Vox plantea un número máximo de alumnos por clase "de otras culturas" para no ralentizar a sus compañeros

Otras fuerzas políticas como BNG, ERC y Coalición Canaria centran sus propuestas en la defensa de la escuela pública, la financiación y el modelo lingüístico.

El PP también aboga por sustituir la LOMLOE y aplicar una PAU común, coincidiendo con Vox en la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años.

La formación de Santiago Abascal plantea prohibir el burka en centros escolares, eliminar el menú halal, recuperar las reválidas y establecer una EVAU única.

Vox incluye en su programa electoral 11 propuestas educativas, entre las que destaca limitar los alumnos 'de otras culturas' por aula y crear clases de nivelación.

La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre ha arrancado este viernes 13 y se extenderá por 15 días hasta la jornada de reflexión.

Mientras tanto, los partidos empiezan a mover ficha: PP y Vox ya han presentado sus programas, mientras el PSOE prevé hacerlo este domingo en Alcorcón.

Vox presentó el 12 de noviembre su programa bajo el lema Es sentido común. El documento se hizo público en la misma semana en la que Abascal ha pasado por La Revuelta de David Broncano, y ha cancelado su entrevista con el youtuber Jordi Wild en el podcast The Wild Project.

De las 115 medidas del programa de la formación de Abascal, 11 son de exclusividad educativa.

Las propuestas

Vox propone unificar currículo, evaluaciones nacionales e inspección, recuperar las reválidas y establecer una EVAU única, además de garantizar la enseñanza en español en todo el territorio y revisar las homologaciones de títulos extranjeros.

Asimismo, garantizar los derechos de las familias en la educación de sus hijos y libre elección del centro educativo, sin que la situación económica o social sea un impedimento.

En materia de becas, la formación afirma "ningún español debe quedarse sin poder estudiar por falta de recursos económicos" y plantea mejorar el sistema de ayudas universitarias y preuniversitarias.

También plantean derogar la LOMLOE y eliminar los contenidos que el partido califica de ideológicos y ajenos a las materias académicas. Se potencian las matemáticas, la lectura, las humanidades y las ciencias.

Respeto en las aulas y la prohibición de los móviles en clase, junto al refuerzo de la autoridad del profesor, además de un plan de prevención contra el acoso escolar.

Se establece un número máximo de alumnos por aula procedentes de otras culturas o con dominio insuficiente del español. Creación de aulas de nivelación, donde los alumnos que se incorporen al sistema alcancen el nivel requerido, sin ralentizar a sus compañeros y con más posibilidades de éxito para ellos mismos.

Se prohibiría el uso del burka y el niqab en todos los espacios públicos, con especial atención a centros educativos o entornos en donde se vea comprometida la seguridad.

Fin de los menús halal en los comedores escolares así como la eliminación de los programas educativos de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Se incorpora el distrito único y la prioridad nacional para escoger centro para los hijos, así como para la concesión de ayudas y subvenciones educativas, plazas de guardería y becas de comedor y transporte.

Recuperación de la vocación de la Universidad como espacio de libertad y búsqueda de la verdad y la belleza. Garantía de libertad de cátedra de los profesores.

Ya en el apartado de familia añaden deducciones por material escolar y clases extraescolares, además de la gratuidad real de la educación infantil de 0 a 3 años. Este también es un punto de encuentro con los populares.

Clases de nivelación Los programas de acogida y apoyo lingüístico ya se aplican en países como Suiza, con clases que preparan al alumnado recién llegado para incorporarse a la enseñanza ordinaria mediante el aprendizaje del idioma y de bases culturales. En la Suiza de habla alemana, por ejemplo, el apoyo DaZ (Deutsch als Zweitsprache, alemán como segunda lengua) incluye cursos iniciales de un año. Tienen contenidos específicos de idiomas y actividades con la clase paralela. También hay programas de transición a la enseñanza ordinaria en Alemania, como las Willkommensklassen o clases de bienvenida, y en Países Bajos, con las Internationale Schakelklassen (ISK).

Puntos de encuentro

El PP, que presentó su programa el 10 de noviembre, también propone sustituir la LOMLOE y una PAU común, acordada con las comunidades autónomas y las universidades.

Sus medidas incluyen la gratuidad de cero a tres años, financiada a partes iguales por el Estado y las autonomías, y refuerzos de lectura y cálculo en Primaria dentro del horario escolar, con el objetivo de lograr el mejor resultado español en PISA en cuatro años.

En la concertada, los populares plantean mantener los conciertos donde haya demanda suficiente, fijar una duración mínima de seis años y financiar el coste real de las plazas.

En FP, prometen ampliar las plazas de los ciclos con más salida laboral y eximir de matrícula en los de alta demanda de empleo; las becas serían un derecho por ley para quienes las necesiten y aprueben, con los mismos umbrales en universidad y FP.

BNG, Coalición Canaria y ERC

Más allá de las coincidencias entre PP y Vox, otros partidos ponen el foco en temas de financiación de la educación pública. BNG defiende la gratuidad y pide más competencia para Galicia, mientras que ERC propone blindar la inmersión lingüística y aumentar el porcentaje destinado a educación.

Coalición Canaria también pide reforzar las plazas públicas gratuitas de 0-3 años, mejorar las infraestructuras e impulsar alojamientos asequibles para los estudiantes.

En tanto, los socialistas tienen prevista la presentación de su programa para este domingo 15 de noviembre en Alcorcón y permitirá conocer qué compromisos renuevan de las anteriores elecciones.

El gobierno de coalición prometió en 2023 una ley específica de enseñanzas artísticas, aumentar la dotación de becas y un Plan Director de Educación Inclusiva, entre otras medidas.

La ley de enseñanzas artísticas se aprobó en 2024. En becas, la dotación para 2026-2027 es de 2.559 millones de euros, frente a los 2.544 millones del curso anterior.

El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre el Plan Estratégico de Educación Inclusiva 2026-2031, aunque la aprobación no da cuenta de su andadura, en el final de la legislatura.

En precampaña se aprobó también el Estatuto del Estudiantado Universitario, vigente desde el 23 de octubre, que reconoce la atención psicológica gratuita y accesible y establece plazos de adaptación para las universidades.

El Real Decreto 850/2026 aprobó, además, ayudas de hasta 45 millones para alojamientos universitarios de seis universidades y el Ayuntamiento de Lleida, este decreto también se gestionó de manera urgente.

En el sprint final, el Consejo de Ministros solicitó dictámenes urgentes, con plazo hasta el día 19, sobre requisitos mínimos de los centros, calidad de la FP privada y especialidades docentes de lenguas no oficiales con protección legal.

El proyecto sobre creación y reconocimiento de universidades se encuentra en audiencia pública hasta el 2 de diciembre.

A pesar de que el PSOE no ha desvelado aún su nuevo programa de Gobierno, queda el interrogante sobre si se aprobará alguna medida más en los tres consejos de ministros restantes y así anunciar como cumplidas las promesas electorales de 2023.