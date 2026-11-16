Las lecciones de una directora de la OCDE en Madrid: "Los resultados de PISA funcionan como el espejo de un país"

Para España, sitúa como reto principal reenganchar al alumnado con el aprendizaje, fomentando el pensamiento crítico, la autorregulación y la disciplina frente a las pantallas para desenvolverse en la vida real.

Dellagnelo aboga por priorizar la educación infantil y aplicar una equidad real ofreciendo más recursos a los alumnos rezagados, además de adaptar las metodologías escolares si se introduce la inteligencia artificial.

La experta advierte sobre la desconexión del alumnado y la pérdida de apoyo familiar, subrayando que gestos cotidianos en el hogar y el ejemplo frente al uso del móvil influyen de forma directa en el rendimiento escolar.

Lucia Dellagnelo, directora adjunta de Educación de la OCDE, señala que los países con mejores resultados en PISA mantienen la continuidad de las políticas educativas más allá de los cambios de gobierno e invierten prioritariamente en los docentes.

EL ESPAÑOL conversa con Lucia Dellagnelo durante su estancia en Madrid para participar en el Global Education Forum, en el Campus Castellana de la Universidad Camilo José Cela.

Como directora adjunta de Educación y Competencias de la OCDE, la experta brasileña defiende que las políticas educativas necesitan tiempo y continuidad más allá de los cambios de gobierno.

Analiza qué hacen bien los países que no retroceden en PISA y advierte del impacto de las pantallas en la atención de los alumnos en clase y en el acompañamiento de las familias en casa.

Doctora en Educación por la Universidad de Harvard, Dellagnelo acumula décadas de trabajo en este campo. Fue secretaria de Estado en Brasil y dirigió durante siete años el Centro de Innovación para la Educación Brasileña (CIEB).

Antes de incorporarse a la OCDE en París, colaboró con el Banco Mundial y la Unesco en proyectos internacionales.

¿Qué rasgos comparten los países que consiguen mejoras educativas sostenidas en el tiempo y qué podemos aprender de ellos?

Tras las caídas generales en los últimos resultados de PISA, nos fijamos en los países que no retrocedieron. Las políticas educativas son muy complejas: necesitan tiempo para madurar y, sobre todo, constancia.

Quienes obtienen buenos resultados mantienen el rumbo de un gobierno a otro e invierten de forma prioritaria en preparar y apoyar a sus docentes. Al mismo tiempo, atajan la desconexión del alumnado.

Desde la pandemia vemos a alumnos desmotivados, que no le encuentran valor a lo que aprenden ni sienten que la escuela tenga que ver con sus vidas.

La clave está en marcar metas claras, sostener las medidas en el tiempo y monitorizar datos para entender qué hay que corregir sobre la marcha.

En relación con este tema, qué políticas educativas deberían permanecer cuando cambia un gobierno? Es decir, ¿cuál es esa línea roja que no debería alterarse con el relevo político?

La formación y el acompañamiento continuo a los profesores. A veces creemos que basta con darles un curso y dejarlos trabajar, pero necesitan respaldo tanto en contenidos como en pedagogías adaptadas a las nuevas generaciones.

La diversidad en las aulas ha crecido enormemente por factores socioeconómicos, culturales y por la inmigración: muchos alumnos ni siquiera dominan el idioma del país o la lengua de instrucción, y gestionar esa realidad exige un apoyo constante al docente.

La otra línea roja son los materiales educativos, sean libros o herramientas digitales. El currículo tarda años en asentarse y mostrar frutos; no tiene sentido cambiar todos los recursos de golpe cada cuatro años.

Cuando un gobierno quiere mejorar la educación, ¿dónde debería empezar? ¿Cuál es el punto de partida?

Por la educación infantil. La lectura y los números son la base de todo lo que viene después; si no se asientan en los primeros años de vida, la brecha no deja de ensancharse en la escuela.

Además, la idea de que lo aprendido de joven sirve para siempre ha quedado vieja: hoy tenemos que seguir aprendiendo durante toda la vida.

Y como el dinero público nunca alcanza para todo, los gobiernos tienen que saber priorizar. He trabajado en administraciones públicas y sé lo difícil que resulta tomar la decisión de ofrecer programas de apoyo solo a un grupo de alumnos y no a la totalidad.

Pero los gobiernos deben entender que la verdadera equidad no consiste en dar exactamente lo mismo a todos, sino en dar más a quienes van rezagados y hacerlo cuanto antes.

