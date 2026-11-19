El galardón principal de la categoría de Innovación recayó en el centro surcoreano G-School de Seúl.

El alumnado documenta su progreso a través de un 'Learning Vitae' con evaluación de 360 grados, logrando una tasa de graduación cercana al 100%.

Su método innovador elimina exámenes, asignaturas tradicionales y aulas cerradas, apostando por la autonomía y el aprendizaje colaborativo.

El colegio barcelonés Learnlife obtiene el segundo puesto en el Premio a la Mejor Escuela del Mundo en Innovación 2026.

El colegio español Learnlife, con sede en Barcelona, ha sido elegido en la segunda posición del Premio a la Mejor Escuela del Mundo en Innovación en 2026. Tras lograr este destacado subcampeonato, el centro entra en la prestigiosa lista de los 15 colegios reconocidos en los World's Best School Prizes 2026.

El jurado Judging Academy ha seleccionado a los finalistas tras evaluar detenidamente las 50 candidaturas preseleccionadas en cinco categorías. En Innovación, el galardón principal ha recaído en G-School, de Seúl (Corea del Sur), el único que ha quedado por delante del centro español.

Dicho colegio opera como una incubadora de prueba de concepto donde cada alumno lidera un proyecto y se gradúa con un producto, una campaña o una startup. Sus equipos lograron que 27 comercios instalaran rampas y crearan el juego Missing Link, con 900 copias vendidas.

Pero la gloria de haber triunfado la tiene que compartir con el español Learnlife. De hecho, Vikas Pota, fundador de T4 Education –una comunidad global fundada por Pota en 2022 tras la pandemia de Covid-19–, ha felicitado expresamente al personal, al alumnado y a la comunidad de Learnlife.

Learnlife

Pero, ¿cómo funciona el colegio Learnlife? Según ha podido conocer EL ESPAÑOL, Learnlife es un colegio independiente de Primaria y Secundaria fundado en Barcelona.

En la gestión cotidiana de este centro educativo español participan tres actores: el equipo docente, las familias y las instituciones educativas. Los padres actúan como socios activos y reciben informes continuos para seguir el avance académico sin tradicionales exámenes.

Asimismo, el colegio mantiene acuerdos de colaboración y formación con redes educativas, instituciones y autoridades públicas de Cataluña, España y Europa. La relación institucional se sustenta en informes periódicos y en el intercambio abierto de sus eficaces marcos pedagógicos.

De hecho, exponen desde el World's Best School Prizes 2026, la institución nació "frente al desajuste sistémico entre la enseñanza tradicional y las complejas realidades del mundo contemporáneo".

Su modelo sustituye la supervisión y la estandarización escolar por un ecosistema basado en la autonomía, la confianza y la preparación para el futuro.

Por ello, en sus instalaciones no existen exámenes, asignaturas convencionales ni aulas cerradas. Los espacios funcionan como estudios de aprendizaje donde se eliminan las barreras de edad y los horarios fijos para facilitar enormemente la colaboración.

Cada alumno diseña su plan de estudios mediante una semana de prueba en la que explora opciones antes de comprometerse con un módulo por ciclo. El método aplica dinámicas de espacio abierto similares a conferencias, donde los participantes proponen temas junto a profesores llamados "guías de aprendizaje".

En matemáticas, por ejemplo, los estudiantes eligen entre tres vías: aplicadas, para ciencias y negocios o transdisciplinares integradas en materias como biología. De este modo, el currículo combina libertad de elección dentro de una estructura definida y clara.

El equipo docente celebra reuniones diarias de pie para revisar avances, resolver problemas y abordar la desmotivación dentro del aprendizaje. En lugar de notas, cada estudiante documenta su progreso en un Learning Vitae con trabajos, objetos, exposiciones y pruebas reflexivas.

Los alumnos etiquetan sus competencias en ese portafolio y las someten a una evaluación de 360 grados junto a compañeros, mentores y padres. Su tasa de graduación ronda el 100%. De hecho, el 100% de la promoción de 2025 vinculó su motivación a la comunidad y la retención docente supera el 90%.

El resto de ganadores

Junto a G-School en Innovación, el jurado premió en 2026 a cuatro centros y la votación pública eligió al ganador comunitario. En Colaboración Comunitaria venció Swiss Cottage School, Development and Research Centre, colegio público especial de Londres con 270 alumnos que integra salud, terapia y enseñanza.

En Acción Medioambiental ganó Slum2School Green Academy, en Epe (Nigeria), escuela de bambú y madera en un asentamiento acuático a una hora. Atiende a 250 niños de ocho comunidades con energía solar, agua de lluvia y biogás, redujo el 80% de residuos y mejoró la lectoescritura del 96%.

En Superación de la Adversidad venció la Escola Municipal GET IV Centenario de Río de Janeiro (Brasil), que perdió 37 días lectivos en 2024 por la violencia. Pese a ello, registra 0% de abandono y 97% de lectoescritura frente al 66% municipal, inspirando a 350 colegios.

TNS Beaconhouse, en Lahore (Pakistán), ganó en Fomento de una Vida Saludable al integrar a alumnos neurodivergentes mediante tres vías académicas. Pasó de 700 a 1100 estudiantes, elevó la asistencia del 84% al 93%, redujo un 37% los incidentes y tiene 3 años de espera.

El internado gratuito Darüşşafaka Eğitim Kurumları, en Estambul (Turquía), recibió el Premio Elección de la Comunidad tras apoyar a 400 huérfanos por el terremoto de 2023. Las ganadoras nominarán a un representante para el Consejo Mundial de la Juventud y el registro para 2027 cierra el 5 de marzo de 2027.