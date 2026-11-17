El Consejo de Ministros también ha creado un certificado profesional de FP de 420 horas destinado al cuidado y apoyo a personas en situación de dependencia o discapacidad.

Esta actualización impulsa el desarrollo de la Ley 1/2024 de enseñanzas artísticas e integra tecnologías digitales en los procesos creativos.

Las titulaciones aprobadas corresponden a las disciplinas de Ilustración, Alfarería, Grabado y Técnicas de Estampación, y Encuadernación Artística.

El Gobierno ha aprobado cuatro nuevos títulos de enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plásticas y Diseño para adecuar la formación a las necesidades actuales del sector.

El Gobierno ha aprobado en el primer Consejo de Ministros del periodo de campaña electoral los primeros títulos de enseñanzas artísticas profesionales de Artes Plásticas y Diseño vinculados al Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales.

Se permite así adecuar la formación a los perfiles y necesidades actuales del sector y se facilita el reconocimiento y la acreditación de las competencias, según ha informado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Las formaciones beneficiadas por la aprobación mediante cuatro reales decretos son las siguientes: Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración, perteneciente a la familia profesional artística de Comunicación Gráfica, Interactiva y Audiovisual; Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Alfarería, de la familia de Cerámica Artística; Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Grabado y Técnicas de Estampación y Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Encuadernación Artística, ambas de la familia de Artes del Libro.

Se avanza así en el mandato de modernización de la Ley 1/2024, de 7 de junio, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales.

Los nuevos títulos responden a la evolución de las disciplinas del diseño y las artes aplicadas, a la incorporación de las tecnologías digitales a los procesos creativos y productivos y a las nuevas demandas de cualificación del sector.

Su actualización permite adecuar los currículos a la realidad profesional y garantizar una formación conectada con los conocimientos y las destrezas que requiere el ejercicio de estas profesiones.

Contribuye a mejorar la empleabilidad y favorece la actualización y recualificación profesional a lo largo de la vida, tanto de las nuevas generaciones de estudiantes como de los profesionales en activo en estos sectores que deseen actualizar o acreditar oficialmente las competencias adquiridas a través de su experiencia laboral.

Estos cuatro títulos constituyen los primeros resultados de un proceso de modernización y actualización del conjunto de las enseñanzas artísticas profesionales impulsado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

En particular, el Ministerio destaca que la actualización de los títulos de la familia profesional artística de Artes del Libro supone un hito especialmente significativo, dado que sus ordenaciones anteriores se remontaban a los desarrollos normativos de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).

Certificado de FP

El Consejo de Ministros también ha aprobado la creación del certificado profesional de FP en Apoyos y Cuidados a Personas en Situación de Dependencia y/o con Discapacidad para la Promoción de su Autonomía Personal, perteneciente a la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

La titulación consta de 420 horas y responde a la creciente demanda de trabajadores cualificados en el área de los servicios sociales.

Cuenta con perfiles profesionales asociados a ocupaciones como las de los auxiliares de ayuda a domicilio; gerocultores, asistentes personales o cuidadores de personas en situación de dependencia y/o con discapacidad en domicilio y en instituciones.

La competencia general de este certificado profesional, de nivel de cualificación 2, consiste en proporcionar apoyos intermitentes, permanentes o continuos en la realización de actividades de la vida cotidiana, así como en aquellas relacionadas con la participación en el entorno comunitario, promoviendo la autodeterminación, la autonomía e independencia funcional y garantizando la seguridad.