La educación concertada genera debate: el PP defenderá sus conciertos y demanda, mientras Frente Amplio propone destinar la financiación pública exclusivamente a la escuela pública.

PSOE y Frente Amplio apuestan por reducir ratios, endurecer requisitos a las universidades privadas, ampliar la oferta pública de FP y fomentar la memoria democrática e igualdad.

PP y Vox plantean derogar o sustituir la LOMLOE, implantar una prueba común de acceso a la universidad y recuperar exigencia, mientras que el PP promete mejorar en PISA.

Expertos señalan la falta de un plan de evaluación del impacto de las políticas educativas y de rendición de cuentas en el Congreso dentro de los programas para el 29-N.

Faltan ocho días para las elecciones generales de las que saldrá un nuevo Parlamento y la educación es uno de los temas que atraviesa los programas de los partidos.

El Gobierno resultante de las Cortes decidirá, entre otras cuestiones, los apoyos que recibe un alumno, cuántos compañeros tiene en clase o cómo llegará a la universidad.

La educación en España afronta un nuevo examen el próximo 29-N, con carencias que ningún partido ha abordado en los últimos años.

Según explica a EL ESPAÑOL Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC, "por su importancia decisiva, a la hora de contar con un sistema educativo inteligente, capaz de corregir errores, por encima de toda carencia, hay que señalar la falta de un plan sistémico de evaluación del impacto de las políticas con presentación de sus resultados ante el Congreso de los Diputados".

López Rupérez encuentra esta carencia común en los programas de izquierda y derecha. A su juicio, "falta explicar hacia dónde debe avanzar la educación y por qué".

Considera que los partidos han hecho una "faena de aliño, con medidas heterogéneas, a veces desordenadas o exóticas, sin una estructura que muestre una visión coherente".

Recuerda que las políticas con mayor impacto se centran en currículo, el profesorado y la dirección escolar y que las diferencias de calidad entre programas responden, en buena medida, a la experiencia de gobierno y la carga ideológica.

Resultados y exigencia

El PP promete el mejor resultado español en PISA en cuatro años. Plantea detectar dificultades y ofrecer refuerzos durante el curso y el horario escolar, con planes específicos para centros con más problemas.

Busca que todos terminen Primaria leyendo y calculando correctamente y recuperar la exigencia en Secundaria. Incluye nota mínima para Magisterio, incentivos para destinos docentes difíciles de cubrir y becas para quienes las necesiten y aprueben.

Vox propone reforzar matemáticas, lectura, humanidades y ciencias, recuperar reválidas y unificar currículo, evaluaciones e inspección. Añade autoridad docente, prohibición de móviles y prevención del acoso.

Ambos partidos sustituirían o derogarían la LOMLOE, garantizarían estudiar en castellano y establecerían una prueba común de acceso universitario. El PP propone además acordar sus condiciones con comunidades y universidades.

López Rupérez destaca del PP la elaboración de "un marco legal mediante consulta y participación". De Vox valora recuperar "una enseñanza basada en esfuerzo", saber, mérito, exigencia, disciplina y responsabilidad, aunque considera su redacción "poco cuidada y matizada".

Ratios y gratuidad

La gratuidad de cero a tres años aparece en PP y Vox. Los populares reparten su coste entre Estado y comunidades.

El PSOE propone reducir ratios en esa etapa, mejorar espacios y conciliación y computar doble al alumnado con necesidades educativas especiales.

Frente Amplio concreta máximos de cuatro, seis y ocho menores en los tramos de cero a tres años, 15 en Primaria y FP, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato. El alumnado con necesidades específicas contaría doble.

El partido de Ada Colau, además, propone una inversión del 7% del PIB en 2030, más becas, construcción y climatización de aulas y planes de inclusión, salud mental y prevención del acoso.

También plantea menos burocracia, estatuto docente y máximos lectivos de 18 horas en Secundaria y 23 en Infantil y Primaria. López Rupérez destaca el desarrollo profesional del profesorado en el PSOE, también mencionado por el PP.

En FP, el PSOE ampliaría la oferta pública, incluida la Básica, y el acompañamiento para reducir el abandono temprano por debajo del 10% antes de 2030. El PP orientaría la oferta al empleo, eximiría de matrícula los ciclos de alta demanda y elaboraría un mapa de oficios con falta de trabajadores.

