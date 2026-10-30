El método finlandés para prevenir el acoso escolar que ya ha 'salvado' en España a 200 centros y 150.000 alumnos

El sistema ya se utiliza en 31 países, abarca al 90% de las escuelas finlandesas y en España está disponible en cuatro idiomas.

La iniciativa, impartida por Macmillan Education, ha formado a más de 12.000 profesionales entre docentes y equipos directivos.

El método reduce un 40% el contacto físico no deseado y disminuye los índices de víctimas de bullying, acosadores y ciberacoso.

El programa finlandés KiVa ha llegado a 200 centros educativos y 150.000 alumnos en España durante sus 10 años de aplicación.

El acoso escolar continúa siendo uno de los grandes retos de la comunidad educativa a nivel global. Según los últimos resultados del Informe PISA 2025, el 14% de los estudiantes de 15 años en España sufre estas situaciones varias veces al mes.

Aunque esto supone un incremento nacional, los niveles se mantienen por debajo de la media internacional. Para hacer frente a esta realidad, la comunidad educativa ha desarrollado varios programas o iniciativas para frenar el bullying.

Una de ellas es el programa KiVa, un sistema desarrollado por la Universidad de Turku en Finlandia. Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Educación de dicho país, que apoyó su fase de investigación. En la actualidad, está considerado el programa de prevención del acoso escolar más estudiado del mundo.

En España, el método se aplica desde hace 10 años de la mano de la editorial Macmillan Education. Durante esta década, la herramienta ha llegado y salvado a 200 centros educativos y 150.000 alumnos.

Además, ha formado a más de 12.000 profesionales, entre docentes y equipos directivos, permitiendo analizar qué herramientas funcionan realmente en las aulas.

Menos acoso en España

El programa parte de la premisa de que el acoso no es una relación exclusiva entre quien acosa y quien lo sufre. El método aborda esta compleja situación trabajando de forma coordinada con toda la comunidad educativa.

La estrategia incorpora contenidos sobre empatía, comunicación, respeto, emociones e identificación de los distintos roles en la llamada arquitectura social del acoso. Se educa y sensibiliza a docentes, familias y escolares mediante módulos con materiales de apoyo para todo el año.

Los resultados en los centros españoles participantes muestran el retroceso en todos los principales indicadores. El contacto físico no deseado pasa del 4% en 2022 al 2,4% en 2025. Esto supone una bajada del 40% en este periodo de tiempo.

El porcentaje de alumnado que declara ser víctima frecuente de acoso pasa del 6% al 5,2%. Los estudiantes que reconocen acosar frecuentemente también caen del 2,2% al 1,7%.

El ciberacoso evoluciona a la baja, pasando del 1,6% al 1,3%. Por el contrario, los comentarios relacionados con el cuerpo o la sexualidad se mantienen en torno al 7%, mostrando que todavía es necesario reforzar las acciones preventivas.

¿Cómo funciona?

El programa combina tareas de prevención, intervención y seguimiento de los escolares. Ayuda al estudiante a reconocer el acoso, el papel de sus compañeros y cómo sus reacciones frenan la situación. Todo ello se complementa con protocolos específicos al detectar un caso concreto en el colegio.

La percepción del personal educativo es favorable también. Durante los 4 años analizados, más del 80% de las valoraciones considera eficaces las conversaciones y protocolos de intervención de KiVa.

La responsable de este proyecto explica todo el aprendizaje obtenido. "Después de 10 años trabajando con centros españoles hemos aprendido que prevenir el acoso no consiste únicamente en actuar sobre la víctima y quien acosa. Una parte fundamental está en conseguir que el grupo entienda que también tiene capacidad para cambiar esa dinámica", explica a EL ESPAÑOL Raquel Pastor, manager Wellschool/KiVa & FLE.

A pesar de los avances, surgen nuevos desafíos vinculados al bienestar emocional en las aulas. Los datos muestran que la soledad frecuente apenas varía, pasando del 4,6% en 2022 al 4,4% en 2025. Esta realidad está presente en la etapa de Secundaria.

El siguiente reto en estos centros es ampliar la mirada y conseguir fortalecer el sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa.

"Los resultados de esta década nos muestran que la prevención funciona con KiVa. Pero también nos recuerdan que el bienestar del alumnado va más allá de la ausencia de acoso. El reto es seguir construyendo centros educativos donde cada estudiante se sienta valorado, acompañado y parte de la comunidad", añade Raquel Pastor.

A nivel internacional, el programa se ha implantado en el 90% de las escuelas finlandesas y se ha adoptado en 31 países diferentes. En España se encuentra disponible en cuatro idiomas: castellano, inglés, catalán y euskera.

La iniciativa establece una duración mínima de tres años de trabajo en cada colegio. Para estructurar este desarrollo, el sistema dispone de tres bloques adaptados a Primaria y Secundaria.