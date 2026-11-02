Francisco Ávila, presidente de la UTAMED: "España está en una emergencia educativa. Hay que cambiar la ley universitaria"

Defiende la colaboracin pblico-privada frente al enfrentamiento entre universidades y aboga por potenciar el pensamiento crtico, el humanismo y la oratoria ante el impacto de la inteligencia artificial.

El presidente de la UTAMED propone modificar la gobernanza universitaria, eligiendo a los rectores mediante comits de profesionales en lugar de la comunidad universitaria, e incentivar el talento docente y de investigacin con flexibilidad salarial.

Francisco !vila sostiene que Espaa sufre una "emergencia educativa" y pide reformar la ley universitaria para adaptar los contenidos curriculares al mercado laboral, actualizando al menos un 20% de los ttulos cada ao.

Francisco Ávila (Málaga, 1974) es el presidente de la Universidad Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) desde 2019. Licenciado en Ciencias del Deporte en la Universidad de Extremadura y en Derecho en la Universidad de Nebrija, el emprendedor y empresario está preocupado por la rebaja de la "calidad" en la educación universitaria.

Cree que es necesaria la revisión de todos los títulos de grado y de posgrado oficiales, "al menos un 20% cada año", para estar actualizados y "adaptados al mercado laboral". Es una de las tres cosas que, a su juicio, debería abordar una hipotética ley universitaria que podría hacer un nuevo Gobierno derivado del 29-N.

Aparte de la actualización de los contenidos curriculares, los otros pilares que Ávila ha planteado a mejorar tienen que ver con la gobernanza y los profesores. Considera que debe cambiar el sistema de elección de los primeros y la carga laboral para los segundos.

El presidente de UTAMED, Francisco Ávila, este viernes. Carlos Díaz EL ESPAÑOL

Son algunas de las conclusiones que ha expresado Francisco Ávila durante una conversación mantenida con EL ESPAÑOL. Así, el Observatorio de la Educación toma el pulso a la situación de Universidad ante las decisivas elecciones generales. Es la primera de las cuatro entrevistas con presidentes y rectores.

Este 29 de noviembre España elegirá un nuevo Parlamento del que saldrá un nuevo Gobierno. En términos de universidad, ¿nuestro país necesita una nueva Ley de Universidades?

A mi juicio, a grandes rasgos, España está ahora mismo en un estado de emergencia educativa. Necesitamos cambiar muchas cosas con prontitud porque nos estamos quedando atrás. Por ello, los países europeos con los que nos debemos mirar, como Reino Unido, Dinamarca o Suecia, están compitiendo mejor en educación y tienen unos sistemas educativos y temarios mucho mejores que los nuestros.

Por ello, las universidades españolas necesitan cambiar por ley, entre otras cosas, el sistema de elección de los rectores. Los rectores no pueden ser elegidos por la comunidad universitaria; tienen que ser elegidos por profesionales y tener conocimientos en economía, en gestión y demostrar una trayectoria liderando personas.

Así se hace en Reino Unido o Estados Unidos, donde hay sistemas paralelos con profesionales que hacen un comité de selección y eligen personas con un currículum y una serie de skills fundamentales para la gobernanza de instituciones tan grandes como las universidades.

¿Ese "estado de emergencia educativa" es producto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), aprobada en 2023? ¿Cuáles son sus fallos?

No. No podemos ser oportunistas. La Ley Castells, que tanto se ha criticado, tiene muchísimas cosas muy buenas. El ministro, cuando legisló, quería efectivamente romper la endogamia, mejorar el sistema universitario y que se investigase desde las universidades.

El problema está en que no se abordó la raíz del problema. Esta raíz está en la gobernanza, que hay que cambiarla, y en que los profesores universitarios no tienen que ser Superman. Es decir, no pueden ser magníficos docentes y magníficos investigadores.

En los países donde la universidad está mejor, los profesores pueden ser magníficos profesionales que llegan a ser catedráticos siendo sólo especialistas en docencia, y otros sólo especialistas en investigación. Es decir, pueden ser magníficos profesores en sólo un área. O las dos, pero no debería ser así por norma.

Por ello, pasa que tenemos magníficos investigadores que dan clase paupérrimamente y magníficos docentes que investigan como pueden, generando un mercado casi paralelo de papers.

¿En qué debería poner más el acento una nueva Ley Universitaria?

Una nueva ley de universidades debería poner el acento, primero, en la gobernanza, luego, en la docencia y, por último, en los contenidos. Ahora cuando hablamos de calidad en la universidad española sólo hablamos de cuánto se investiga y de las ratios. Pero eso no determina la calidad de los contenidos que se enseñan.

La calidad se debería fundamentar en obligar a nuestras universidades a que el currículum académico de todos los títulos de grado y de posgrado oficiales se revise al menos un 20% cada año y esté adaptado al mercado laboral.

El conocimiento no debería quedar obsoleto y, a veces, impartimos grados con planes aprobados en los 90. Hay que actualizar los contenidos. Para mí, eso es calidad.

