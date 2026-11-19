Profesionales del Instituto BME participarán en la docencia y en el diseño del plan de estudios junto al equipo del CEU.

El Instituto BME ofrecerá un mínimo de 25 plazas de prácticas curriculares por curso y facilitará licencias de software y datos de mercado.

El programa integra finanzas, programación, ciencia de datos e inteligencia artificial para formar perfiles técnicos demandados por el sector.

La Universidad CEU San Pablo y el Instituto BME firman un convenio para impartir el nuevo Grado en Mercados Financieros y Análisis de Datos.

La Universidad CEU San Pablo y el Instituto Bolsas y Mercados Españoles (BME), centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles perteneciente al Grupo SIX, han firmado un convenio específico de colaboración para el desarrollo del nuevo Grado en Mercados Financieros y Análisis de Datos (Bachelor in Financial Markets and Data Analytics), una titulación innovadora diseñada para responder a la creciente demanda de profesionales capaces de combinar conocimientos financieros, análisis de datos y tecnologías avanzadas.

Los encargados de rubricar este acuerdo han sido la rectora y la gerente de la Universidad, Rosa Visiedo y Carmen García de Elías, respectivamente; y el vicepresidente de Bolsas y Mercados Españoles (BME) y presidente de la Bolsa de Madrid, David Jiménez-Blanco, y el director gerente del Instituto, Enrique Castellanos.

Una iniciativa que refuerza la colaboración iniciada entre ambas instituciones mediante un convenio marco suscrito en 2026 y consolida una apuesta conjunta por una formación universitaria estrechamente conectada con las necesidades reales del sector financiero y la transformación digital de la economía.

El nuevo grado nace con vocación de convertirse en una oferta académica de referencia en España, integrando contenidos relacionados con los mercados bursátiles, la programación, la ciencia de datos y la inteligencia artificial aplicadas al ámbito financiero. La titulación ha sido concebida para formar perfiles híbridos altamente cualificados, cada vez más demandados por empresas e instituciones del sector.

Como parte de esta colaboración, ambas entidades participarán conjuntamente en el diseño y actualización del plan de estudios, garantizando una formación alineada con la evolución de los mercados y los avances tecnológicos.

Además, profesionales de Instituto BME vinculados al ámbito financiero y al análisis de datos colaborarán en la docencia del programa, aportando una visión práctica y especializada de la realidad empresarial.

Orientado al empleo

El acuerdo contempla también una fuerte orientación hacia la empleabilidad. Instituto BME ofrecerá cada curso un mínimo de 25 plazas de prácticas curriculares para los estudiantes del grado, facilitando su inmersión en entornos profesionales y el desarrollo de competencias aplicadas a través de experiencias reales de aprendizaje.

Asimismo, la Universidad CEU San Pablo pondrá a disposición de los estudiantes sus recursos docentes y laboratorios especializados, mientras que Instituto BME aportará licencias de software profesional y acceso a datos de mercado, reforzando el carácter práctico y tecnológico de la formación.

Con esta iniciativa, la Universidad CEU San Pablo y el Instituto BME refuerzan su compromiso con una formación universitaria conectada con los retos del futuro, capaz de preparar a una nueva generación de profesionales para desenvolverse en un entorno financiero cada vez más digital, global y basado en los datos.