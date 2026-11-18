Pese al anuncio del presupuesto histórico, el comité de huelga mantiene las protestas al considerar que las cuentas favorecen a la educación concertada y privada en perjuicio de la pública.

Las universidades públicas madrileñas recibirán la cifra más alta de su historia con 1.420,1 millones (+14,6%), mientras que las becas escolares y las inversiones en infraestructuras y climatización de centros aumentan significativamente.

El incremento presupuestario destinará 384,8 millones adicionales a personal para consolidar 1.280 docentes y contratar a casi 1.000 más desde septiembre, además de extender la reducción de ratios a 3º de Primaria.

La Comunidad de Madrid incrementará en 2027 el presupuesto de Educación un 11,2%, alcanzando una cifra récord de 7.740,3 millones de euros, que representan el 23,5% del presupuesto regional.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid elevará en 2027 el presupuesto de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades hasta los 7.740,3 millones de euros. La cifra supone un aumento del 11,2% respecto a 2026, con 780,7 millones adicionales.

La consejera Mercedes Zarzalejo ha detallado las cuentas este martes en la Comisión de Presupuestos de la Asamblea de Madrid. Pese a que las partidas alcanzan los niveles más altos de la historia en varios capítulos, la huelga no se desconvoca.

Es más, el comité de huelga mixto de la educación pública madrileña ha criticado que el presupuesto destinado a Educación de cara a 2027 "apueste" por la concertada y la privada y deje "infrafinanciada" a la pública.

Y es que el tira y afloja entre la Consejería y los huelguistas no cesa. El anuncio de este presupuesto histórico se ha producido un día después de que Zarzalejo dijese que denunciarán a los manifestantes "agresivos" registrados en las protestas.

En paralelo, el Ejecutivo regional sostiene que este proyecto refuerza la financiación de centros públicos, universidades y familias.

Con 7.740,3 millones de euros, Educación concentrará el 23,5% del presupuesto regional y seguirá como la segunda consejería con mayor dotación, tras Sanidad. Descontando los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la subida alcanza el 11,4%, con 792,8 millones más.

Profesores y ratios

Los gastos de personal absorben la mayor parte del presupuesto educativo y crecerán un 11,2% en 2027. La partida pasará de 3.429,3 millones de euros de 2026 a 3.814,1 millones, un incremento de 384,8 millones.

Este aumento permitirá consolidar los 1.280 cupos docentes incorporados este curso en los centros públicos. Además, en cumplimiento de los acuerdos alcanzados, la Consejería incorporará 967 efectivos desde septiembre de 2027, cerca de 1.000 nuevos profesores.

En paralelo, el proyecto extiende la reducción de ratios de alumnos por aula a 3º de Educación Primaria el próximo curso. Esta medida rebajará el límite de 25 a 20 escolares por clase, tras implantarse en el 2º ciclo de Infantil y en la ESO.

La dotación en personal también alcanza a la enseñanza concertada de la Comunidad de Madrid. Este sector dispondrá de 135,5 millones de euros más que en 2026 para financiar la jubilación parcial con contrato de relevo y aplicar las mejoras salariales acordadas.

Educación Infantil y Primaria

Por etapas, Educación Infantil, Primaria y Especial contará en 2027 con 1.509,9 millones de euros. La partida crece en 130,4 millones respecto a los 1.379,5 millones de 2026, lo que equivale a un avance del 9,5%.

En la etapa de 0 a 3 años, la gestión de escuelas infantiles públicas recibirá 104,3 millones de euros, frente a los 97,3 millones de 2026. Este aumento de 7 millones supone un 7,2% más, mientras que los centros de gestión indirecta elevarán su inversión un 14%.

Por su parte, Educación Secundaria y Formación Profesional registrarán un crecimiento del 11,4% en las cuentas autonómicas. El presupuesto de este nivel pasará de 1.528,4 millones de euros en 2026 a 1.702,9 millones en 2027, sumando 174,5 millones adicionales.

En ayudas a las familias, las becas al estudio no universitario marcarán un máximo de 283,8 millones de euros, 27,2 millones más (+10,6%). Destaca el programa ACCEDE de préstamo gratuito de libros, con más de 520.000 alumnos beneficiarios, junto a los 29,1 millones (+7,8%) para transporte escolar.

Universidades e I+D

La educación superior registra uno de los mayores aumentos porcentuales tras el acuerdo alcanzado con los rectores de los 6 campus públicos. Las seis universidades públicas recibirán 1.420,1 millones en 2027, la mayor cifra de su historia, sumando 180,5 millones (+14,6%) respecto a 2026.

Dentro del nuevo modelo de financiación, el Gobierno regional incluye 180 millones de euros adicionales para estas instituciones académicas. A ello se suman 16,6 millones en becas y ayudas universitarias, un 7% más que en 2026.

Este capítulo abarca las becas de excelencia, las ayudas Erasmus+, las becas académico-deportivas y las becas socioeconómicas. Además, la Comunidad aportará 18,7 millones de euros al Programa María Goyri para contratar talento investigador y docente, 11,9 millones más que en 2026.

En investigación, el presupuesto de I+D crecerá un 9,2% hasta los 197,6 millones de euros, 16,6 millones más que en el ejercicio 2026. Estos fondos consolidarán el VII Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica (PRICIT) y acompañarán la nueva Ley de la Ciencia, que sustituirá al texto de 1998.

Infraestructuras

El capítulo de inversiones en centros educativos anota la mayor subida relativa del departamento, con un incremento del 19,4%. La partida pasará de los 114,3 millones de euros de 2026 a 136,4 millones en 2027, añadiendo 22,2 millones para obras.

Estos recursos permitirán continuar con la construcción y ampliación de nuevos edificios e instalaciones educativas en los municipios de la Comunidad de Madrid. De este modo, el departamento mantiene el despliegue de equipamientos escolares públicos en las distintas zonas de la región.

Asimismo, la dotación de 2027 servirá para poner en marcha el plan autonómico de climatización y accesibilidad en los centros educativos públicos. Este programa plurianual contempla una inversión total de 1.240 millones de euros a lo largo de los próximos 10 años.