La educación concertada

El PP mantendría conciertos donde exista demanda, durante un mínimo de seis años y financiando su coste real, preservaría la educación especial y la participación familiar.

Frente Amplio quiere destinar todos los fondos públicos a la pública, priorizar sus plazas, prohibir cuotas obligatorias en la concertada y retirar conciertos por segregación sexual o cuestiones religiosas. Revisaría los acuerdos con la Santa Sede y los artículos 16 y 27 de la Constitución.

María Ángela Melero Camarero, presidenta de CONCAPA, rechaza que la financiación dependa exclusivamente de la titularidad: "Lo verdaderamente público no lo define quién presta el servicio, sino a quién beneficia".

Sostiene que la concertada presta un servicio público y garantiza pluralidad. Eliminar conciertos reservaría opciones a quienes puedan pagarlas y ampliaría la brecha social. Recuerda que sus familias también tributan y reclama equidad, calidad y financiación sin discriminación.

Su argumento parte de que los derechos pertenecen a menores y familias, no a centros ni gobiernos. A su juicio, la Constitución reconoce la educación sin categorías por titularidad y obliga a los poderes públicos a garantizarla, sin subordinar la responsabilidad familiar a preferencias ideológicas.

Melero reclama gobernar para todos y presupuestos anuales suficientes para educación e infraestructuras, una responsabilidad que considera desatendida por el Ejecutivo. Invertir, sostiene, debe "igualar oportunidades, no enfrentar modelos".

Acepta revisar los acuerdos con la Santa Sede por los cauces legales, pero recuerda que los derechos familiares, según su planteamiento, están reconocidos en la Constitución y en textos internacionales.

A su vez, pide preservar las libertades religiosa, de conciencia y enseñanza y la formación moral conforme a las convicciones familiares. Advierte de que neutralidad no significa imponer una concepción única ni relegar a las familias a un papel secundario.

Por ello reclama un Pacto de Estado centrado en calidad, necesidades del alumnado e igualdad de oportunidades.

Considera contradictorio defender diversidad mientras se restringen proyectos educativos: "La verdadera inclusión no consiste en aceptar únicamente a quienes piensan como uno mismo, sino en respetar también a quienes piensan diferente", concluye.

Igualdad y memoria democrática

Vox defiende el distrito único, deducciones y "prioridad nacional" en escolarización y ayudas. Limitaría por aula al alumnado "de otras culturas" o con español insuficiente, con aulas de nivelación.

También eliminaría menús halal y programas de lengua árabe y prohibiría burka y niqab en espacios públicos, especialmente educativos.

El PSOE incorpora memoria democrática, derechos humanos, pensamiento crítico, lucha contra la desinformación y formación docente en IA. Frente Amplio añade igualdad, educación sexoafectiva, inmersión en catalán y regulación de móviles e IA.

López Rupérez destaca esta regulación, también citada por el PSOE, pero advierte de que importa cómo se formulen y apliquen las medidas, más allá de anunciarlas.

En universidad, PSOE y Frente Amplio endurecerían los requisitos de las privadas. El primero combatiría modelos exclusivamente lucrativos.

El segundo propone auditorías, sanciones, reformar ANECA, financiación pública autonómica mínima del 1% del PIB regional, más plazas y precios hacia la gratuidad; prohibiría adquisiciones por capital riesgo y eliminaría la exención del IVA a la enseñanza privada.

El PP simplifica acreditaciones y exigiría resultados; Vox defiende la libertad de cátedra y becas.

Para López Rupérez, "falta evaluar sistemáticamente el impacto de las políticas y rendir cuentas ante el Congreso". Sostiene que esa práctica desapareció desde la ley General de Educación de 1970 y "políticas que consumen muchos recursos no sabemos todavía si producen o no los efectos de mejora esperados".

El Director de la Cátedra de Políticas Educativas de la UCJC lo resume así a este medio:"Es como si a un automovilista le pidiéramos que condujera con los ojos vendados en una carretera con curvas".

"Si no tenemos información sobre los efectos de nuestras maniobras en la realidad lo más probable es que nos salgamos de la ruta".