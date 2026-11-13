La séptima edición del Global Education Forum aborda el futuro del conocimiento y el juicio humano en la era de la IA

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La séptima edición del Global Education Forum reúne en la Universidad Camilo José Cela a expertos para debatir sobre la gobernanza de la inteligencia artificial y el papel del juicio humano en las aulas. Nieves Segovia, presidenta de SEK Education Group, destaca que la IA ya es una infraestructura educativa y defiende que la comprensión y el razonamiento crítico no deben delegarse en las máquinas. Expertos del Center for Humane Technology y la OCDE advierten sobre los riesgos de redistribuir la autoridad pedagógica a desarrolladores privados y señalan que muy pocas aplicaciones cuentan con evidencias de impacto. El encuentro aborda los problemas de la rendición de cuentas ante modelos de IA opacos y reclama estándares públicos de seguridad para evitar ensanchar la brecha educativa.

Con el auditorio lleno y una mezcla de acentos entre los asistentes, el Global Education Forum arrancó este jueves en el campus de Castellana de la Universidad Camilo José Cela bajo el lema Governing Intelligence: Human Judgement and the Future of Knowledge.

La séptima edición del encuentro, impulsado por SEK Education Group y la UCJC dentro de la Madrid Education Week, reunió a responsables institucionales, investigadores, docentes y directivos tecnológicos para abordar qué dimensiones del juicio crítico deben permanecer bajo responsabilidad humana ante la entrada de la inteligencia artificial en las aulas.

El foro articuló su programa en torno a cuatro preguntas: qué tareas no deben delegarse en las máquinas, cómo debe gobernarse la tecnología en la escuela, qué condiciones necesita el pensamiento crítico para desarrollarse y qué vacíos de responsabilidad se abren al incorporar sistemas automatizados en la evaluación escolar.

Nieves Segovia, presidenta de SEK Education Group UCJC

La presidenta de SEK Education Group, Nieves Segovia, abrió la jornada recordando el dilema que planteó hace dos años en este foro: si la inteligencia artificial sería "nuestra mayor esperanza o nuestra peor amenaza".

Dos años después, reconoce que la balanza sigue sin decidirse, aunque hoy la tecnología ya no entra en las aulas como una opción voluntaria, sino como una infraestructura que condiciona de manera casi imperceptible qué resulta fácil de enseñar, qué se evalúa y qué se interpreta como progreso educativo.

"Esa es la diferencia entre una herramienta y una infraestructura. Una herramienta se elige; una infraestructura se habita", señaló Segovia.

"Durante siglos creímos que ciertas capacidades nos pertenecían solo a los seres humanos: el razonamiento, el lenguaje, la creatividad, el juicio".

"Hoy las máquinas escriben, argumentan, componen y recomiendan. Pueden generar un argumento, pero no pueden razonar en nuestro nombre. Pueden redactar un ensayo, pero no pueden comprenderlo por nosotros", puntualizó.

Para Segovia, "producir una respuesta, comprenderla y saber si merece nuestra confianza son tres actividades muy diferentes, y solo la primera puede delegarse".

Defendió que la IA solo ensanchará el potencial del alumno si se utiliza "por diseño y no por defecto" y reivindicó la enseñanza como un hecho social: "No aprendemos solos; aprendemos con otros, de otros y a menudo gracias a otros".

Por último, recordó que "un aula no es inteligente porque tenga inteligencia artificial, sino porque sirve al desarrollo de la inteligencia humana y, más allá de eso, al propósito último de crear sabiduría".

Daniel Barcay, investigador sénior del Center for Humane Technology UCJC

Daniel Barcay, investigador sénior del Center for Humane Technology, analizó qué facultades no deben cederse a las máquinas.

Barcay describió la sensación de parálisis de los educadores ante un fenómeno que desborda el marco escolar, tras dos décadas de promesas incumplidas sobre la digitalización docente.

"Lo que no debe delegarse son las habilidades para comprender y operar con la creciente complejidad del mundo, y el arraigo somático y visceral para sostener esa complejidad", sostuvo.

A su juicio, la sociedad ha "roto las gafas con las que miraba los problemas difíciles", y se refugió en relatos simples de causa y efecto para eludir el malestar que produce un entorno inabarcable.

Comparó el desafío de la IA a la escalada, que exige convivir con el entusiasmo de la cumbre y el miedo real a caer: "La inteligencia artificial es una herramienta con la que podemos mirar y entender la complejidad, pero si la complejidad es una hoguera, conectar la IA a todo equivale a arrojar gasolina al fuego".

Gobernanza

El debate sobre gobernanza estuvo moderado por Lucía Dellagnelo, directora adjunta de Educación y Competencias de la OCDE, quien abrió el panel con el interrogante sobre quién debe gobernar la IA en educación y con qué legitimidad.

Dellagnelo advirtió de que la tecnología no introduce un mero soporte técnico, sino que redistribuye de facto la autoridad sobre qué se enseña, cómo se aprende y con qué criterios se evalúa, desplazando decisiones pedagógicas hacia desarrolladores privados.

La discusión abordó la brecha entre el ritmo comercial y la validación docente: mientras las aplicaciones entran con rapidez en las aulas, se constató que apenas una de cada diez cuenta con evidencias contrastadas de impacto formativo.

Los ponentes alertaron sobre la asimetría entre administraciones y tecnológicas, la urgencia de fijar estándares públicos de seguridad y el riesgo de que la complacencia de los tutores virtuales atrofie destrezas cognitivas básicas.

También se abordaron los tópicos sobre el juicio bajo presión y en las condiciones que necesita el pensamiento crítico para desarrollarse en la escuela.

Por la tarde, las sesiones examinaron el vacío de rendición de cuentas ante la opacidad de los modelos de lenguaje, que operan como cajas negras difícilmente auditables.

Se analizó la necesidad de someter las soluciones a revisiones independientes antes de su despliegue y los expertos advirtieron sobre el riesgo de ensanchar la brecha educativa si la IA se diseña solo para entornos de altos ingresos y lenguas mayoritarias.

La jornada permitió abordar distintos enfoques sobre la inteligencia artificial y la importancia del juicio humano, así como coincidir en la necesidad de preservarlo.