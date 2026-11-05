La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este jueves en la Asamblea de Madrid. EP

Ayuso lamenta que alumnos de Madrid hayan perdido "270.000 horas de clase" por "las huelgas de la izquierda"

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LO ESENCIAL Las claves Isabel Díaz Ayuso denuncia que los alumnos madrileños han perdido 270.000 horas de clase debido a las huelgas convocadas por la izquierda. La presidenta regional califica de "políticas" estas protestas y defiende el acuerdo de financiación universitaria de 14.800 millones de euros. Ayuso considera que los estudiantes que se preparan para la PAU son los más perjudicados y quedan en desventaja frente al resto de España. La dirigente critica a la izquierda por secundar a las "mafias sindicales" y al Gobierno de Pedro Sánchez por el uso de la universidad pública.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este jueves que los alumnos madrileños hayan perdido "270.000 horas de clase" por las "huelgas torticeras" alentadas por la izquierda.

Así lo ha expresado en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, donde ha reprochado a la izquierda que solo promuevan "huelgas políticas todo el rato" con unas protestas que no habían tenido en la educación en todos estos años, pero ahora van "todas seguidas".

"Cuando tenemos los mejores resultados PISA, las huelgas son aquí. Cuando hacemos un pacto histórico por las universidades, hablamos de 14.800 millones de euros, nos vienen ahora a promover las huelgas a manos de activistas que no representan a nadie", ha lamentado la dirigente regional.

Al hilo, ha reprochado que hablen de "chiringuitos" mientras la que estudia en la universidad pública es ella y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "sirve" de la misma para dar "una cátedra a su mujer".

"Hay que tener poca vergüenza. Secuestran la voluntad de los madrileños en las calles porque no respetan nada. El derecho de los padres a ir a trabajar porque cortan calles, el dinero del contribuyente para hacer barricadas en la calle con el dinero del contribuyente", ha apuntado.

Cree que los "más perjudicados" son los alumnos de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y los que quieren ir a la universidad pública a los que la izquierda "están negando" con sus huelgas que "están dejando atrás" a los alumnos madrileños en situación de "desventaja con el resto de los españoles".

"¿Han hecho alguna reforma por la Universidad Pública? No, han intentado comprar los amiguetes para hacernos lo de siempre, a la mafia sindical, que es de lo que ustedes se viven", ha espetado a los socialistas, a los que ha trasladado que todo lo que toca Sánchez acaba "condenado, imputado, cesado, dimitido o hundido en las urnas".