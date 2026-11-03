Los docentes y estudiantes de las seis universidades públicas de Madrid estarán en huelga los días 4 y 5 de noviembre

Las protestas prevén piquetes informativos en las facultades y culminarán el 5 de noviembre con una asamblea y una manifestación en el centro de Madrid.

Los convocantes critican que la inversión universitaria en la región se sitúa en el 0,4% del PIB, lejos del 1% fijado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario y de las medias estatal y europea.

La Coordinadora en defensa de la Universidad Pública denuncia la infrafinanciación y asfixia económica que sufren los campus, responsabilizando tanto al Gobierno autonómico como al Ejecutivo central.

Docentes, personal investigador, trabajadores de administración y estudiantes de las seis universidades públicas de Madrid están convocados a dos jornadas de huelga los días 4 y 5 de noviembre.

Las seis universidades públicas de Madrid encaran dos jornadas consecutivas de huelga durante este miércoles y este jueves, 4 y 5 de noviembre. La convocatoria llama al paro a los docentes, al personal investigador, a los trabajadores de administración y al colectivo estudiantil.

El llamamiento parte de la Coordinadora en defensa de la Universidad Pública. Esta plataforma agrupa a los colectivos de la Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III, Universidad Complutense, Universidad Politécnica y Universidad Rey Juan Carlos frente al deterioro de sus recursos.

Los convocantes señalan entre los motivos centrales "la infrafinanciación de la Universidad Pública, que propicia la privatización y la mercantilización de nuestra formación universitaria, y la reivindicación de los derechos". La protesta sitúa el problema presupuestario como eje del conflicto.

Las organizaciones estudiantiles y sindicales responsabilizan de esta situación tanto al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso como al Ejecutivo central de Pedro Sánchez. Acusan a ambos gabinetes de someter a los campus a una constante "asfixia económica" de fondos.

El detonante de la protesta es el modelo de financiación plurianual suscrito entre la Comunidad de Madrid y los rectores, con 14.800 millones de euros hasta 2031. Los convocantes califican el pacto de "estafa" al considerar que consolida carencias previas.

La Coordinadora sostiene que el cálculo oficial computa aportaciones económicas directas de las familias y supedita partidas a objetivos específicos. Según denuncian, estas condiciones impiden resolver las necesidades cotidianas de facultades y departamentos, manteniendo a las plantillas en situación precaria.

En términos macroeconómicos, la inversión universitaria en la Comunidad de Madrid continúa anclada en el 0,4% del PIB autonómico. Este porcentaje se mantiene lejos del listón del 1% del PIB que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario para todo el país.

0,4% del PIB

La brecha presupuestaria resulta visible al comparar el gasto con otros territorios. El promedio estatal se sitúa en el 0,75% del PIB, mientras que la media en la Unión Europea asciende al 0,92%, situando a Madrid tras ambos indicadores públicos.

Desde la plataforma convocante denuncian que la falta de recursos busca "llevar a las instituciones a la bancarrota, degradar el servicio público y empujar al alumnado hacia las universidades privadas". Según su criterio, este proceso fomenta la dependencia de fondos mercantiles.

Junto a las reclamaciones financieras, los comités organizadores han incorporado un apartado relativo a la convivencia y los derechos de expresión en las facultades. En ese marco, critican el incremento de la vigilancia en las instalaciones universitarias durante períodos recientes.

El comunicado sostiene que "en los últimos años ha aumentado tanto la presencia de seguridad privada en los campus como las constantes y desproporcionadas acciones del Cuerpo de Seguridad del Estado". El texto cita intervenciones policiales en la Universidad Complutense.

Los representantes de la huelga responden además a las afirmaciones de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, quien acusó previamente a colectivos de pretender "quemar las calles". Los convocantes consideran que esas declaraciones intentan restar legitimidad a sus protestas estudiantiles.

En su réplica, los comités universitarios aseguran que "frente a sus intentos constantes de desacreditar" las movilizaciones mantendrán los paros. Subrayan que no aceptarán una "política de intimidación" y defienden la legitimidad de sus acciones ante la opinión pública madrileña.

Una huelga más

El paro en la educación superior coincide con un ciclo de movilizaciones en centros no universitarios de la región. Las protestas abarcan las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional, sumándose a la huelga general del 11 de noviembre.

Para las dos jornadas de huelga, los colectivos han convocado piquetes informativos desde primera hora en los accesos de los campus. El propósito de las asambleas es detener las clases y paralizar los trámites de gestión en las seis instituciones.

El calendario de movilizaciones concluirá el 5 de noviembre con una asamblea ciudadana a las 15:00 horas en la plaza del Museo Reina Sofía. Este acto servirá de antesala para la manifestación central convocada a las 18:00 horas en Madrid.

Con este paro de dos días, la comunidad universitaria busca reabrir el diálogo sobre el modelo presupuestario regional. Las seis universidades públicas afrontan estas jornadas para exigir recursos que garanticen la estabilidad de sus 220.000 estudiantes en la región.