Las diez novedades de SIMO Educación: de un 'escape room' contra la desinformación a los huertos robóticos en las aulas

La feria exhibe el uso de órganos reales plastinados para clase de biología, entornos de realidad virtual para arte y aplicaciones enfocadas en el bienestar emocional del alumnado.

Las propuestas incluyen desde tecnologías antibraude para exámenes y suelos interactivos para educación especial hasta programas de educación financiera a partir de los nueve años.

Entre las innovaciones destacan los 'escape rooms' educativos online para detectar la desinformación y la implementación de huertos robotizados de código abierto.

SIMO Educación celebra su XII edición en IFEMA Madrid reuniendo a 60 empresas de ocho países y ofreciendo más de 120 ponencias sobre IA y tecnología educativa.

Ni la lluvia ni la convocatoria de huelga general impidieron que SIMO Educación abriera este miércoles sus puertas.

Los visitantes recorrieron los stands para preguntar, probar dispositivos y conocer las propuestas que empresas y organizaciones quieren llevar a los centros educativos.

El Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa celebra su XII edición en IFEMA Madrid hasta el viernes 13 de noviembre.

Huertos robóticos para centros educativos Fernanda Villavicencio EE

Reúne a 60 empresas de ocho países y ofrece más de 120 ponencias con 200 expertos sobre inteligencia artificial, gestión de centros o uso responsable de la tecnología.

Además, acoge el I Congreso Internacional NeuroEduca, que busca, según los organizadores, acercar la neurociencia a la práctica educativa.

EL ESPAÑOL ha recorrido la feria para conocer sus novedades y conversar con los expositores sobre cómo ayudar a los adolescentes a reconocer engaños en internet, qué pueden aprender al programar un huerto o cómo trabajar las emociones.

Estas son diez propuestas de la nueva edición.

1. 'Escape room'

"Para los adolescentes, diferenciar la vida digital de la vida real es totalmente falso: para ellos es lo mismo", señalan los promotores de ENDGAME, un proyecto europeo en el que participan la Fundación Maldita.es y la Universidad Politécnica de Madrid.

Sus escape rooms educativos online son gratuitos y están disponibles en castellano, inglés, serbio y finés. Los jugadores se enfrentan a estafas, contenido generado con inteligencia artificial, publicidad encubierta o redes de bots.

La investigación de Maldita.es TikTok, el hogar del pederasta sobre el acoso sexual a menores en esta red, publicada el 9 de noviembre, pone de relieve la necesidad de iniciativas que ayuden a reconocer riesgos en internet.

ENDGAME se centra en la alfabetización mediática, no en prevenir específicamente esos abusos. Sus responsables distinguen dos tareas: formar a los jóvenes y exigir responsabilidades a las plataformas.

2. Huerto y robótica

Programar una secuencia y comprobar cómo un robot la ejecuta sobre un cultivo. Narwhal System ofrece esa posibilidad con sus huertos robotizados, basados en la tecnología de código abierto de FarmBot.

El equipo se presenta como un kit que el alumnado puede ensamblar en las clases de Tecnología: "Es como un Lego", explican.

Sus responsables sitúan una de sus primeras instalaciones españolas en el IES Humanes, hace cinco años, y cuentan desde entonces el centenar de equipos instalados en educación.

3. Multiplataforma educativa

En el stand de Letcraft Educación, los docentes pueden conocer propuestas como Elevate for Educators y Canva 360 o ver una demostración de Otto, un robot que cambia a medida que avanzan los conocimientos y los proyectos del alumnado.

Demostración del uso de la robótica en colegios Y FP Fernanda Villavicencio EE

4. Exámenes seguros

Entre stands de mobiliario infantil y cargadores ultrarrápidos aparece Examen Seguro, una empresa cuya tecnología permite detectar dispositivos utilizados para cometer fraude en pruebas presenciales, especialmente en oposiciones y procesos selectivos.

