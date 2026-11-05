Los graduados de la universidad privada presentan una tasa de afiliación superior que los de la pública y cobran 4.000 € más

Persiste la brecha de género cuatro años después de graduarse: los hombres superan a las mujeres en tasa de afiliación, jornada completa, contratos fijos y perciben 2.423 euros más de media al año.

Ramas como Informática, Salud e Ingeniería lideran los mejores indicadores de empleo y salario, mientras que los titulados en Artes y Humanidades enfrentan mayores dificultades de inserción.

Las universidades públicas superan a las privadas en contratación indefinida (74,8% frente a 69,1%), mientras que la privada destaca en la proporción de trabajadores autónomos (11,7%).

Los titulados de universidades privadas en España registran una tasa de afiliación del 80,8% frente al 77,3% de las públicas, y cobran casi 4.000 euros más al año de media.

Los titulados de universidades privadas en España registran una tasa de afiliación superior a los de las públicas. Así lo constata el estudio La empleabilidad de los jóvenes en España 2026, publicado este jueves por la Fundación CYD. Esta brecha se demuestra en las cotizaciones y retribuciones.

En la promoción 2019-2020 a los cuatro años de egresar, los graduados de privadas presentan una tasa de afiliación del 80,8% frente al 77,3% de la pública. Cotizan en la categoría de titulados un 70,9% frente al 59,3% de la pública.

El alumnado titulado en la privada, en este sentido, percibe una Base Media de Cotización (BMC) anual (aproximación a los ingresos brutos) de 35.090 euros, frente a los 31.666 euros de las instituciones públicas. Es decir, casi 4.000 euros más al año de media.

Las universidades públicas, por su parte, destacan por una mayor contratación indefinida: 74,8% frente al 69,1% en las privadas. Y las universidades privadas presentan tasas superiores en trabajadores autónomos: un 11,7% frente al 6,4% de las públicas.

En el cómputo global, a los cuatro años el 77,9% del alumnado graduado en 2019-2020 está afiliado a la Seguridad Social.

Asimismo, el 73,9% cuenta con contrato indefinido y el 61,3% cotiza en el grupo de titulados. De media, los titulados perciben una BMC anual de 32.219 €.

La media sube tres puntos

Respecto a la promoción 2016-2017 a los cuatro años, la afiliación media sube tres puntos porcentuales, la contratación fija aumenta 14,5 puntos y el salario nominal se incrementa un 12,3%. Sin embargo, la inflación acumulada del 17,1% causó una pérdida de poder adquisitivo del 4,8%, según afirma el estudio.

La mejora en la afiliación se explica por el avance de la universidad pública hasta el 77,3%, acercándose al 80,8% de las privadas. Además, la proporción que trabaja a tiempo completo se sitúa en torno al 80,0% frente al 81,2% anterior.

Sobre el incremento contractual, María García, técnica de la Fundación CYD y coautora de la publicación, ha dicho a EL ESPAÑOL que “la proporción de contratos indefinidos cuatro años después de finalizar los estudios aumenta del 59,4 % en la cohorte 2016-2017, al 73,9 % en la de 2019-2020. Esta evolución se explica, en buena medida, por el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, que limitó significativamente el recurso a la contratación temporal”.

El porcentaje de contratos que cotizan en titulados pasa del 62,6% al 61,3%. Por su parte, los egresados que trabajan por cuenta propia se sitúan en el 7,3%, frente al 7,6% de la promoción 2016-2017.

Las ramas con más salida

Por ramas de estudio, Informática, Salud e Ingeniería registran mayor empleabilidad y mejores salarios. En el extremo opuesto, las disciplinas pertenecientes al ámbito de Artes y Humanidades enfrentan mayores retos de inserción y retribución.

Informática reúne los mejores indicadores: 88,3% de afiliación, 95,1% de contratos indefinidos, 97,6% a tiempo completo y una BMC de 37.534 euros. Ingeniería, industria y construcción marca un 93,3% de indefinidos y 35.054 euros de BMC.

Salud y servicios sociales anota una afiliación del 85,4%, una BMC de 36.204 euros y un 89,1% cotizando como titulados. En Artes y Humanidades la afiliación baja al 66,5% y la BMC a 28.259 euros.

Por campos de estudio, Ingeniería de Computadores lidera con 43.495 euros de BMC y 93,6% de afiliación. En el extremo opuesto figura Bellas Artes, con un 50,4% de afiliación y 24.635 euros.

Inserción y género

Al examinar la inserción por género, persiste una brecha favorable a los hombres. Los varones presentan mayor afiliación (78,2% frente a 77,7%), más indefinidos (80,6% frente a 69,7%) y más jornada completa (85,7% frente a 76,4%).

En autónomos los hombres marcan un 8,7% frente al 6,4% femenino, y en el grupo de titulados un 61,6% frente al 61,1%. En retribución, perciben 33.612 euros frente a 31.189 € anuales, una diferencia de 2.423 euros (+7,8%).

María García, en este punto, expone que “en todos los ámbitos los hombres obtienen una BMC anual superior a las mujeres. En un 70% de los ámbitos hay una diferencia de más de 1.000 euros favorable a los hombres, siendo Servicios el ámbito con mayor brecha salarial (más de 3.300 € favorable a ellos). La mayor brecha salarial se registra entre los hombres egresados en las universidades privadas y las mujeres egresadas en las públicas, cuyos ingresos son 6.257 euros inferiores”.

Al comparar con la promoción 2016-2017, la diferencia en la BMC anual aumenta 1,5 puntos porcentuales, mientras la brecha en contratación indefinida se reduce 3,2 puntos y se mantienen cifras similares en las diferencias en contratación a tiempo completo.