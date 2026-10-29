El Gobierno anuncia dos meses después una partida de 90.000 euros para el apoyo psicológico en los colegios de Ceuta

La atención se canalizará a través de los colegios e institutos, ofreciendo apoyo a estudiantes, familias y profesorado ante síntomas de ansiedad, estrés o malestar emocional.

Esta dotación forma parte del paquete de 3,2 millones de euros anunciado en septiembre para seguridad, vallado e intervención psicosocial en la comunidad educativa.

El dispositivo incluye seis psicólogos a tiempo completo, tres profesores de Servicios a la Comunidad y un profesional de Bienestar y Protección hasta diciembre de 2026.

El Gobierno asigna 89.224,23 euros para reforzar la atención y el apoyo psicológico en los centros educativos de Ceuta tras la reciente crisis migratoria.

El Gobierno anunció este martes en el Consejo de Ministros una dotación de 89.224,23 euros para prestar un servicio de intervención psicológica especializada en los centros educativos de la ciudad, casi dos meses después de que se produjera el ingreso ilegal de más de 72.000 inmigrantes a Ceuta.

La medida contempla seis profesionales de la psicología a tiempo completo para reforzar los servicios de orientación educativa de la ciudad.

Según el calendario publicado por Moncloa, el servicio estaría en marcha desde el 1 de octubre y se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2026.

David Muñoz Arbona, profesor de Historia del Arte y jefe del Departamento de Bachillerato Artístico de la Escuela de Arte de Ceuta, comenta a EL ESPAÑOL que el refuerzo responde a una necesidad de la comunidad educativa.

Sostiene que la implantación de esta medida le parece "óptima y necesaria". Como coordinador de Bienestar y Salud en Infancia y Adolescencia del centro asegura haber observado el desgaste emocional de los estudiantes.

El docente, que a principios del curso escolar realizó una evaluación de sus alumnos, describe que gran parte de ellos mostraba preocupación, tristeza ante todo lo vivido y la incertidumbre sobre si algo similar podría volver a ocurrir.

Sobre los resultados de las medidas anunciadas por el Gobierno, Muñoz puntualiza que "la valoración final habrá que hacerla con datos empíricos tras cuestionarios o los parámetros que se tomen para evaluar su impacto en el desarrollo socioeducativo y emocional del alumnado y profesorado de Ceuta".

De momento, comenta que ya ha habido dos talleres/sesiones con alumnos de 1º y 2º de Bachillerato y reuniones con el equipo directivo.

Además de haber enviado a todo el alumnado un cuestionario inicial de punto de partida para implementar el Plan Psicosocial de Apoyo, del cual no dispone de información ni competencia directa, en cuanto está coordinado por el equipo directivo de la Escuela de Arte y los técnicos del programa.

A pesar de todo, rescata que muchos de sus alumnos tenían ganas de empezar las clases y la rutina escolar y que veían la Escuela de Arte como un lugar seguro.

Las medidas se encuentran vigentes desde el 1 de octubre pasado, mucho antes del anuncio conocido esta semana. De lo que se desprende no sería una nueva partida sino parte de los 3,2 millones de euros anunciados en septiembre.

Los psicólogos tendrán dependencias en los seis institutos de Educación Secundaria de Ceuta, aunque su trabajo no se limitará a esos centros.

Cada profesional tendrá adscrito un grupo de colegios e institutos públicos y concertados a los que acudirá periódicamente, según recoge la información del Gobierno.

Además, el dispositivo se completará con tres profesores de Servicios a la Comunidad y un profesional de Bienestar y Protección, que estarán presentes durante todo el curso escolar 2026-2027.

El acompañamiento psicosocial ya figuraba entre las actuaciones que Educación trasladó a EL ESPAÑOL a comienzos de septiembre.

Entonces, el Ministerio explicó que los 3,2 millones de euros reservados para la comunidad educativa ceutí financiarán seguridad privada en centros públicos y concertados, refuerzos del vallado de varios colegios, aulas matinales en institutos y actuaciones formativas y de intervención psicosocial.

Acceso a la atención

El procedimiento para solicitar este apoyo se canaliza a través de los centros educativos.

Los colegios e institutos deben comunicar las posibles situaciones de necesidad de atención psicosocial relacionadas con los acontecimientos vividos en la ciudad y cumplimentar un formulario para trasladar cada caso al dispositivo externo.

Los profesionales responsables valorarán la situación, establecerán la prioridad de atención y determinarán las actuaciones necesarias.

Cuando se detecte un riesgo grave para la integridad física o psicológica del alumno, como conductas autolesivas, ideación suicida o situaciones de violencia grave, se activarán inmediatamente los protocolos de protección y los recursos competentes, de acuerdo con la información de ese medio.

Entre las señales a las que deberán prestar atención los centros figuran la ansiedad, el miedo, la preocupación persistente, los cambios significativos de comportamiento, el aislamiento social y las alteraciones del sueño o de la alimentación.

Según El Faro, se prevén intervenciones colectivas cuando se detecten episodios de miedo o inseguridad compartidos por grupos de alumnos o profesores, así como situaciones de malestar asociadas a rumores, informaciones no contrastadas o contenidos alarmantes.

Las familias podrán recibir orientación para identificar señales de malestar emocional en sus hijos y pautas para acompañarlos.

Por su parte, el profesorado y el personal de administración y servicios dispondrán de apoyo ante situaciones de estrés o afectación emocional vinculadas a la situación excepcional de la ciudad, además de asesoramiento para atender al alumnado.