El PP promete una PAU común, gratuidad de 0-3 años y mejorar los resultados del informe PISA en la próxima legislatura

En Formación Profesional y Universidad, se contempla eximir de matrícula a los ciclos de alta demanda laboral, regular las becas por ley e implantar una nota mínima de acceso a Magisterio.

Feijóo propone un refuerzo escolar obligatorio dentro del horario lectivo en Primaria para asegurar que todos los alumnos concluyan la etapa sabiendo leer y calcular correctamente, buscando mejorar los resultados del informe PISA.

El plan plantea sustituir la LOMLOE, recuperar la exigencia de notas para pasar de curso en Secundaria y garantizar el derecho a recibir enseñanza en castellano en todas las etapas educativas.

El PP presenta su programa educativo de 249 medidas prometiendo una prueba de acceso a la universidad (PAU) común en todo el país y la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años cofinanciada con las autonomías.

Una prueba de acceso a la universidad común en toda España, una escuela infantil gratuita de cero a tres años y refuerzos para que todos los alumnos terminen primaria leyendo y calculando bien.

Son algunas de las propuestas del programa de 249 medidas que Alberto Núñez Feijóo ha presentado este martes de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Bajo el lema de La reconstrucción nacional, el PP recupera compromisos de 2023 y promete, entre otros puntos, que España conseguirá su mejor resultado en PISA en cuatro años.

El texto plantea sustituir la LOMLOE, modificar las condiciones para pasar de curso en Secundaria y ampliar las plazas de Formación Profesional vinculadas a las necesidades del mercado laboral.

PAU común

Los populares plantean establecer una prueba de acceso a la universidad común para todo el territorio nacional.

Sus condiciones básicas, incluida la evaluación, se acordarán con las comunidades autónomas y los órganos de representación de las universidades.

El objetivo, según el documento "es garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes".

En la medida 96, se garantiza el derecho a recibir enseñanza en castellano en todas las etapas y en toda España, respetando las lenguas cooficiales y en cumplimiento de las sentencias judiciales.

Quizás la medida más ambiciosa se refiere al objetivo a cumplir en el ciclo de Primaria: "Todos saldrán de Primaria leyendo y calculando bien".

Según el último informe PISA 2025, el 33% del alumnado de 15 años en España no alcanza el nivel básico de competencia en matemáticas, mientras que en lectura el porcentaje ronda el 32%.

El PP plantea detectar a tiempo las dificultades de aprendizaje y ofrecer un refuerzo específico a cada alumno que lo necesite.

La ayuda llegaría en el mismo curso en el que se identifiquen los problemas y dentro del horario escolar. Los centros con mayores dificultades contarían con un plan de mejora dotado de recursos.

Este apartado lo recuperan del programa de 2023, aunque ahora establecen cómo se prestaría el apoyo y las tutorías.

Además, esta propuesta viene de la mano de un nuevo marco educativo para sustituir la LOMLOE con el acuerdo con docentes, inspectores, expertos y familias.

La Historia, completa La propuesta 133 del Partido Popular contempla que los contenidos de Historia se elaboren con las Reales Academias y las sociedades científicas, no con los gobiernos de turno. Entre los contenidos curriculares estarán la Constitución, la Transición o los daños causados por el terrorismo.

En Secundaria, los populares exponen recuperar la exigencia para avanzar de curso: "quien tenga dificultades, recibirá apoyo" reza en su medida número 215, en la que puntualiza el carácter obligatorio del refuerzo.

Notas mínimas

Para el profesorado, los de Feijóo hablan de exigir una nota mínima de acceso al grado de Magisterio.

También contemplan incentivos para atraer docentes a materias como Matemáticas, Física o Tecnología y a los centros más difíciles de atender.

En materia de acoso escolar, el programa incluye un protocolo nacional que coordine la respuesta de los centros, la sanidad y los servicios sociales, "para que ningún alumno tenga miedo de ir a clase", puntualiza el documento.

Sugiere sanciones con contenido educativo y reparador y que la víctima no tenga que cambiar de colegio por haber sido acosada.

Promesas de 2023

La gratuidad de la escuela infantil de cero a tres años recupera otro de los postulados de las anteriores generales.

El programa de 2023 ya defendía que esta etapa fuera universal y gratuita, con financiación compartida entre el Estado y las comunidades autónomas.

El documento presentado para estas elecciones concreta cómo se articulará: el Estado asumiría la mitad del coste de cada plaza, pública o concertada, y las comunidades, la otra mitad.

El PP plantea mantener los conciertos donde exista demanda suficiente, darles una duración mínima de seis años en todas las etapas y financiar módulos que cubran el coste real de las plazas, "para que la plaza concertada sea gratuita de verdad", detalla el texto.

Asimismo, promete mantener los centros de educación especial y la participación de las familias en la decisión de escolarización.

En relación con la FP, promueven el aumento de las plazas de los ciclos que más empleo generan y eximir de matrícula a quienes elijan ciclos de alta demanda laboral, como también diseñar un Mapa Nacional de la FP, con oficios que hay en falta, como los de la construcción.

Las becas serán un derecho por ley para quien las necesite y apruebe, con los mismos umbrales en universidad y FP. El texto también contempla becas de excelencia para los mejores expedientes.

Por último, en relación con las universidades, el documento contempla sustituir la burocracia de la acreditación por criterios sencillos y transparentes, además de introducir los conceptos de autonomía y responsabilidad, a cambio de rendir cuentas ante la sociedad sobre empleabilidad de sus titulados, calidad de su investigación y la proyección internacional.