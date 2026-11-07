Los '10 mandamientos' que el Gobierno ha firmado para proteger a los niños de la IA: de la regulación a la privacidad

La medida coincide con un informe de GoStudent que revela que el 78% de los alumnos españoles usa IA para sus tareas escolares, pero solo el 23% ha recibido formación estructurada sobre su uso.

Entre los principios destacan la prohibición de generar o alterar imágenes sexualizadas de menores, la garantía de accesibilidad sin discriminación y el desarrollo de mecanismos de reclamación rápidos y adaptados a la infancia.

El documento prohíbe la explotación de datos infantiles, la publicidad conductual y la simulación de relaciones afectivas por parte de la IA, exigiendo que los menores sepan siempre cuando interactúan con una máquina.

La ministra Sira Rego y el rector de la Universidad de Salamanca firman la 'Declaración de Salamanca', un decálogo de compromisos para proteger los derechos, la privacidad y el desarrollo de los niños frente a la inteligencia artificial.

"No entiendo este problema, ¿me lo explicas?", "cómo armar la maleta para un viaje a Escocia" o hasta las consultas que tan solo un humano dotado de empatía, profesionalidad y criterio podría responder,

Son ejemplos de peticiones que pueden dirigirse a una inteligencia artificial; algunas básicas y otras que reducen la intervención humana.

La discusión sobre estas cuestiones incluye preguntas sobre la autonomía de los alumnos, la información personal que se comparte hasta otras más profundas sobre la protección de un menor frente a una tecnología previamente diseñada para responder, no para 'entender'.

Para abordar todas estas cuestiones que generan el debate en torno a la IA, la Declaración de Salamanca sobre la Inteligencia Artificial y los Derechos de la Infancia, establece diez compromisos para instituciones públicas y organizaciones privadas que abarcan desde el impacto neurológico de esta tecnología hasta los riesgos de privacidad que entraña.

El documento, fue firmado por la ministra Sira Rego, y el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado y parte de la premisa de que la innovación debe estar al servicio de las personas y no puede considerarse un progreso si compromete los derechos, la dignidad o el desarrollo de un niño.

El decálogo

El primer principio de la declaración reclama una regulación pública que sitúe la protección infantil en el diseño y la evaluación independiente de los sistemas.

Pide tener en cuenta las necesidades de los menores y la evolución de sus facultades.

El segundo establece que los niños no son materia prima. Sus datos e interacciones no deben explotarse ni utilizarse para entrenar modelos.

El documento plantea prohibir la elaboración de perfiles, la publicidad conductual y los diseños destinados a maximizar la interacción cuando se dirijan a menores.

El tercero reclama investigación continuada e independiente sobre los efectos neurológicos, cognitivos y emocionales de la IA antes de implementarla.

El cuarto protege los vínculos humanos. Los sistemas no deben manipular necesidades emocionales, simular relaciones afectivas humanas ni fomentar dependencia.

Además, deben recordar a los niños, de forma comprensible para su edad, que están hablando con una máquina.

El quinto se ocupa de la educación: la IA debe apoyar a profesores y familias, respetar la autonomía docente y contribuir al pensamiento crítico y la creatividad.

El sexto pide formación adaptada a cada edad para menores, progenitores y educadores. Esa preparación debe permitir proteger la privacidad y decidir qué puede delegarse en una herramienta y qué requiere criterio humano.

El séptimo reclama que los sistemas no reproduzcan ni agraven la discriminación por discapacidad, género, origen, lengua, situación socioeconómica u otras condiciones.

El octavo exige que los niños participen, de acuerdo con sus capacidades, en el diseño, la evaluación y la gobernanza de los sistemas que les afectan.

El noveno establece mecanismos de reclamación y reparación rápidos, eficaces y adaptados a la infancia.

La responsabilidad debe recaer en proveedores, responsables de la implementación y autoridades identificables.

El décimo exige impedir que la IA genere o altere imágenes sexualizadas de menores, también cuando sean otros niños quienes la utilicen.

Los proveedores deben prevenir esos usos y retirar los contenidos con rapidez. Si quienes causan el daño son menores, la respuesta debe ser proporcionada y educativa.

La declaración coincide con el paquete educativo presentado por la Comisión Europea el pasado 5 de noviembre.

Bruselas prevé elaborar referencias de aprendizaje y orientaciones de evaluación adaptadas a la edad para utilizar la IA de forma segura.

También pondrá a prueba un certificado de alfabetización en esta tecnología a partir del curso 2027-2028.

El paquete incluye un Compromiso Europeo sobre Pantallas Saludables, con herramientas para escuelas, familias y estudiantes sobre seguridad, tiempo de uso y equilibrio entre las actividades digitales y las que se realizan fuera de las pantallas.

También contempla reforzar la formación del profesorado para apoyar a los alumnos que actualmente acceden a las herramientas tecnológicas antes de haber aprendido a utilizarlas.

La IA, a examen

El decálogo presentado convive con la realidad de los alumnos en las aulas.

Así lo refleja el Informe sobre el Futuro de la Educación de GoStudent, en donde el 78% del alumnado español encuestado utiliza estas herramientas para las tareas escolares, pero solo el 23% ha recibido formación estructurada para hacerlo.

El 46% de los estudiantes españoles consultados admite entregar como propios trabajos generados con IA al menos una vez por semana.

El estudio recoge también que el 71% de quienes utilizan esta tecnología para los deberes reconoce haber presentado contenido generado automáticamente como suyo.

La encuesta, realizada a 3.000 familias y estudiantes y a 300 docentes de seis países europeos, recoge asimismo las preocupaciones de los profesores.

"Nos enfrentamos al reto de enseñar a los estudiantes a utilizar la IA sin perder la capacidad de pensar por sí mismos", señala Felix Ohswald, CEO y cofundador de GoStudent.

Además, apunta que "la prioridad debe ser integrar la IA de manera que refuerce el aprendizaje, en lugar de convertirla en una simple muleta para terminar las tareas más rápido".