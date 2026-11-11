Carmen Iglesias, la pasión de una vida: "Fue un grandísimo error limitar la enseñanza de la Historia en el bachillerato"

Durante la entrevista, Iglesias repasa su trayectoria profesional y rememora su etapa como profesora particular del actual rey Felipe VI, a quien califica como un alumno excelente, inteligente y curioso.

La historiadora denuncia que la búsqueda de un igualitarismo educativo ha provocado una rebaja de nivel en los alumnos, reflejada en el deterioro de la comprensión lectora y el incremento de faltas de ortografía.

Iglesias critica duramente la pérdida de nivel en la enseñanza media en España, calificando de error gravísimo el haber relegado y limitado el estudio de la Historia y de las Humanidades en los currículos educativos.

La directora de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, viaja a Lima para impulsar y relanzar la Asociación de Academias Iberoamericanas de la Historia y reforzar los vínculos históricos con Hispanoamérica.

Carmen Iglesias (Madrid, 1942) es incansable. A sus 84 años de edad, la directora de la Real Academia de la Historia sigue ofreciendo lo mejor de sí misma para contribuir a acrecentar –y perdonen la redundancia– la Historia. Con mayúscula.

A escasos días de viajar a Lima (Perú), la también catedrática de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad Rey Juan Carlos y académica de la Real Academia Española (RAE) ha recibido a EL ESPAÑOL para hablar sobre Historia, Educación y de un nuevo e ilusionante proyecto.

Se trata de la puesta en marcha de una Asociación de Academias Iberoamericanas de la Historia. De ello hablarán tanto ella como otros académicos como, por ejemplo, José de la Puente Brunke, presidente de la Academia Nacional de la Historia del Perú, durante el II Encuentro que convoca a las Academias de la Historia de Hispanoamérica.

Y es que para Carmen Iglesias, la Historia no sólo es su "vida", como la ha calificado a este diario, sino que es un saber tan necesario e importante que España y el mundo no deben quedarse inmóviles a la hora de cultivarlo.

Ella considera, de hecho, que "no se entiende nuestra historia, la de España, si no entendemos América entera, sobre todo la América hispana. Dividir la historia de América Latina y España es una barbaridad". De ahí que considere "absolutamente necesario tender puentes y mantener relaciones con todas las academias".

La directora de la Real Academia de la Historia, el pasado viernes, en Madrid. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

Carmen Iglesias estará acompañada en esta empresa por su dilecto colaborador Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela (UCJC), también académico de número de la Real Academia de la Historia, quien ha ayudado a tender los puentes para este encuentro.

En 2024, en una reunión presidida por Felipe VI en la localidad cacereña de Trujillo, con la presencia de todos los presidentes y directores de las academias de Iberoamérica, surgió la iniciativa de relanzar la Asociación, que se refrendará este 12 de noviembre en Lima.

"Este entendimiento académico es fundamental para la generación de una visión coherente y lo más objetiva posible entre historiadores de uno y otro lado", señala Jaime Olmedo. El rector de la UCJC aboga por reforzar el conocimiento de la Historia en la Educación.

Propone una fórmula: "No considerar la Historia como un conocimiento erudito y por tanto prescindible, sino como un medio para conocer la identidad humana; nuestra esencia racional y emocional".

"La Historia es un instrumento de altísimo valor para desempeñarnos en cualquier ámbito de nuestra vida", añade Olmedo, director técnico del Diccionario Biográfico Español, una obra monumental promovida por la Real Academia de la Historia.

Jaime Olmedo, rector de la UCJC y Carmen Iglesias en la Real Academia de la Historia UCJC

Pero la figura de Carmen Iglesias, por su dilatada trayectoria y experiencia, se aventura fundamental. Fundamental para estrechar lazos con Iberoamérica; fundamental para que vuelva a salir a la palestra la necesidad de que la sociedad y la juventud estudien y aprendan Historia.

En España, los currículos educativos han ido relegando progresivamente a la Historia a un papel secundario. A su juicio, ¿qué consecuencias puede tener esto?

A mí me parece una circunstancia preocupante, porque conocer la Historia, el pasado y la verdad objetiva de las cosas que han sucedido es esencial para entender la realidad actual.

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se enlaza, por primera vez, la verdad objetiva con la realidad material. Antes, en el siglo XVII, no existía esa fuerza con la que cambia la disciplina histórica.

¿Qué supone que las nuevas generaciones no aprendan Historia de manera profunda o la conozcan de una forma muy laxa y superficial?

A la larga es grave. Hay que conocer nuestro pasado de una forma muy certera, que no sea ficción. Me parece muy importante saber de dónde venimos para saber a dónde vamos.

