El liderazgo de IE se apoya en que casi el 50% de sus asignaturas optativas se enfocan en crear empresas y que el 30,3% de sus graduados se integra en una startup.

El podio mundial del World's Best MBA Programs for Entrepreneurship 2027 lo completan la francesa EDHEC Business School (2ª) y la estadounidense Washington University (3ª).

Esade Business School consolida la presencia española entre la élite global al alcanzar el séptimo lugar de la clasificación con 45,26 puntos.

IE Business School se sitúa como la mejor escuela de negocios del mundo en emprendimiento al lograr el primer puesto del ranking elaborado por Poets&Quants con 60,15 puntos.

El sector educativo español vuelve a demostrar su enorme fortaleza internacional. Las escuelas de negocios de España se consolidan como auténticos referentes globales para aquellos alumnos que buscan desarrollar sus propias iniciativas corporativas asumiendo riesgos.

La octava edición del World's Best MBA Programs for Entrepreneurship Ranking 2027 ha publicado sus resultados este lunes. Este análisis, elaborado por la empresa especializada Poets&Quants, destaca el indiscutible liderazgo de nuestras instituciones formativas a nivel mundial.

En esta ocasión, el codiciado primer puesto ha recaído en el IE Business School. La escuela madrileña ha logrado escalar dos posiciones respecto al año pasado para liderar la clasificación general con una puntuación bruta de 60,15 sobre 100.

Por su parte, Esade Business School también brilla con luz propia dentro de este selecto grupo internacional. La entidad académica se afianza en una meritoria séptima posición, obteniendo una destacada calificación final de 45,26 puntos.

El informe detalla que cuatro programas europeos han logrado situarse entre los 10 primeros puestos. Esta sobresaliente presencia confirma la excelente progresión de las instituciones del Viejo Continente en el ámbito formativo de los negocios.

Francia conserva un papel protagonista gracias a la segunda plaza obtenida por EDHEC Business School. La institución gala ha mantenido su puesto del año anterior al registrar una puntuación de 56,80, pisando los talones al líder.

El podio mundial lo completa la escuela estadounidense Washington University in St. Louis, conocida como Olin. Esta facultad ha descendido dos escalones respecto al ejercicio previo, conformándose con la tercera plaza y 56,56 puntos acumulados.

La mínima diferencia entre el segundo y el tercer clasificado demuestra la extrema competitividad actual. Apenas 0,24 puntos han separado a la entidad francesa de la norteamericana en una de las pugnas más reñidas del año.

El éxito del IE

El éxito del IE Business School se sustenta en cifras contundentes. Según recoge el informe, todos los estudiantes de su programa MBA son miembros activos de clubes dedicados exclusivamente al fomento del emprendimiento.

Además, un 30,3 % de sus graduados se ha incorporado a una startup durante los tres primeros meses posteriores a su graduación. Esta elevada ratio se ha mantenido constante durante los últimos cinco años.

La oferta académica también resulta determinante para alcanzar el liderazgo. Prácticamente la mitad de las asignaturas optativas de su International MBA, concretamente un 49,1 %, están directamente enfocadas en la creación de empresas.

Desde la institución española celebran abiertamente este nuevo hito internacional. Juan José Güemes, vicepresidente de IE University y presidente del IE Entrepreneurship & Innovation Center, ha valorado muy positivamente los resultados de esta prestigiosa clasificación.

Para el directivo, "el ranking de Poets&Quants refleja nuestro compromiso con la excelencia en la formación, la experiencia práctica y el network necesario para que nuestros alumnos desarrollen carreras de éxito como emprendedores o en compañías consolidadas".

El 'ranking' mundial

Completando el privilegiado top 10 mundial encontramos otras instituciones de enorme prestigio. La University of Michigan alcanza el cuarto lugar, seguida muy de cerca por el Johnson Cornell Tech MBA, que ocupa el quinto puesto.

La sexta posición corresponde a Babson College, justo por delante de Esade.

Cierran esta exclusiva lista la ESMT Berlin en la octava plaza, la University of Virginia en la novena y Clemson University en décimo lugar.

En esta edición de 2027 han participado un total de 28 programas MBA a tiempo completo. Esta cifra supone un ligero descenso frente a las 32 instituciones académicas que formaron parte del estudio del año 2026.

La lista también ha dado la bienvenida a dos nuevas incorporaciones destacadas. La escuela italiana POLIMI School of Management ha debutado en el 18º lugar, mientras que la estadounidense Kogod School of Business entra 20ª.

La metodología empleada por Poets&Quants prioriza métricas proporcionales sobre los recursos totales. El sistema busca premiar los porcentajes y las ratios por alumno en lugar de valorar únicamente el tamaño absoluto de las instituciones participantes.