Educar para la libertad en la era de la Inteligencia Artificial

Autoridades, queridos amigos, muy queridos amigos,

Es para mí un placer daros la bienvenida a Madrid y a esta séptima edición de nuestro Global Education Forum.

En nombre de SEK Education Group, de la Fundación Felipe Segovia y de la Universidad Camilo José Cela, gracias por acompañarnos en esta hermosa comunidad de personas comprometidas con el aprendizaje.

Mi especial agradecimiento a quienes habéis viajado desde lejos para estar aquí y, por supuesto, a nuestros amigos de HundrED y WISE, cuyo apoyo inquebrantable ha sido decisivo para el Foro y para el lanzamiento de Madrid Education Week, una nueva iniciativa de SEK que aspira a convertir nuestra ciudad en un destino educativo de referencia mundial.

Gracias también a nuestra Comunidad Educativa de alumnos, docentes y familias de SEK y UCJC, muchos de ellos conectados en línea, y al equipo que ha trabajado con tanto empeño para hacer posible este encuentro.

Y gracias a nuestros extraordinarios ponentes, elegidos entre los mejores del mundo, porque venís con tantas preguntas como respuestas esperamos de vosotros.

Me limitaré a esbozar unas pocas ideas, unas cuantas provocaciones, que nuestros ponentes llevarán sin duda mucho más lejos.

Hace dos años, en este mismo lugar, celebramos la anterior edición de nuestro Global Education Forum bajo el lema EducAItion. Shaping the Future, Keeping Us Human.

Entonces planteé varios dilemas y dije que la inteligencia artificial podía ser nuestra mayor esperanza o nuestra peor amenaza, y que de nosotros dependía hacia qué lado se inclinara la balanza.

Dos años después, la balanza sigue sin decantarse y continuamos atrapados en esa frenética carrera de la civilización entre la educación y la catástrofe de la que hablaba H. G. Wells.

Por todas partes oímos inquietud ante la incertidumbre, el propósito y unos supuestos puestos en entredicho, mientras un mundo fragmentado y roto vuelve la mirada hacia la educación en busca de respuestas.

La inteligencia artificial. Lo que antes parecía una promesa tecnológica que exigía un uso deliberado y consciente ha irrumpido de golpe en nuestras vidas.

Pero ¿cuándo decidimos dejarla entrar en nuestras aulas y en la vida de nuestros hijos y de nuestros alumnos?

Probablemente, nunca. Al menos, no de forma intencionada.

Hasta ahora, incorporar una nueva tecnología a un entorno de aprendizaje, a un colegio o a una universidad, exigía tomar una decisión. La inteligencia artificial ha llegado de otra manera. Está en todas partes y nadie estaba preparado.

Esa es la diferencia entre una herramienta y una infraestructura. Una herramienta se elige. Una infraestructura se habita. Y precisamente por eso no advertimos hasta qué punto condiciona todo lo que hacemos.

Con una diferencia fundamental respecto al pasado. Las infraestructuras anteriores transportaban energía o información. La inteligencia artificial se parece a nosotros. Hemos pasado de una economía del conocimiento a una economía cognitiva, con todas sus consecuencias, que suponen nada menos que un cambio de era.

Entonces, ¿qué ocurre con la educación cuando la inteligencia se convierte en la infraestructura de una nueva economía?

Quisiera proponer tres ideas y plantear algunas preguntas.

La primera se refiere a lo que siempre hemos considerado exclusivamente humano.

Durante siglos creímos que ciertas capacidades nos pertenecían solo a los seres humanos: el razonamiento, el lenguaje, la creatividad, el juicio. Hoy las máquinas escriben, argumentan, componen y recomiendan. Por primera vez podemos delegar atributos que creíamos exclusivamente nuestros. Es inquietante, pero también esclarecedor.

La inteligencia artificial puede producir los resultados de estas capacidades, pero no puede sustituir las capacidades mismas.

Puede generar un argumento, pero no puede razonar por nosotros. Puede redactar un ensayo, pero no puede comprenderlo por nosotros. Puede ofrecer una recomendación, pero no puede responsabilizarse de nuestra decisión.

Producir una respuesta, comprenderla y saber si merece nuestra confianza son tres logros muy distintos. Pero solo el primero puede delegarse.

Y ahí reside la verdadera oportunidad. La inteligencia artificial no tiene por qué sustituir estas capacidades humanas. Puede ampliarlas: ayudar a un alumno a llevar una idea más lejos, poner a prueba un argumento, ver un problema desde otra perspectiva.

Pero eso solo ocurre cuando le damos un uso con sentido. Por diseño, no por defecto. De lo contrario, lo que delegamos no se amplía. Simplemente se pierde.

La segunda se refiere a la experiencia de aprendizaje en su conjunto y a su naturaleza relacional.

No aprendemos en solitario. Aprendemos con otros, de otros y, a menudo, gracias a otros. Un docente que escucha, que cree en nosotros, que nos conoce. Alguien de clase que cuestiona nuestras ideas o las completa.

