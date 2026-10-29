Así celebró la UNIR sus 10 años en Ecuador: "Hablábamos de educación virtual y se pensaba que era enseñanza sin calidad"

Las autoridades académicas reivindicaron la importancia de la educación virtual, la autonomía universitaria y la necesidad de dar forma al futuro educativo mediante la innovación tecnológica.

A través de tres mesas de debate, los académicos analizaron los principales desafíos de la universidad en materia de gobernanza, inteligencia artificial y vinculación territorial.

El encuentro reunió a más de 5.600 participantes y a una veintena de expertos internacionales de Ecuador, España, Colombia, Chile y Bolivia de manera presencial e híbrida.

La UNIR celebró sus diez años de trayectoria en Ecuador organizando en Guayaquil el seminario internacional 'Futuros de la Educación Superior' junto a la Universidad de Guayaquil.

La educación superior ha experimentado una profunda transformación durante la última década y afronta hoy nuevos retos ligados a la inteligencia artificial, la gobernanza institucional y su impacto en la sociedad.

Sobre esta evolución reflexionaron este miércoles en Guayaquil una veintena de especialistas internacionales durante el seminario Futuros de la Educación Superior, una cita que reunió a más de 5.600 inscritos y que sirvió también para conmemorar los diez años de presencia de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en Ecuador.

Organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en colaboración con la Universidad de Guayaquil, el encuentro se desarrolló en formato híbrido, con retransmisión vía streaming y el aforo completo de la emblemática Casona Universitaria Pedro Carbo.

La jornada reunió presencialmente a académicos, autoridades educativas y expertos de Ecuador, España, Colombia, Chile y Bolivia para analizar los desafíos que definirán el futuro de las universidades bajo el lema 'Gobernanza, inteligencia artificial y vinculación con el territorio'.

La jornada comenzó con un análisis de los avances alcanzados por la educación superior durante los últimos años y de los desafíos que marcarán la próxima década. En la inauguración, el director académico de Relaciones Internacionales de UNIR, Manuel Herrera, reivindicó la contribución de la institución al desarrollo de la educación online en el país durante estos diez años de presencia.

"Fuimos los que llegamos aquí hablando de educación virtual cuando muchos pensaban que era una enseñanza de segunda calidad, llevando formación a personas que de otra manera habrían quedado excluidas", afirmó.

Por su parte, el rector de la Universidad de Guayaquil, Francisco Morán, puso en valor la relevancia del encuentro para reflexionar sobre los retos de la universidad. "Estamos ante un escenario dedicado a los futuros de la educación superior en gobernanza, inteligencia artificial y vinculación al territorio, con la expectativa de que aquí nazcan soluciones para el país y la sociedad", señaló.

El consejero académico del Consejo de Educación Superior, Pablo Beltrán, defendió una gobernanza universitaria que favorezca la innovación y responda a las necesidades de cada entorno. "La autonomía responsable es una condición para que la academia pueda innovar y responder con pertinencia a los desafíos de sus territorios", afirmó.

Asimismo, la presidenta del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Ximena Córdova, destacó la necesidad de fortalecer permanentemente las instituciones universitarias. "Los cambios tecnológicos y la transformación de los procesos educativos nos invitan a reflexionar sobre cómo responder a las expectativas de la sociedad", manifestó.

Universidades innovadoras

El seminario internacional se desarrolló en torno a tres foros de debate. La primera mesa abordó la gobernanza universitaria en un contexto marcado por la transformación tecnológica, la internacionalización y las nuevas demandas de la sociedad.

El debate estuvo moderado por el presidente de UNIR, Rafael Puyol, quien reivindicó el papel de la universidad como agente de reflexión sobre su propia evolución y su futuro. "Las universidades, además de desarrollar la mejor docencia posible, investigar, transferir y gestionarse bien, tienen la obligación de reflexionar sobre las propias tareas universitarias, sobre lo que son, lo que no son y lo que deberían ser y, sobre todo, pensar en el futuro", señaló.

Durante el panel, el rector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Walter Mera, defendió la autonomía institucional como elemento esencial para el desarrollo universitario. "Nosotros creemos que tenemos total autonomía para decidir nuestro propio destino, autonomía para decidir las elecciones de nuestras autoridades y los planes de estudio tanto de grado como de posgrado", afirmó.

Por su parte, la rectora de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Idalia Pacheco, puso el foco en la necesidad de adaptar los modelos de gestión a la realidad de cada institución. "Quizá no existe un solo modelo efectivo de gobernanza; el gran desafío es lograr mayor eficiencia al desconcentrar la toma de decisiones, evitando duplicidades y permitiendo respuestas más ágiles", explicó.

En la misma línea, el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Fernando Gaviria, destacó vía online desde Colombia la importancia de la participación y la conexión con la sociedad. "Los procesos democráticos y participativos son fundamentales para que las comunidades universitarias compartan decisiones y responsabilidades; además, las instituciones deben mantener una vinculación constante con el medio externo", manifestó.

Territorio y universidad

A continuación, tuvo lugar la segunda mesa redonda centrada en la ordenación académica en la era digital y estuvo moderada por el vicerrector de Ordenación Académica de UNIR, Rubén González, quien alertó sobre la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial en comparación con la capacidad de adaptación de las instituciones.

Durante el debate, el rector de la Universidad Técnica de Manabí, Santiago Quiroz, destacó el potencial de las herramientas tecnológicas para democratizar el acceso a la educación y mejorar la gestión académica. Por su parte, el rector de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo - ESPOCH, Washington Luna, defendió la flexibilización curricular, las microcredenciales y el nuevo papel del docente como mentor.

A su vez, la rectora de la boliviana Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), María Eugenia García Moreno, intervino online para subrayar la necesidad de impulsar una transformación digital que garantice la equidad y evite ampliar las brechas sociales.

Los participantes coincidieron en que la innovación tecnológica exige adaptar los modelos educativos, reforzar las competencias digitales y situar al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje.

Transformación universitaria

La tercera mesa redonda abordó la vinculación de las universidades con su territorio, un ámbito cada vez más relevante en un contexto de transformación tecnológica y globalización. El debate estuvo moderado por el vicerrector de Investigación y Transferencia de UNIR, Pablo Moreno Ger.

Durante el panel, el rector de la Universidad de Guayaquil, Francisco Morán, reivindicó el papel de las universidades como agentes de transformación social y apoyo a los sectores más vulnerables. Por su parte, la rectora de la Universidad Técnica de Ambato, Sara Camacho, destacó la contribución de la academia al desarrollo económico regional y al impulso del emprendimiento.

En la misma línea, el rector de la Universidad de Atacama, Forlín Aguilera, defendió desde Chile la necesidad de responder a las necesidades específicas de cada territorio sin renunciar a una visión global, mientras que el consejero académico del Consejo de Educación Superior, Pablo Beltrán, subrayó la importancia de mantener una oferta académica pertinente e innovadora, alineada con las necesidades reales de la sociedad.

Los distintos panelistas analizaron experiencias de colaboración con administraciones públicas, empresas, organizaciones sociales y actores locales para impulsar la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento.

La clausura estuvo a cargo de Francisco Morán, Manuel Herrera y Ramón Vilarroig Moya, recién elegido rector de UNIR, quien resumió el espíritu del encuentro al afirmar que "la universidad no puede limitarse a adaptarse al futuro.

Tiene que contribuir a darle forma". El rector destacó la necesidad de impulsar instituciones capaces de combinar innovación tecnológica, responsabilidad social y compromiso con el desarrollo de sus territorios.