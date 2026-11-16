El Frente Amplio quiere reducir los ingresos a la educación concertada y exigirá "auditorías" a las universidades privadas

Entre las medidas destacan la reducción de ratios de alumnos por aula, la limitación de horas lectivas al profesorado y la eliminación de la exención del IVA a la enseñanza privada.

Plantean blindar por ley una inversión educativa del 7 % del PIB para 2030, aumentar la financiación universitaria y duplicar las becas para familias vulnerables en la pública.

La formación propone prohibir de inmediato las cuotas en centros concertados, eliminar subvenciones a colegios que segreguen por sexo o religión y auditar a las universidades privadas.

El Frente Amplio presenta su programa electoral con 25 propuestas educativas centradas en priorizar la enseñanza pública y destinar a ella el 100 % de los fondos públicos.

La cuenta atrás para las elecciones del 29-N entra en sus últimas dos semanas. El Frente Amplio ha presentado este lunes Un programa como una casa, con más de un millar de propuestas.

La candidatura de Ada Colau dedica a educación un bloque de 25 medidas, además de otras iniciativas repartidas en otros apartados.

Entre ellas figuran la prohibición inmediata de las cuotas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos y las "auditorías de calidad" a universidades privadas, con capacidad sancionadora ante incumplimientos.

La formación propone crear prioritariamente plazas públicas en todas las etapas, incluida la de cero a tres años, y desarrollar una hoja de ruta para que todo el alumnado pueda acceder a la educación pública.

"En el periodo de coexistencia con centros concertados se prohibirá de forma inmediata las cuotas obligatorias en centros sostenidos con fondos públicos, sancionando incumplimientos", recoge el documento.

El objetivo es que "el 100 % de los fondos públicos vayan destinados a la educación pública".

La prohibición de cobrar por las enseñanzas gratuitas ya figura en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Educación, que impide imponer aportaciones a fundaciones o asociaciones y servicios obligatorios de pago asociados a esas enseñanzas.

Fuera del bloque educativo, el apartado de laicidad y en la última página del programa establecen que eliminarán "cualquier tipo de concierto o subvención pública a escuelas que promuevan la segregación educativa por sexos o por cuestiones religiosas".

A esto añaden que revisarán los acuerdos del 79 con la Santa Sede y que modificarán los artículos 16 y 27 de la Constitución.

Los acuerdos de 1979 sobre educación El acuerdo con la Santa Sede garantiza la oferta de religión católica, voluntaria para el alumnado, y reconoce a los centros de la Iglesia y sus estudiantes el acceso a subvenciones, becas y otras ayudas conforme al régimen de igualdad de oportunidades. El artículo 16 garantiza la libertad religiosa y establece la cooperación con las confesiones, mientras que el 27 reconoce la libertad de enseñanza, la creación de centros y el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones.

Auditorías universitarias

El Frente Amplio propone, además, exigir a las universidades privadas requisitos docentes e investigadores "idénticos a la pública”, con auditorías periódicas de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y facultad sancionadora.

También plantea reformar la agencia para que sea "un organismo de calidad y supervisión académica y no un filtro de acceso".

La formación prevé modificar la LOSU para que las comunidades destinen al menos el 1 % de su PIB regional a las universidades públicas, ampliar las plazas de grado y máster, especialmente en titulaciones necesarias para acceder a una profesión, y reducir precios hacia la gratuidad.

Para la UNED propone financiación para centros presenciales, residencias asequibles y descuentos por renta en comunidades con déficit de oferta pública.

Añade financiación plurianual para docencia e investigación y reposición de plantillas para reducir la precariedad del personal docente, investigador, técnico, de gestión y administración.

También plantea aumentar las ayudas FPI y FPU, recuperar las Margarita Salas, eliminar la figura del profesor sustituto, estabilizar contratos y reponer las plazas pendientes.

Financiación, ratios y becas

El programa propone blindar por ley una inversión educativa del 7 % del PIB en 2030. Según los datos oficiales de la Estadística del Gasto Público en Educación del MEFD, el gasto público en educación en España correspondiente al ejercicio 2024 (datos provisionales) ascendió a 71.348,8 millones de euros, lo que equivale al 4,48 % del PIB.

Además, plantean la bajada de ratios: máximas de cuatro, seis y ocho menores en los tres tramos de cero a tres años; 15 estudiantes en Primaria y FP; 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato. El alumnado con necesidades específicas computaría doble.

Prevén elevar las becas postobligatorias al 0,44 % del PIB, duplicar las obligatorias para familias vulnerables de la pública e incrementar un 60 % las de necesidades específicas.

Añaden además las ayudas para comedor, transporte y material; planes de inclusión, salud mental y prevención del acoso; y construcción y climatización de aulas.

Para el profesorado prometen máximos de 18 horas lectivas en Secundaria y 23 en Infantil y Primaria, un estatuto docente y menos burocracia.

Colau y sus socios de formación proponen la inmersión del catalán dentro de un plan de lenguas cooficiales, contenidos sobre igualdad y memoria democrática, así como la regulación de móviles e inteligencia artificial.

Otros capítulos recogen comedor público gratuito, refuerzo del ciclo cero a tres, educación sexoafectiva, caminos escolares seguros, alfabetización digital, eliminación de la exención del IVA a la enseñanza privada y prohibición de adquirir centros y universidades por entidades de capital riesgo.