Sus equipos combinan la detección de frecuencias con la de materiales: "No nos importa si ese equipo está encendido o apagado, si está o no está transmitiendo", aseguran.

Sus responsables comentan que la compañía lleva más de siete años trabajando en este ámbito, colabora con ministerios, consejerías y universidades y ha intervenido en procesos de más de 80.000 aspirantes.

5. Suelos interactivos

La pantalla está bajo los pies. Narwhal System propone sistemas de proyección interactiva y destaca su implantación en centros de educación especial.

Según explican sus promotores, determinadas actividades pueden animar a moverse a estudiantes a quienes les cuesta iniciar algunos desplazamientos: "El propio juego te fuerza a moverte por toda la pantalla".

Suelos interactivos Fernanda Villavicencio EE

6. Educación financiera

"Un joven, cuando recibe su primera nómina, no sabe cómo distribuirla", comentan desde Crecer con Finanzas, un programa que propone introducir la educación financiera en los colegios desde los nueve o diez años.

El itinerario aborda ahorro, presupuesto y planificación, además de interés compuesto e inversión. Está diseñado para que el docente pueda utilizarlo sin ser especialista en finanzas.

También plantea trabajar decisiones cotidianas: "Actuamos sin pensar, compramos por impulso y sentimos esa presión social de llevar lo último", explican. La propuesta invita a valorar las opciones y relacionar el uso del dinero con un objetivo.

7. ¿Cómo funciona un robot?

Desde ensamblar piezas y programar por bloques hasta trabajar con visión artificial o controlar un humanoide. Dobot y Grupo Saltó recorren distintos niveles de complejidad para acercar la robótica a las aulas.

Dobot muestra brazos robóticos y materiales para el profesorado. Las actividades iniciales permiten explorar cómo una máquina detecta objetos, los clasifica, dibuja o traslada piezas.

Para FP, universidad e investigación presenta equipos próximos a la automatización industrial. Una de sus plataformas incorpora dos brazos, cámaras y controles manuales para recoger datos con los que entrenar modelos de IA.

Grupo Saltó presenta desde kits de construcción para Primaria hasta robots con visión artificial y programación en Python para Secundaria, además de un humanoide en miniatura.

"La inteligencia artificial no es solo ChatGPT", recuerdan. Buscan que los estudiantes comprendan cómo se relacionan programación, cámaras, motores y articulaciones.

8. Órganos reales

Un corazón de cerdo conservado puede servir para estudiar anatomía, comprender una bomba y sus válvulas o abrir una actividad de Literatura sobre las emociones.

Es la propuesta de OrganKits, de Discover-IN. La empresa, vinculada a la Universidad de Murcia y con experiencia en formación veterinaria, utiliza órganos animales conservados mediante la técnica de plastinación.

Órganos animales conservados con la técnica de plastinación Fernanda Villavicencio EE

El proceso sustituye el agua de los tejidos por un polímero y permite obtener piezas duraderas. En la feria presentan materiales para Secundaria, con recursos curriculares centrados en la ESO.

9. La última cena

Brainlaverse permite explorar recreaciones de obras como El jardín de las delicias o La última cena, junto con espacios dedicados a la filosofía o la música.

Accesible desde la web y con una vertiente de realidad virtual, se dirige especialmente a ESO y Bachillerato. Incluye salas musicales por épocas, contexto histórico y cuestionarios.

La exploración es gratuita. Para docentes y colegios existe un panel que permite organizar clases, asignar tareas, crear cuestionarios y gestionar calificaciones.

10. Bienestar emocional

Con Meental termina el recorrido. Trabajan mediante retos y juegos la gestión de las emociones, la autoestima, la resolución de conflictos y la prevención del acoso escolar. Incluye contenidos sobre ansiedad, depresión, imagen corporal y redes sociales.

Funciona mediante una aplicación web que, según explican, no se utiliza en móviles. Está concebido para incorporarse a la actividad curricular durante un trimestre: "El tema de la salud mental no se puede trabajar un día específico o en un taller", puntualizan.