Creo que fue un error gravísimo, hace muchos años, limitar este saber en el bachillerato. Se han despojado, por así decir, los estudios importantes que teníamos en la enseñanza media. La enseñanza media se ha perdido, los institutos se han debilitado y las faltas de ortografía son impresionantes, por ejemplo.

Carmen Iglesias, catedrática de Historia, sonriendo durante la conversación con EL ESPAÑOL. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

España mantiene profundos vínculos históricos con Iberoamérica. Esta semana usted estará en Lima en representación de la Real Academia de la Historia para impulsar la Asociación de Academias Iberoamericanas de la Historia. ¿Por qué es necesaria esta entidad?

Porque no se entiende nuestra historia, la de España, si no entendemos América entera, sobre todo la América hispana. Dividir la historia de América Latina y España es una barbaridad. Es absolutamente necesario tender puentes y mantener relaciones con todas las academias.

La pérdida de relaciones a partir de 1808 fue una pena, porque hubo otros países —los ingleses sobre todo, como siempre— que se aprovecharon para dividir. Aquello se convirtió en algo deshilachado y separado, y ha costado mucho volver a restaurar esa unión. Y queremos crear puentes en todos los ámbitos, como la Historia.

¿Qué espera de esta asociación entre academias? ¿Recuperar el orgullo por el pasado común?

No especialmente orgullo, sino que sepamos bien el pasado, que tengamos unas buenas relaciones en la actualidad y que exista una comunicación constante para conocer las historias de cada uno.

"No se entiende nuestra historia, la de España, si no entendemos América entera, sobre todo la América hispana. Dividir la historia de América Latina y España es una barbaridad".

¿Se siente afortunada de ser una de las personas que abanderan este proyecto?

La unión de las academias de la Historia la llevamos cuidando desde hace bastante tiempo. Más de una década. Mantenemos una relación muy estrecha, toda la que podemos, pero es importante seguir creando espacios de diálogo y profundizar en las relaciones.

Antes aludía a la ortografía. El informe PISA reflejó la peor nota histórica de los estudiantes españoles en comprensión lectora. ¿Cómo se traslada ese deterioro a las Humanidades?

Es preocupante que los jóvenes tengan tan baja comprensión lectora, y es un proceso que empezó hace años. No se cuidó la escuela como se debía y la enseñanza media, que es básica para los adolescentes, se dividió en varias ramas, lo que bajó totalmente el nivel de conocimiento.

Protestamos a ratos, pero no nos hicieron caso ni el Gobierno ni otras administraciones. Se quiso poner todo a un nivel bajo para que todos llegaran a un mínimo, pero el igualitarismo ha ocasionado una rebaja de nivel.

Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia. Nieves Díaz EL ESPAÑOL

Con unas elecciones generales a la vista, ¿qué le pediría al futuro Gobierno en materia educativa?

Desde luego, una renovación y reordenación de los estudios. Se han perdido asignaturas enteras y saberes fundamentales; se mezclan materias sin una continuidad formativa ordenada entre un curso y el superior. Hace falta un orden que permita ampliar el conocimiento. Además, la lectura es capital y también se está perdiendo. Hay que reforzarla.

Volviendo a la Historia, ¿qué significa este saber para usted?

Es mi profesión y es mi vida. Desde la investigación hasta la docencia en la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. He disfrutado mucho investigando y enseñando. Hasta he disfrutado de las clases particulares que daba, pero sólo se las di a una persona en mi vida.

¿A quién?

Al entonces príncipe Felipe, el actual Rey. Él empezó en la universidad y don Juan Carlos y doña Sofía quisieron que continuara formándose. Yo ya le había dado clase a la infanta Cristina en la facultad de Ciencias Políticas de la Complutense.

El príncipe, sin embargo, hizo su propia carrera y, cuando terminó los cinco años, decidió que quería seguir profundizando en la Historia. Por ello empezamos y continuamos trabajando casi 20 años, hasta que se casó.

¿Era buen alumno?

Era un alumno excelente: muy inteligente y con una enorme curiosidad. Recuerdo una anécdota de cuando llevaba dos o tres semanas yendo a palacio. Nos sentábamos en una mesita llena de libros, distinta a la del despacho.

Un día vino de la facultad y me comentó lo que le habían explicado a Hobbes y Locke. Tenía mucho fondo sobre el tema, pero yo se lo amplié. De pronto vi que se removía en la silla entusiasmado y me dijo: "¡Ahora lo comprendo!".

Para acabar, ¿qué espera de su viaje a Lima?

Espero que sea estupendo. Me apetece mucho viajar a Perú porque es una gente magnífica y confío en estrechar las relaciones institucionales. Estoy muy contenta con lo que hago y hay que disfrutar de esta labor hasta el final.