir con el coche o ese segundo alquiler", explica.

Aun así, esas dificultades no son un rechazo a la escuela rural: "Las condiciones del medio rural dificultan que la gente quiera ir. Cuando los profesionales, en realidad, querrían ir".

El maestro compara su situación con la de médicos y enfermeras que también encuentran obstáculos para instalarse en los pueblos.

Rogeli Santamaría Luna, doctor por la Universitat Jaume I, ha ejercido como maestro de EGB, asesor de formación e inspector de Educación en la Generalitat Valenciana.

Es autor de trabajos y ponencias sobre la escuela rural, así como de análisis sobre las evaluaciones externas, como PISA, y los informes del Consejo Escolar del Estado.

Luna habla de un cambio generacional. Recuerda que hace años lo rural despertaba rechazo, mientras que ahora observa a jóvenes que quieren instalarse en los pueblos.

Señala, sin embargo, que la movilidad y el precio de la vivienda son trabas reales al momento de pensar la opción rural.

Los partidos

Los partidos políticos hablan de manera genérica del entorno rural y el apoyo que le prestarán aunque sin definiciones claras.

El PSOE habla de "proteger y fortalecer la escuela rural", vinculado a garantizar una educación pública de calidad y proximidad en todo el territorio.

Vox propone impulsar la Formación Profesional del sector primario mediante programas públicos y concertados, como apoyo al relevo generacional y a la continuidad de las explotaciones familiares.

El PP defendió en las conclusiones de su Interparlamentaria de enero de 2026 y prometió garantizar centros educativos en todo el territorio, también en el medio rural y con ratios ajustados.

El bloque a la izquierda del PSOE promete garantizar por ley que los habitantes del medio rural tengan acceso a servicios públicos como la educación, a menos de 30 minutos.

Rogeli, que ha participado en la elaboración de los informes de las plataformas educativas de los partidos en 2018 y 2023, cuenta a EL ESPAÑOL que las promesas vienen desde el 2015 sin que se haya avanzado.

En materia legislativa, propone menos cambios y más esfuerzos para mejorar lo que ya existe. Considera que las nuevas normas deben elaborarse pensando primero en las personas a las que van dirigidas.

Además, añade otras prioridades, como la de mejorar la conexión entre los centros de primaria y secundaria y defiende que la enseñanza rural tenga en cuenta los oficios, las fiestas y las particularidades de cada localidad, sin concentrarlo todo en las cabeceras.

Qué contempla la legislación La atención específica a estos centros ya está recogida en la legislación educativa. El artículo 82 de la Ley Orgánica de Educación, tras la reforma de la LOMLOE, contempla recursos humanos suficientes, formación específica y medidas para favorecer la vinculación del profesorado con los proyectos educativos rurales. También incluye previsiones sobre transporte, comedor, conectividad y oferta de enseñanzas. En formación, la primera convocatoria de cursos tutorizados del Ministerio de Educación de 2026 incluyó "La escuela rural. Metodología en aulas multigrado", con 200 plazas y 40 horas de duración.

Aspectos positivos

Murillo señala, por último, que "la escuela rural es muy diversa, cambian el número de estudiantes, las características de los municipios y la organización de las aulas", pero señala entre las fortalezas de la escuela la cercanía con las familias.

"Tú tienes una relación muy directa con su familia, con sus padres, madres, tíos, abuelos, con los vecinos, con todo ese entorno", explica.

Y esa relación permite incorporar otros recursos a la enseñanza: "Hay oportunidades, tú tienes la posibilidad de aprovecharlas, aprovechar el entorno natural, el patrimonio cultural del pueblo, aprovechar el territorio", señala.

Los tres docentes coinciden en que se abran debates sobre la escuela rural, que se interpele sobre la necesidad de adaptar contenidos, pero también que se aborden temas transversales como la vivienda, el escaso personal en colegios pequeños o la continuidad del profesorado.

En tanto, definen la relación escuela-pueblo como "la realidad de vida de los pueblos". Queda por ver si el próximo Gobierno, sea cual sea su signo político, dará respuestas a estas demandas para que ese vínculo pueda mantenerse.