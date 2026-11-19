El lanzamiento de GTA VI coincide con un aumento del 44% en las solicitudes de permisos laborales en España para disponer de tiempo libre este jueves.

Expertos explican que los videojuegos ofrecen recompensas inmediatas y adaptadas, a diferencia del sistema educativo tradicional donde la recompensa es diferida.

Los jóvenes de entre 11 y 18 años mantienen la concentración en una única tarea durante un promedio de solo 16 minutos consecutivos.

El 78% del profesorado en España señala que la capacidad de atención de sus estudiantes ha disminuido significativamente en los últimos dos años.

Desde las 00:00 de este jueves 19 de noviembre, miles de estudiantes españoles, y otros que dejaron atrás las aulas hace tiempo, han estado pendientes de Lucía Caminos y Jason Duval. No son candidatos por ningún partido político. Son los protagonistas del videojuego GTA VI.

Es más, muchos alumnos "lamentan" que se haya desconvocado la huelga ferroviaria, ya que tenían previsto invertir varias horas del día a explorar las calles de Leonida en vez de "ir a la uni".

La expectación por este videojuego inmersivo y el tiempo que los jóvenes planean dedicar al universo paralelo contrasta con los datos del informe Educate to Empower, elaborado por Epson. Este sostiene que el 78% del profesorado español encuestado afirma que la atención de sus alumnos ha disminuido en apenas dos años.

El estudio, realizado entre docentes de seis países europeos (España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Polonia), comprueba que las distracciones en clase se han convertido en un obstáculo cotidiano.

En nuestro país, nueve de cada diez profesores señalan que los estudiantes necesitan a menudo que se les repitan las instrucciones porque han perdido la concentración o se han perdido información.

Además, el 89% admite reiterar explicaciones de forma habitual porque el alumnado pierde el hilo antes de terminar una tarea.

La investigación no señala a un juego como el GTA VI como causante directo de este problema, pero sí advierte que los problemas derivados de las pantallas individuales están vinculados a la forma en que se utilizan.

Según el Anuario 2025 de la Asociación Española de Videojuegos (AEVI), en España juegan 22,8 millones de personas, el 54% de la población de 6 a 75 años.

El 84% de los niños de 6 a 11 años y el 86% de los adolescentes de 12 a 17 años son jugadores regulares.

Pero, ¿cuánto dura la concentración en nuestros jóvenes? Según el informe, los jóvenes de entre 11 y 18 años logran mantenerse concentrados en una sola tarea durante unos 16 minutos antes de que su atención empiece a decaer.

Esta cifra varía en toda Europa, pasando de los 19 minutos en Italia a los 16 minutos en el Reino Unido y los 13 minutos en Polonia.

A pesar de esto, las cifras cambian cuando se habla de las horas de exposición a los videojuegos. ¿Cómo se explicaría, entonces, esta situación?

Recompensa inmediata

Irene Aterido Martín-Luengo, socióloga del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de la Comunidad de Madrid, explica a EL ESPAÑOL esta paradoja: "Un videojuego da una recompensa inmediata, continua, metas claras cada cierto tiempo, con una dificultad que se ajusta a las capacidades y habilidades cognitivas, espaciales, de la persona adolescente".

"En el instituto ocurre todo lo contrario", advierte la especialista. "Tenemos una recompensa diferida en el tiempo; los esfuerzos sostenidos durante los intervalos de las clases de 45 minutos, por ejemplo, en materias que no les interesan normalmente, pues es mucho más fácil distraerse para el adolescente que estar atento o atenta".

"No es que no se puedan concentrar", asegura la experta, "es que el entorno les ofrece muy poquito de lo que su cerebro adolescente está buscando. Si una profesora o un docente diseñara una clase con la estructura de un buen juego, verías a esta juventud totalmente focalizada".

La respuesta parecería ser, entonces, la retirada de la tecnología de las aulas o la exposición de los alumnos a tanto contenido en línea.

Para Sam Wass, neurocientífico infantil y autor de Take Action on Distraction, "la atención no es simplemente una cuenta atrás que se agota tras un número determinado de minutos".

Wass comenta que "lo bien que se concentra un joven puede verse afectado por lo que hace, el entorno y cómo se presenta la información. Debemos superar la idea de que las pantallas son intrínsecamente buenas o malas".

De hecho, cuatro de cada cinco docentes españoles (80%) consideran probable que los problemas se deban al modo de usar los dispositivos más que al mero uso de pantallas.

Estas herramientas forman parte del aula, ya que el 38% de las actividades implica pantallas individuales y el 47% compartidas. Sin embargo, el 64% afirma que los centros no han recibido la formación ni el apoyo necesarios para sacarles partido.

Horas de juego

Fuera de clase, la media de juego en España es de ocho horas y 31 minutos semanales, según AEVI (9h 49m en hombres y 7h 07m en mujeres).

En ventas, el anuario certifica el peso de la saga de Rockstar: en 2025, GTA V fue el cuarto título más vendido en España para PC y consola, y GTA Online ocupó el duodécimo puesto.

A pesar de la influencia de las pantallas, Aterido concluye que "podemos matizar mucho la postura que en general es pantallas, cuanto menos mejor para el desarrollo cognitivo y el neurodesarrollo de la infancia y de la adolescencia, pero con un acompañamiento cuidadoso, didáctico, pedagógico, dialogando no con la pantalla sino con los contenidos".

"Teniendo este diálogo podemos ver que este resultado científico no es sorprendente y no es tan paradójico", concluye.

Fuera del aula

La plataforma de recursos humanos Remote analizó en su informe Wanted: Time Off las solicitudes de permisos laborales y sitúa a España como el cuarto país del mundo con mayor aumento de días libres pedidos para este jueves.

Las peticiones en nuestro país han crecido un 44% respecto a 2025, e incluso un 29% de empleados ha sumado el viernes para tener cuatro jornadas seguidas de juego. Quizás, sería una buena idea incluir a los adultos en los informes sobre concentración.

Estudiantes y aficionados tienen una misma cita este jueves: explorar el mundo de Jason y Lucía. Al menos unas cuantas horas.