Los resultados de PIAAC y la formación continua Durante la charla, Lucia Dellagnelo recuerda los datos del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de Adultos (PIAAC) de la OCDE, cuyo segundo ciclo se presentó en diciembre de 2024 tras evaluar a más de un millón de personas. Los resultados muestran que los adultos con menor nivel de estudios participan mucho menos en cursos de formación y reciclaje laboral que los titulados superiores. Quien no accede a la educación superior en torno a los 18 años difícilmente vuelve a estudiar más adelante, un problema que se agrava en un mercado de trabajo donde la jubilación se retrasa cada vez más.

Hablando de los resultados y de la importancia de la lectura, la comprensión y las competencias básicas: ¿qué nos dice el informe PISA sobre el sistema educativo de un país? ¿Cuál es la importancia de sus resultados?

PISA funciona como espejo y como ventana. Como espejo, ayuda a que el país se mire por dentro, entienda qué ocurre con sus alumnos, compruebe si está enseñando lo que van a necesitar mañana y coloque la educación en el centro del debate público.

Como ventana, permite asomarse a otros países. No animamos a mirar el ranking para ver quién está arriba o abajo, sino a buscar sistemas que compartan nuestro mismo contexto para ver qué hacen mejor y aprender entre iguales.

La OCDE no debe recetar fórmulas mágicas, porque las realidades culturales y socioeconómicas son muy distintas.

Y si miramos alrededor a países con valores, culturas y sistemas semejantes, los resultados fueron muy pobres. ¿Cuál es su lectura sobre el resultado de España?

No se debe a un único motivo. La bajada fue general en casi toda Europa y en la mayoría de la OCDE; las únicas mejoras se vieron fuera del continente. La gran pregunta es cómo ayudamos a los jóvenes a interesarse de nuevo por aprender cuando pasan horas y horas pegados a las pantallas y las redes sociales.

A menudo veo debatir sobre cómo meter tutores de inteligencia artificial en la escuela de siempre. Pregunto a los docentes cuándo esperan que los alumnos los usen y me dicen: "en casa". Pero olvidan que muchos estudiantes ni tienen un ordenador adecuado ni disponen de buena conexión a internet.

Si la IA entra en la educación, exige repensar los horarios y los espacios escolares; si no cambiamos el funcionamiento del aula ni el modo en que el profesor se relaciona con los alumnos, será muy difícil que la tecnología sea un elemento bueno y positivo para el aprendizaje.

Dellagnello durante su intervención en el Global Education Forum UCJC

¿Qué más necesitan los jóvenes para aprender y sentir que pertenecen a la escuela? Parece que esa conexión entre las familias y el sistema educativo se ha roto.

PISA refleja con claridad que el apoyo familiar ha retrocedido. En la OCDE medimos el compromiso familiar: no esperamos que los padres se sienten a hacer deberes con un alumno de quince años, pero gestos tan cotidianos como preguntar qué ha aprendido hoy o qué le ha parecido curioso en clase influyen directamente en sacar mejores notas. Y cuando preguntamos a los alumnos, muchos nos dicen que en casa no les preguntan.

Además, los propios adultos leemos cada vez menos. Vas a un parque infantil en París y ves a casi todas las madres y padres mirando el teléfono móvil mientras los niños juegan solos.

Se pierde el ejemplo de ver a los padres con un libro entre las manos. En familias con menos recursos, ante la falta de tiempo, se entrega el móvil a niños de cinco años para que jueguen, y las pantallas triplican el tiempo de lectura o charla compartida.

Hace falta diseñar un nuevo contrato social entre escuelas y familias sobre la corresponsabilidad de educar, porque el aprendizaje no es un proceso individual, involucra a muchos actores.

Si tuviera que poner el foco en una sola prioridad para mejorar la educación en España, ¿cuál sería?

Lograr que los alumnos vuelvan a engancharse con el aprendizaje, enseñándoles a pensar por sí mismos y a autorregularse. España ha hecho un trabajo muy serio ampliando las plazas de educación infantil, un terreno en el que colaboramos con el Gobierno.

Pero el gran reto no es técnico: sabemos transmitir materias, pero todavía no hemos encontrado la fórmula pedagógica para entrenar las funciones ejecutivas, el juicio crítico para no dar por bueno todo lo que leen y la disciplina para regular el tiempo frente a las pantallas.

La gran pregunta que la escuela y la sociedad deben responder es cómo preparar a los alumnos de hoy para que sepan desenvolverse en la vida real.