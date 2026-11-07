Anatomía del Global Education Forum 2026, el evento en el que los 'sabios' de la educación debatirán sobre gobernanza e IA

La jornada tratar las responsabilidades ticas e institucionales y contar con la participaci n de Carme Artigas dentro de la Madrid Education Week.

El foro incluye cinco paneles y ponencias de expertos de la OCDE, la Universidad de Cambridge y el Center for Humane Technology.

Impulsado por SEK Education Group y la UCJC, el evento aborda la gobernanza de la IA, el juicio humano y la preservaci n del pensamiento cr tico.

La Universidad Camilo Jos Cela acoge el Global Education Forum 2026 el pr ximo 12 de noviembre en Madrid con unos 200 l deres internacionales.

La inteligencia artificial transforma hoy los cimientos de la enseñanza. Ante este escenario, la Universidad Camilo José Cela acoge el próximo 12 de noviembre el Global Education Forum. La cita reunirá en su campus de Castellana a cerca de 200 líderes internacionales.

El encuentro está impulsado por la propia universidad y el SEK Education Group. Desde el año 2010, este foro de reflexión busca anticipar los grandes retos formativos. En esta ocasión, el lema escogido resulta muy directo respecto al desafío actual.

Bajo el título "Gobernando la inteligencia: el juicio humano y el futuro del conocimiento", el evento plantea una cuestión central. El objetivo es definir qué decisiones y responsabilidades deben permanecer bajo el criterio humano frente a las capacidades tecnológicas.

A medida que la tecnología asume mayores tareas, los centros asumen nuevos riesgos. Los expertos debatirán sobre la autonomía intelectual y el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos frente a la gran cantidad de respuestas automatizadas disponibles.

El programa se estructura en cuatro grandes ejes: la pregunta, el problema, las condiciones y la responsabilidad. A través de ellos, se busca delimitar de forma precisa cuáles son las obligaciones ineludibles de las instituciones académicas.

Paneles e intervenciones

Para desarrollar la temática, la jornada contará con cinco paneles y tres intervenciones principales. Especialistas de organizaciones internacionales, empresas tecnológicas y universidades aportarán múltiples enfoques. La meta es establecer las normas rectoras para esta incipiente era educativa.

La jornada empezará con Nieves Segovia, presidenta de SEK Education Group y fundadora de este evento. Su exposición planteará cómo cambia la educación cuando la tecnología se convierte en una infraestructura básica en los procesos de aprendizaje.

A continuación tomará la palabra Daniel Barcay, director del Center for Humane Technology. Su ponencia detallará qué funciones docentes deben mantenerse en manos humanas, incluso cuando los sistemas inteligentes puedan ejecutar esas tareas de forma solvente.

El primer panel abordará la gobernanza de la IA. Lúcia Dellagnelo, directora adjunta de la OCDE, moderará esta mesa. En ella participará Asyia Kazmi, directora de WISE, para analizar la legitimidad de las organizaciones al implementar estas herramientas.

El debate contará con Amit Patel, socio director de Owl Ventures, y María José Ogando, directora de Fab AI. El panel lo completará Javier Scher, vicepresidente de Tecnología en Globant. Abordarán cómo establecer la supervisión necesaria sobre estos programas informáticos.

La segunda parte del foro examinará el juicio humano bajo presión. Bruce Au, de la Yidan Prize Foundation, guiará una conversación sobre las consecuencias de disponer de respuestas de inmediato. El panel explorará los cambios en las habilidades reflexivas.

En este bloque intervendrán Cristine Legare, profesora de la Universidad de Texas en Austin, y Ann Kristin Glenster, investigadora de la Universidad de Cambridge. Aportarán toda su experiencia en el ámbito de las ciencias cognitivas y los derechos digitales.

La perspectiva local correrá a cargo de Juan Ramos-Cejudo, profesor de la Universidad Camilo José Cela. Expondrá estudios recientes sobre el desarrollo de la autonomía cuando las herramientas automatizadas asumen en gran medida el esfuerzo analítico.

Posteriormente, un panel analizará cómo proteger las condiciones del juicio. Carla Aerts, fundadora del Tmrw Institute, conducirá esta mesa redonda. El foco de la charla radicará en cómo preservar de forma eficaz el criterio propio de los estudiantes.

Para este análisis, el foro contará con Mary Burns, especialista en tecnología, y Linda Liukas, autora y referente en alfabetización digital. Se les sumará Jennifer Adams, de Knowledgehook, que explicará estrategias útiles para afianzar la independencia del alumno.

Natalia Lara Nieto-Márquez, profesora de la universidad anfitriona, formará parte de esta mesa. Añadirá la visión académica sobre el aprendizaje de los jóvenes en entornos de alta exposición a una ingente cantidad de información procesada por máquinas.

Responsabilidades éticas

La agenda incluirá un bloque sobre responsabilidades institucionales y éticas. Carme Artigas, antigua secretaria de Estado de Inteligencia Artificial de España, será una de las voces de referencia para explicar cuáles son los actuales marcos regulatorios.

Junto a ella destacará Jane Mann, de Cambridge University Press. Ambas analizarán las consecuencias de incorporar programas automatizados en los procesos de evaluación y certificación, un asunto que genera gran preocupación entre las familias y las escuelas.

La visión se ampliará con Adrian Monck, asesor de la Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence, y Mercedes Mateo, del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos perfiles sumarán un análisis exhaustivo acerca de las distintas políticas públicas vigentes.

La clausura estará a cargo de Gonzalo Martín-Villa. El consejero delegado de SEK Education Group resumirá todas las intervenciones de la jornada. Su cierre expondrá las nuevas obligaciones que deberán asumir los centros frente al desafío tecnológico actual.

Este destacado congreso es parte de la Madrid Education Week, consolidando a la capital como gran referente del debate educativo.