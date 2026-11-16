El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, este domingo en un mitin del PSOE en Alcorcón. Jesús Hellín Europa Press

El PSOE ataca a la universidad privada y promete más "memoria democrática" en las aulas en su programa electoral

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El programa electoral del PSOE propone reforzar el marco regulador de las universidades privadas con exigencias estrictas de docencia e investigación para frenar su expansión acelerada. Los socialistas plantean introducir el conocimiento de la memoria democrática y los valores cívicos en las aulas para combatir la desinformación y los discursos de odio. El plan educativo contempla ampliar las plazas de alojamiento universitario y destinar una estrategia específica para el uso ético de la inteligencia artificial en la enseñanza. Entre las medidas para las escuelas figuran reducir el abandono escolar al 10% antes de 2030, limitar la capacidad de las aulas y contabilizar por dos al alumnado con necesidades especiales.

El PSOE continúa su batalla contra la universidad privada y promete en su programa electoral "reforzar el marco regulador" para garantizar que la privada cumple con "requisitos exigentes de docencia, investigación y profesorado".

En su plan de gobierno a partir del próximo 29 de noviembre, los socialistas confrontan el "motor de igualdad y movilidad social" que representa la universidad pública con el "desafío" que, para ellos, significa la "expansión acelerada de universidades privadas".

En esa línea, el programa electoral de Pedro Sánchez pretende endurecer el marco regulador para garantizar los estándares de calidad del sistema universitario y combatir así los "modelos orientados exclusivamente al beneficio económico".

Esa es una medida que ya persigue el decreto que endurece los criterios para la creación de universidades, el Real Decreto 905/2025, que tumbó el Tribunal Supremo por defectos formales, pero que espera una nueva versión.

Precisamente, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades abrió el pasado jueves el proceso de información pública de este real decreto que fija los requisitos y procedimientos para otorgar licencias a los campus privados.

En su programa electoral, si bien no detalla cómo se articulará ese refuerzo del "marco regulador", el PSOE enfatiza su afán por garantizar que "todas las universidades y titulaciones, públicas y privadas, cumplan requisitos exigentes de docencia, investigación y profesorado".

"Nosotros defendemos una universidad pública fuerte, accesible y de calidad. Una universidad en la que el acceso dependa del talento y el esfuerzo, y no de la renta familiar", defiende el documento.

Sobre universidades, la agenda socialista también contempla ampliar las plazas públicas de alojamiento universitario, "expandiendo el compromiso ya aprobado en 2026 de crear 2.000 nuevas plazas", para lo que el Gobierno aprobó en octubre, tras el adelanto electoral, destinar 45 millones de euros.

Más memoria democrática

Además, el PSOE lleva su particular lucha contra lo que considera "desinformación" y "discursos de odio" a las aulas. Así, el programa electoral plantea instalar en las aulas un "conocimiento de la memoria democrática" que confronte los bulos.

Los socialistas vuelven a situar la batalla contra la desinformación y los bulos en los medios de comunicación en el debate político, como ya lo hicieran durante la pasada legislatura con la Ley de Medios, que pretendía dejar sin publicidad institucional a los medios que hagan "desinformación".

En esta ocasión, plantea este desafío en su agenda de gobierno tras los comicios, estableciendo como puntal la necesidad de "promover el conocimiento de la memoria democrática, los derechos humanos y los valores cívicos".

Para lograrlo, explica el programa electoral, la educación pública fortalecerá "el pensamiento crítico, la participación democrática y la lucha contra la desinformación y los discursos de odio".

Sin embargo, el documento no concreta cómo se trasladarán a los centros, qué contenidos se introducirán ni qué recursos se destinarán para ello. Tampoco aclara si se articulará mediante una materia, actividades o campañas específicas.

En cualquier caso, el programa plasma una de las inquietudes del PSOE sobre la que ya comenzó a trabajar en la última legislatura. En mayo de 2025, sacó adelante en el Congreso una iniciativa que instaba a fortalecer la educación digital y luchar contra la desinformación entre los jóvenes.

La proposición no de ley exigía incorporar "herramientas interactivas y formativas que ayuden tanto a la juventud como al personal docente a adquirir un mayor criterio crítico para reconocer información falsa".

IA y ampliación de la FP

Más allá de este compromiso, el programa incorpora otras medidas educativas que conectan los peligros digitales con las aulas. Entre ellas, plantea una estrategia integral para el uso educativo de la inteligencia artificial.

Este plan, explica el documento, incluiría formación permanente para los docentes y una "plataforma pública de recursos éticos", sin detallar en qué consistiría esta herramienta.

Recientemente, el Ministerio de Juventud e Infancia acordó con la Universidad de Salamanca un documento con diez compromisos para proteger los derechos de los menores frente al avance de la IA.

Entre otros planteamientos, el texto defiende la IA como herramienta de apoyo a profesores y familias, pero pide respetar la autonomía docente y contribuir al pensamiento crítico y la creatividad.

Los socialistas también prometen ampliar las plazas públicas de los ciclos de grado medio y superior para garantizar que "nadie quede sin acceso a la formación deseada por falta de oferta".

También propone aumentar las plazas de FP Básica y reforzar el acompañamiento educativo para favorecer la continuidad de los estudios y reducir el abandono escolar temprano.

En las escuelas, el programa prevé limitar la capacidad máxima de las aulas y reducir el número de alumnos por clase en el tramo de cero a tres años. También prevé mejorar los espacios educativos y favorecer la conciliación.

El texto plantea, además, contabilizar por dos al alumnado con necesidades educativas especiales para mejorar la atención individualizada y reducir la sobrecarga de los profesores. En materia de orientación, fija como objetivo alcanzar un profesional por cada 250 estudiantes y reducir el abandono escolar temprano por debajo del 10% antes de 2030.