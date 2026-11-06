La UNED ante su futuro: la importancia de elegir a un rector que sabe escuchar

Hay decisiones que trascienden el momento en que se adoptan. Sus consecuencias se proyectan durante años y terminan formando parte de la historia de las instituciones. La elección de un rector universitario es una de ellas.

No consiste únicamente en decidir quién ocupará el despacho principal, sino en confiar a una persona la responsabilidad de orientar un proyecto colectivo, preservar sus valores y abrir nuevos caminos.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) se encuentra ante una de esas decisiones. Y considero que la candidatura de Miguel Ángel Santed representa una oportunidad especialmente valiosa para afrontar esta nueva etapa.

Mi opinión no nace de una simpatía circunstancial ni de una valoración realizada desde la distancia. Conocí a Miguel hace muchos años, cuando ambos éramos profesores tutores de la UNED.

Compartimos una forma de entender la universidad en la que enseñar significaba mucho más que transmitir conocimientos: significaba acompañar a personas que, frecuentemente, debían compaginar sus estudios con el trabajo, las responsabilidades familiares y enormes esfuerzos personales.

"Compartimos una forma de entender la universidad en la que enseñar significa más que transmitir conocimientos: significa acompañar a personas".

Aquellos años me permitieron conocer a un profesional riguroso, generoso con sus compañeros y comprometido con sus estudiantes. Desde entonces he seguido una trayectoria académica, investigadora y de gestión que considero impecable.

Miguel ha sido estudiante de la UNED, profesor tutor durante 28 años ( tantos como yo), decano, presidente de la Conferencia de Decanos, director de Centro Asociado y vicerrector. Pocas experiencias permiten comprender con tanta amplitud la complejidad de esta universidad.

Pero, por encima de su currículo, quiero destacar algo que considero esencial: su extraordinaria calidad humana. Miguel es una persona cercana, colaboradora, facilitadora y siempre dispuesta a encontrar soluciones. Nunca he entendido el liderazgo universitario como un ejercicio de superioridad, sino como una responsabilidad de servicio. Y esa es precisamente la actitud que reconozco en él.

La UNED constituye uno de los proyectos educativos más transformadores de España. Ha permitido que miles de personas descubran que sus circunstancias no tienen por qué determinar sus posibilidades. Ha llevado la enseñanza superior a hogares, pequeñas localidades y lugares donde la universidad parecía inalcanzable.

La UNED no ha eliminado las distancias geográficas; ha conseguido que dejen de ser distancias educativas.

Ese patrimonio merece ser protegido. Pero protegerlo no significa inmovilizarlo. Las instituciones que permanecen fieles a su misión son aquellas capaces de evolucionar sin renunciar a su identidad.

Por eso resulta especialmente importante analizar las propuestas de quienes aspiran al Rectorado.

El programa de Miguel Ángel Santed para 2027-2032 parte de una convicción que comparto: la universidad debe organizarse alrededor de las personas, no obligar a las personas a adaptarse permanentemente a sus estructuras.

En relación con los estudiantes, propone reforzar la orientación, la acogida, las mentorías y el seguimiento académico, prestando especial atención a la accesibilidad, la empleabilidad y la prevención del abandono. No basta con ofrecer una oportunidad de matricularse; es necesario acompañar a cada estudiante para que esa oportunidad pueda convertirse en un logro.

Para el personal docente e investigador, plantea una planificación responsable de las plantillas, medidas de promoción y desarrollo académico, mayor apoyo a la investigación y procedimientos administrativos más sencillos. Una universidad que aspira a producir conocimiento debe procurar que sus investigadores y docentes puedan dedicar su tiempo precisamente a ello.

"Una universidad que aspira a producir conocimiento debe procurar que sus investigadores y docentes puedan dedicar su tiempo precisamente a ello".

Conozco particularmente la importancia del profesorado tutor, uno de los pilares más singulares de la UNED. Su programa contempla mejorar el reconocimiento de esta función, reforzar la coordinación docente, revisar el modelo tutorial y avanzar hacia un marco regulador más adecuado.

También concede especial importancia al personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), mediante propuestas para mejorar la planificación de recursos humanos, la formación, la promoción profesional y las condiciones de trabajo.

Porque una universidad no se sostiene únicamente sobre quienes imparten clases. También sobre quienes garantizan, muchas veces desde una discreción admirable, que todo funcione.

Otro aspecto que considero decisivo es su compromiso con los Centros Asociados. Son mucho más que puntos de atención universitaria: constituyen espacios de encuentro, cultura, orientación y desarrollo territorial. Santed propone fortalecer su financiación, sus recursos y su participación institucional, así como impulsar la iniciativa UNED Rural para contribuir a la cohesión territorial.

Su proyecto incorpora igualmente la modernización digital, un Campus 4.0 más integrado y accesible, la utilización responsable de la inteligencia artificial y el fortalecimiento de la investigación, la transferencia y la internacionalización.

La innovación, sin embargo, solo adquiere verdadero sentido cuando mejora la vida de las personas. No necesitamos una universidad que simplemente acumule tecnología, sino una universidad que sepa convertirla en oportunidades.

Y todo ello requiere una gobernanza transparente, participativa y capaz de rendir cuentas.

El lema de la candidatura, "Hacer futuro", me parece particularmente acertado. Porque el futuro de una institución no se improvisa ni se decreta: se construye mediante decisiones responsables, trabajo compartido y confianza.

Por estas razones, expreso mi apoyo a Miguel Ángel Santed e invito al estudiantado, al personal docente e investigador, al profesorado tutor y al PTGAS a participar en estas elecciones y a considerar su candidatura con la atención que merece.

El 11 de noviembre concluye la votación. Es una ocasión para decidir, con libertad y responsabilidad, qué universidad queremos para los próximos años.

Conozco a Miguel desde hace mucho tiempo. Y si algo he aprendido de él es que la verdadera autoridad no necesita imponerse cuando se ha ganado el respeto de los demás.

La UNED necesita experiencia, capacidad de gestión y visión de futuro. Pero también necesita cercanía, sensibilidad y compromiso humano.

Por eso confío en Miguel Ángel Santed: porque conoce la Universidad, cree en sus personas y ha demostrado que servir a una institución es una de las formas más nobles de dirigirla.

***Fernando de Saavedra es Profesor Tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).