El Gobierno echa el resto para financiar la FP pública con 15 M más para los centros excelentes tras pagar 122 desde 2022

Actualmente, la red integra a 75 centros públicos en las 17 comunidades autónomas, especializados en 18 sectores estratégicos como ciberseguridad, inteligencia artificial y mecatrónica.

La financiación se destinará a la formación del profesorado y a proyectos de innovación conjunta realizados entre centros de al menos tres comunidades autónomas.

Con esta nueva partida, la inversión acumulada por el Gobierno de España en la red pública de centros de FP excelentes alcanzará los 137 millones de euros desde 2022.

El Consejo de Ministros aprueba una ayuda de 15 millones de euros para la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional para 2026 y 2027.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una nueva convocatoria de ayudas públicas destinadas a la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional por un importe de 15 millones de euros para los ejercicios de 2026 y 2027.

Así lo ha anunciado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La inversión financiará principalmente actuaciones de acogida y formación del profesorado y proyectos conjuntos de innovación e investigación aplicada.

La dotación de 15 millones de euros está dirigida a las administraciones públicas competentes en materia de Formación Profesional en las comunidades autónomas.

El objetivo del Ministerio es asegurar la continuidad de los proyectos de transferencia de conocimiento que desarrollan los centros en beneficio del sistema educativo y productivo español.

Esta nueva partida de 15 millones de euros para el bienio 2026-2027, se suma a los 122 millones de euros ya invertidos desde la creación de la red en 2022.

Con esta asignación, la inversión acumulada por el Gobierno de España en la red pública de estos centros FP excelentes alcanzaría los 137 millones de euros.

La financiación cada año

El desglose de las transferencias estatales muestra que la primera asignación presupuestaria se ejecutó en el ejercicio 2022. En esa fecha, el Ministerio de Educación fijó una partida de 50 millones de euros mediante la Orden EFP/717/2022, de 22 de julio, para constituir la red e integrar a los primeros recintos seleccionados.

En el ejercicio 2023, la Secretaría General de Formación Profesional aprobó una segunda convocatoria pública por un valor de 24 millones de euros.

Esta dotación, oficializada en la resolución de 2 de agosto de 2023, se destinó a la incorporación de nuevos recintos y al desarrollo de proyectos de innovación tecnológica en los centros.

Durante el ejercicio 2024, el Ejecutivo acordó la tercera entrega presupuestaria por casi 15 millones de euros a través de la resolución de 28 de junio de 2024. Los fondos de la Modalidad 2 distribuyeron un importe individual de 227.250 euros a cada centro beneficiario para la financiación de sus actuaciones de desarrollo.

La cuarta inyección de recursos públicos se articuló en el ejercicio 2025 por un importe total de 33 millones de euros. La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 22 de septiembre de 2025, estableció un límite máximo de 500.000 euros por centro para garantizar la continuidad de las entonces 66 instalaciones integradas.

La red estatal

La Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional, en este sentido, integra en la actualidad a 75 centros públicos distribuidos por las 17 comunidades autónomas del país.

Las instalaciones educativas están especializadas en 18 sectores y subsectores estratégicos para la actividad de la economía nacional.

Entre los ámbitos productivos atendidos por los 75 centros figuran "la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la mecatrónica, la fabricación automatizada, la aeronáutica, las energías renovables, la sostenibilidad, el transporte, la logística, el sector audiovisual, la hostelería, el turismo y la actividad agroalimentaria", como ha explicado la propia ministra.

La red pública se ha consolidado como un mecanismo eficaz para la modernización permanente de la oferta formativa y su adaptación a los sectores productivos. Las ayudas concedidas permiten actualizar las metodologías docentes y adecuar la formación técnica a los requerimientos operativos de las empresas en España.

En el marco de la resolución aprobada este martes, los fondos financiarán proyectos específicos de acogida y capacitación técnica del profesorado de Formación Profesional.

Asimismo, se impulsarán proyectos de innovación e investigación aplicada que deberán realizarse conjuntamente entre centros situados en al menos tres comunidades autónomas diferentes.

Las pautas fijadas por el Ministerio de Educación exigen también la detección de necesidades de nuevos perfiles profesionales en los sectores de actividad. A partir de esos análisis, los centros presentarán propuestas de revisión curricular para actualizar los títulos oficiales impartidos en sus aulas de forma permanente.

Con el reparto de estos 15 millones de euros para los años 2026 y 2027, el Gobierno busca afianzar el papel de los 75 centros públicos en la transferencia tecnológica. Pero lo hace en período de precampaña, a poco más de un mes de las elecciones generales del 29-N.