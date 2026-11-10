Vuelve SIMO, la feria más importante de tecnología y educación: el debate se centra en la IA y las aulas del futuro

Se presentarán 35 buenas prácticas y los diez proyectos ganadores de los Premios a la Innovación Educativa, con soluciones sobre accesibilidad, robótica e IA.

Entre las novedades destaca la celebración del I Congreso Internacional NeuroEduca, centrado en los aportes de la neurociencia como la atención y el bienestar emocional.

El evento centrará su debate en la integración de la inteligencia artificial en las aulas, la formación del profesorado, la convivencia escolar y la comprensión lectora.

SIMO Educación celebrará su XII edición del 11 al 13 de noviembre en IFEMA Madrid, reuniendo a 154 empresas de 37 países y a cerca de 10.000 visitantes esperados.

Convertir una clase de Bachillerato en un consejo asesor de política monetaria. Diseñar pulseras que traduzcan las indicaciones deportivas en vibraciones y mensajes visuales o combinar robótica, impresión 3D y gusanos de seda para fabricar lámparas destinadas a una biblioteca escolar.

Son algunas de las experiencias que llegarán a SIMO Educación, la feria que reunirá del 11 al 13 de noviembre en IFEMA Madrid a docentes, equipos directivos, empresas e instituciones para abordar los desafíos en las aulas.

Las actividades propuestas están enfocadas a responder a la pregunta de qué hacer con la tecnología una vez que entra en un centro educativo.

La XII edición del Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa combinará la exposición de herramientas y equipamiento con más de 50 sesiones profesionales, entre ponencias, mesas de diálogo y talleres.

Además, el evento contará con la participación de 154 empresas de 37 países y prevé reunir a cerca de 10.000 visitantes procedentes de 34 países, el 93% de ellos vinculados al sector educativo.

En el programa participarán más de 80 expertos y docentes, que impartirán ponencias y talleres, y se presentarán 35 buenas prácticas docentes seleccionadas.

La programación de los tres días no solo abordará asuntos tecnológicos sino otros tan relevantes como la formación del profesorado, la convivencia escolar, la comprensión lectora o los criterios para utilizar la inteligencia artificial.

SIMO Directores

Ese debate tendrá un espacio específico en SIMO Educación Directores, que amplía su agenda a los tres días del salón.

El miércoles 11, una de las cuestiones será cómo elaborar un plan para introducir la inteligencia artificial en un colegio o instituto: desde el diagnóstico de necesidades hasta la definición de criterios y la preparación de los docentes.

La programación de este espacio recorrerá también el uso de datos para tomar decisiones y la gestión de equipos.

El viernes 13, las sesiones se detendrán en las capacidades humanas del liderazgo, la identidad de los centros y la convivencia escolar.

Así, junto a las herramientas digitales, habrá debates sobre las relaciones y las decisiones que sostienen la actividad cotidiana de colegios e institutos.

Aportes de la neurociencia

Otra de las novedades será el I Congreso Internacional NeuroEduca, impulsado por Educación LAB. Reunirá a 24 especialistas y más de 20 sesiones para tratar cuestiones como la atención, la motivación, el bienestar emocional o la influencia de los espacios en el aprendizaje.

Junto a las ponencias, SIMO permitirá conocer experiencias desarrolladas por profesores y estudiantes y se presentarán los diez proyectos ganadores de los XIV Premios a la Innovación Educativa y Experiencias Docentes Innovadoras, seleccionados entre más de 200 candidaturas.

Las iniciativas abarcan desde el análisis económico y la toma de decisiones sobre política monetaria mediante datos oficiales, hasta el aprendizaje de la computación en la nube con apoyo de inteligencia artificial.

También incluyen soluciones tecnológicas para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva y propuestas de creación sostenible que combinan impresión 3D, robótica y experimentación con gusanos de seda.

En el ámbito de los emprendimientos, habrá un espacio dedicado a las startups, y empresas emergentes que están desarrollando soluciones innovadoras para el sector educativo.

Esta propuesta da la oportunidad para presentar proyectos, generar visibilidad, establecer conexiones estratégicas y acercar nuevas ideas a los profesionales que están impulsando la transformación de la educación.