Ahí se desarrolla una forma muy particular de inteligencia humana: la capacidad de conectar, de comprender, de discrepar, de colaborar y de cuidar.

La educación siempre ha sido, ante todo, aprender a ser. Y aprendemos a ser humanos entre humanos, en un entorno social que nos permite desarrollar nuestro potencial.

La inteligencia artificial puede ofrecer algo extraordinario: un tutor siempre disponible, infinitamente paciente, adaptado a cada estudiante. Eso es progreso. Pero también entraña un riesgo silencioso. Una infraestructura diseñada para la eficiencia individual no puede, por sí sola, crear comunidad.

Así pues, la pregunta para quienes educamos es cómo utilizar estas herramientas para unir a las personas, en lugar de sustituir los encuentros a través de los cuales llegamos a ser quienes somos.

La tercera se refiere a nuestras instituciones y a la esencia de nuestra libertad.

Los colegios y las universidades no son un mero conjunto de herramientas y procesos. Encarnan decisiones: sobre qué merece la pena saber y qué significa ser una persona bien formada.

A medida que los sistemas inteligentes pasen a formar parte de la infraestructura educativa, irán configurando el entorno en el que se toman esas decisiones. Lo que resulta fácil de enseñar. Lo que resulta fácil de evaluar. Lo que aparece en los datos. Lo que parece progreso.

Ninguna infraestructura es neutral. Cada una facilita ciertas cosas y deja otras fuera, en silencio. Y justamente porque dejamos de advertirlo, podemos perder libertad de formas casi imperceptibles. Pero reales.

Por eso creo que la adopción de la inteligencia artificial en los sistemas educativos de todo el mundo es, en el fondo, una cuestión institucional y de política educativa.

Permitidme volver un momento a nuestra propia historia.

Hace más de 30 años, nuestros colegios desarrollaron, bajo el liderazgo de mi padre, Felipe Segovia, un proyecto educativo singular: el Aula Inteligente. Un planteamiento creativo que proponía un cambio radical de paradigma.

Hoy este modelo, y su propio nombre, cobran una vigencia inesperada. Un aula no es inteligente por tener inteligencia artificial. Lo es porque está al servicio del desarrollo de la inteligencia humana y, más allá, de la finalidad última de cultivar la sabiduría.

"Los colegios y las universidades no son un mero conjunto de herramientas y procesos. Encarnan decisiones: sobre qué merece la pena saber y qué significa ser una persona bien formada".

La inteligencia ya se puede suministrar. Tenemos «máquinas inteligentes». Pero la sabiduría, fundamento del discernimiento humano, todavía hay que forjarla.

Yuval Noah Harari lo expresa así: la inteligencia es la capacidad de resolver problemas; la sabiduría, la de elegir qué problemas merece la pena resolver.

Por eso la inteligencia puede convertirse en infraestructura. La sabiduría, no. No se puede descargar ni automatizar: se va formando poco a poco, con los demás, a través de la experiencia, del error y del ejemplo.

La sabiduría es la condición básica de nuestra libertad. Kant decía que educar es llevar a la persona a la capacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. En esencia, estaba defendiendo el pensamiento crítico. Pero, por primera vez, esa guía podría no ser humana. Una educación que solo nos enseñe a obtener respuestas nos hará más eficientes, pero comprometerá nuestra libertad personal.

Nuestro Rector, Jaime Olmedo, que se encuentra en Lima con Su Majestad el Rey y os transmite sus más sinceras disculpas, sostiene que «probablemente estamos viviendo el momento de mayor conciencia humanista de todos los tiempos. Las humanidades son un contrapeso ético y cultural en la era de la inteligencia artificial, para que la persona, con su propia inteligencia, sensibilidad y juicio, siga siendo el centro y el fin último de esta evolución histórica».

Lo que nos devuelve a la pregunta fundamental que todos compartimos y que necesitamos renovar.

¿Cuál es el propósito esencial de la educación?

En nuestra Institución sostenemos que el fin último de la educación es la humanización del ser humano.

Cuando las máquinas exhiben habilidades aparentemente humanas, la educación ya no puede justificarse solo por lo que nos permite hacer. Debe justificarse por aquello en lo que nos ayuda a convertirnos.

Humanizar es educar a personas capaces de pensar por sí mismas, juzgar con criterio, cuidar de los demás y asumir la responsabilidad del mundo que heredan. Personas, en definitiva, de pensamiento sabio y libre.

Cuando Camilo José Cela inauguró esta universidad, proclamó que «el aula universitaria es el último reducto de la libertad». Y quizá hoy lo sea más que nunca.

Sabemos que sin esperanza no es posible la educación. Por eso, la nuestra es la tarea de la esperanza, y así es como podemos inclinar la balanza. Si la humanización de todos nosotros es el propósito superior que debemos recuperar, mi invitación de hoy es a redefinir juntos nuestra misión común.

*** Nieves Segovia es presidenta del Grupo SEK