Francisco Ávila, presidente de la UTAMED Francisco Ávila (Málaga, 1974) es licenciado en Ciencias del Deporte y doctor en Control y Comportamiento Motor por la Universidad de Extremadura y licenciado en Derecho por la Universidad de Nebrija. Especializado en Derecho Urbanístico, Mercantil e Inteligencia Artificial, consolidó su formación tras superar un temprano traspié escolar en C.O.U. Francisco Ávila, este viernes, posando en la UTAMED, en Málaga. Carlos Díaz EL ESPAÑOL Su perfil interdisciplinar responde a la convicción de que "en la mezcla de conocimientos, razas y culturas es donde mayor innovación, riqueza y belleza se genera", según describe en su reflexión autobiográfica. Presidente de UTAMED —universidad aprobada por ley en 2023 tras 10 años de tramitación—, ha impulsado siete empresas e invertido en más de 50 sociedades como Playtomic, CoverManager o Genially. Su cartera ejecutiva abarca una docena de clubes de raqueta, una firma de capital riesgo y cinco consejos de administración. Este balance no elude reveses como el cierre de un negocio en 2021, asumiendo con pragmatismo que "cuando emprendes también pierdes y te equivocas mucho". Criado en el barrio malagueño de Miraflores de los Ángeles, donde se compraba "fiao", aprendió a "comerciar con cromos y canicas". Comparte su vida familiar con su mujer y dos hijas. En lo ideológico se define como un "optimista racional" de corte liberal, partidario del individualismo y la igualdad de oportunidades.

¿Le falta dinero a la universidad española o es una cuestión de gestión e incentivos al talento?

Yo creo que no es una cuestión de financiación. El problema está en que deberíamos poder ser flexibles a la hora de contratar, y con meritocracia pura. ¿Por qué un catedrático con 50 papers y 3 millones en proyectos internacionales tiene que cobrar lo mismo que otro catedrático con 10 papers y un proyecto de 100.000 euros al año? ¿No debería ganar mucho más el primero? Este tipo de cuestiones nos están ahogando porque no estamos valorando nuestro talento y la gente buenísima muchas veces no encuentra los incentivos.

Como presidente de una universidad privada, ¿cree que rige un sistema de "chiringuitos" como planteaba el Gobierno de Pedro Sánchez con su real decreto?

El Real Decreto 905/2025, ya anulado por el Supremo, nos quitaba competitividad y nos intervenía. Yo nunca entendí que calificaran a la privada como "chiringuitos". A mí los chiringuitos me encantan, soy malagueño y me gustan los chiringuitos en la playa, pero no sé qué tiene que ver una universidad con un chiringuito.

Creo que decir que la privada no ofrece calidad no es correcto. La calidad universitaria se tiene que medir con papers, ratios y rankings y todas las universidades, públicas y privadas, tenemos unos sistemas de control del Estado y comunidades autónomas que son los mismos para todos. Que esa calificación del Gobierno intentaba polarizar y hacer daño gratuito.

Francisco Ávila, presidente de la UTAMED, pensativo. Carlos Díaz

¿Cree que se intenta enfrentar a la universidad pública y la privada?

Se está intentando que la universidad pública y la privada se enfrenten y se pongan a competir. Pero la mejor forma de competir en la universidad española es con colaboración público-privada.

La universidad pública tiene muchísimo talento e historia en investigación, pero carece de flexibilidad y agilidad. Las privadas tenemos menos historia en investigación, pero mucha más flexibilidad y menos burocracia.

Lo maravilloso sería concurrir a proyectos de investigación juntos. Esto no va de competir pública contra privada en España, va de competir España contra Europa y Europa contra los chinos, americanos y rusos. La mejor forma de competir es cooperando.

El Informe PISA 2025 ha sido demoledor y España ha caído 23 puntos en lectura de 2022 a 2025, equivalente a más de un curso. En la facultad, ¿ustedes notan que los universitarios tienen una comprensión lectora peor que antaño?

Los docentes dicen que los chicos de los 90 veníamos más formados que los de ahora. El Informe PISA nos marca una tendencia bajista, tristemente, y no sólo en Matemáticas, Ciencia o Lectura.

En el Reino Unido, los chicos tienen formación en Emprendimiento y Economía desde los 10 a los 16 años, mientras que en España no tenemos ninguna formación financiera ni económica y no sabemos invertir. No podemos competir así con currículums desactualizados. Deberíamos legislar sin colores ni ideologías porque nuestro capital humano es lo principal para competir.

"Los docentes dicen que los chicos de los 90 veníamos más formados que los de ahora".

Otra lectura que nos dejó PISA es que los estudiantes españoles son los que más utilizan la IA, pero a los que menos se les enseña cómo usarla. ¿Cómo deberíamos corregir esta carencia?

Hace cinco años todos queríamos que nuestros niños estuviesen en el mundo STEM. Ahora es mucho más importante ser humanista y saber preguntar, comunicar, gestionar equipos y tener pensamiento creativo.

La IA es una herramienta que nos hace más inteligentes y creativos, pero hay que darle contexto. Dar contexto exige pensamiento creativo y conocimiento profundo. Tenemos que volver a ser humanistas y enseñar a pensar más que nunca, porque la ingeniería va a ser un commodity y las habilidades duras van a ser las humanistas. Hay que volver a la filosofía y a la creatividad.

Francisco Ávila, presidente de la UTAMED, este viernes. Carlos Díaz EL ESPAÑOL

¿Cómo afrontan en la UTAMED todos estos retos y qué proyectos tienen a corto y largo plazo?

Somos unos recién llegados, pero sabemos lo que no hay que hacer e imitamos a los mejores. En todos los programas de grado y posgrado tenemos asignaturas obligatorias de pensamiento creativo y de comunicación oral y oratoria. Queremos que nuestros titulados tengan conocimiento especialista, pero además sean humanistas.

La gente tiene que saber pensar y tener juicio crítico. Las clases no deberían ser un monólogo del docente, sino estar todo el rato debatiendo y pensando. Si no, seguiremos perdiendo competitividad.