Alumnos de la UAM protestan en la apertura del curso académico Europa Press

Todos los derechos en la huelga universitaria de Madrid: de poder ir a clase sin coacciones al aplazamiento de exámenes

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LO ESENCIAL Las claves Las seis universidades públicas de Madrid están convocadas a una huelga los días 4 y 5 de noviembre por plataformas estudiantiles y de trabajadores. Es el primer paro tras la entrada en vigor del nuevo Estatuto del Estudiantado, que prohíbe penalizar académicamente la falta de asistencia de los alumnos que lo secunden. Las facultades deberán adaptar o aplazar las actividades evaluables y, a su vez, garantizar la asistencia y libertad de quienes opten por no hacer huelga. Entre las protestas destaca la exigencia de destinar el 1% del PIB regional a la universidad, mientras la Comunidad defiende sus incrementos presupuestarios.

La huelga en las universidades públicas de Madrid del 4 y 5 de noviembre llega en plena precampaña electoral en la que estudiantes, docentes y personal de la administración marcharán "desde Ferraz hasta Génova" con sus reivindicaciones educativas.

La convocatoria comprende las seis universidades públicas de la región: Complutense, Autónoma, Politécnica, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos.

Según el comunicado difundido por UPM por la Pública, las plataformas agrupadas en la Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública impulsan el llamamiento a estudiantes y trabajadores.

Jóvenes en la protesta del pasado 14 de octubre en Madrid Fernanda Villavicencio

Se trata de la primera huelga universitaria que se celebra con el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario que está en vigor desde el pasado 23 de octubre.

En él, se reconoce el derecho al paro académico parcial o total de los alumnos y son las universidades las encargadas de regular las condiciones específicas para el ejercicio de estos paros en sus respectivos reglamentos.

Desde la Mesa de Portavoces del Consejo de Estudiantes se envió a los decanatos de las facultades una serie de orientaciones dirigidas al profesorado tanto para evitar perjuicios negativos en el expediente académico de quienes secunden el paro como para velar por el derecho a la educación.

Pero, ¿cuáles son estos derechos y qué garantías existen para los estudiantes que no tienen clases?

Preguntas frecuentes 1. ¿Puede penalizarse la falta de asistencia? No, no se puede penalizar académicamente la ausencia a clase. 2. ¿Qué pasa con las actividades evaluables en período de huelga? Se deben aplazar, adaptar, siempre que sea posible. En la Autónoma, por ejemplo, algunos estudiantes de Economía que tenían programadas las prácticas para el 4 y 11 de noviembre y que forman parte de la nota continua, les han movido la actividad para la semana del 18. De no ser posible un cambio de fechas, se recomienda que no puntúen negativamente en la evaluación final y se comuniquen con antelación a los estudiantes. 3. ¿Y si tengo programada una actividad en un día de huelga? Se recomienda que, antes de acudir a una actividad evaluable o realizar un trámite presencial, hay que revisar el correo institucional, el campus virtual y los avisos de cada facultad. 4. ¿Qué ocurre si no me adhiero al paro? Para quienes decidan no secundar la huelga, se debe garantizar el acceso a los centros y el desarrollo de la actividad docente para quienes decidan asistir a clase, sin presiones, coacciones ni impedimentos. Sin embargo, a falta de una normativa aprobada para todos los centros, depende de cada uno, adoptar o no estas recomendaciones.

14.800 millones

Una de las principales reivindicaciones de los convocantes es destinar el 1% del PIB madrileño a las universidades.

Al respecto, Zarzalejo ha recalcado que la huelga universitaria no la convocan las universidades, sino "las plataformas que hay en las universidades que, después de ocho meses de alcanzar un acuerdo histórico de 14.800 millones de financiación para las seis universidades públicas madrileñas, que fue aplaudido por todos los sectores, nos vienen a decir que ese acuerdo no es suficiente".

En la víspera de la huelga, el Ejecutivo regional ha llevado esa misma defensa a la Comisión de Educación de la Asamblea, donde ha señalado las responsabilidades del Gobierno de España: "Es útil comprender lo que corresponde a cada administración".

"Lo que corresponde a la Comunidad de Madrid lo estamos cumpliendo y se va a seguir trabajando con nuestras universidades para que sea así hasta 2031", ha remarcado la directora general de Universidades, María de los Ángeles Fernández de Sevilla.

También destacó que este año la Comunidad transfiere un 10,4% más de fondos a las seis universidades públicas y que el Consejo de Gobierno autorizó una Oferta de Empleo de 1.395 plazas, 1.014 de ellas para personal docente e investigador.

Sobre la reivindicación del 1% del PIB, la directora general ha recordado que el artículo 55.2 de la LOSU lo fija como "objetivo global y conjunto" de los presupuestos del Estado, universidades y comunidades autónomas.

En su intervención, ha desglosado además la nómina de un profesor funcionario para ilustrar quién regula cada uno de los conceptos: "el grueso corresponde al Gobierno central" salvo el complemento específico variable por méritos individuales, que desde 2013 se integra en la transferencia a cada universidad, y esta decide cómo distribuirlo por criterios propios.

Servicios mínimos

Los servicios mínimos, al cierre de esta publicación, no estaban disponibles y serán publicados en el BOCM durante la primera jornada de huelga.

Los convocantes han anunciado piquetes informativos desde primera hora en los accesos a los campus y, para el jueves 5, una asamblea ciudadana a las 15:00 en la plaza del Museo Reina Sofía y una manifestación a las 18:00.