Elena Igelmo, la estudiante que ha completado una estancia en la base de la NASA en Houston tras ganar el desafío 'Reto Marte'

El municipio madrileño acogerá la tercera edición del programa para seguir conectando el talento educativo local con la industria aeroespacial internacional.

Más de 150 alumnos de 25 equipos participaron en la edición que premió a Elena, mientras que en la próxima convocatoria viajará a la NASA otro estudiante getafense llamado David.

El proyecto 'Reto Marte', promovido por el Ayuntamiento de Getafe y ALEF, busca impulsar vocaciones STEAM entre los jóvenes proponiendo soluciones a problemas terrestres inspiradas en el espacio.

Elena Igelmo, estudiante del IES José Hierro de Getafe, ha completado una estancia formativa en el Space Center Houston de la NASA tras ganar la fase nacional del certamen 'Reto Marte'.

Elena Igelmo caminaba por los pasillos del Instituto Público José Hierro en Getafe sin saber que su rutina académica estaba a punto de cruzarse de lleno con la exploración espacial.

Y es que esta alumna española acaba de regresar de un viaje que la ha llevado directamente al Space Center Houston de la NASA, en Estados Unidos.

Su billete de ida, sin embargo, no provino de un sorteo, sino de su rendimiento en la fase nacional del proyecto educativo Reto Marte, un programa impulsado por el Ayuntamiento de Getafe a través de la Agencia Local de Empleo y Formación (ALEF).

La historia de esta estudiante es la de un perfil orientado hacia las disciplinas STEAM, el acrónimo que engloba Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas.

El programa en el que participó busca de manera directa que los jóvenes de la región propongan soluciones a diversos desafíos terrestres, utilizando en todo momento como fuente de inspiración la exploración del espacio.

"Me animé a participar, sobre todo, para poder ampliar mis horizontes y aprender cosas nuevas", explica Elena Igelmo en la cuenta de X de la Agencia Local de Empleo y Formación. Esa motivación inicial de la alumna se tradujo en horas de trabajo que acabaron dando sus frutos en la sede de ALEF Getafe.

Allí, su esfuerzo fue reconocido en un acto oficial que le otorgó la oportunidad de realizar una estancia formativa en las instalaciones que la agencia espacial estadounidense tiene en Houston.

El proyecto 'Reto Marte'

El proyecto Reto Marte, sin embargo, no es una iniciativa aislada en el municipio madrileño. En la edición en la que Elena resultó seleccionada participaron más de 150 estudiantes agrupados en 25 equipos diferentes de Getafe.

El objetivo principal de las instituciones que organizan el certamen es despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes. El programa educativo plantea que disciplinas como la ingeniería, la tecnología o la ciencia pueden formar parte de su futuro profesional y no sólo quedarse en un plano puramente teórico.

Mediante el trabajo en equipo, la creatividad y el desarrollo de proyectos vinculados al espacio, los alumnos aprenden a plantear y resolver problemas.

La estancia de Elena en Houston representa uno de los primeros resultados tangibles de este planteamiento educativo en la región. Durante su tiempo en el Space Center Houston, la alumna del IES José Hierro ha podido conocer de cerca el trabajo de los profesionales que preparan las misiones.

La experiencia internacional le ha permitido ver la aplicación práctica de los conocimientos que se imparten en las aulas de Getafe.

🚀 De Getafe a Houston: el talento joven no tiene fronteras. Elena Igelmo, alumna del IES José Hierro de Getafe, ha vivido una experiencia única gracias a Reto Marte (Mars Challenge): viajar a Houston y conocer de cerca el Centro Espacial de la NASA. 🌎✨ Su historia demuestra cómo la educación pública, la innovación y el trabajo en equipo pueden abrir nuevas oportunidades al alumnado. 🪐 Ahora, el reto continúa. Los días 3, 4 y 5 de noviembre, Getafe acoge la 3.ª edición de Reto Marte, una iniciativa del Ayuntamiento de Getafe que impulsa las vocaciones STEAM y anima a los jóvenes a imaginar soluciones para los grandes desafíos de la Tierra. 🎥 Dale al play y descubre la experiencia de Elena. #RetoMarte #MarsChallenge #GetafeCapitalDeMarte #TalentoJoven #STEAM #Getafe @aytogetafe — Agencia Local de Empleo y Formación (@alefgetafe) October 27, 2026

Este viaje materializa una idea central del certamen local: que los estudiantes no solo imaginen cómo sería llegar a Marte, sino que vean el sector de la exploración aeroespacial como un destino laboral con perspectivas de desarrollo a lo largo del tiempo.

Mientras Elena ya ha completado su experiencia formativa en territorio estadounidense, el certamen sigue su curso y prepara nuevas fases de selección. Un compañero de Getafe llamado David, que también destacó en el concurso educativo, viajará a la sede de la NASA en la próxima convocatoria.

Más convocatorias

El flujo de estudiantes madrileños hacia las instalaciones aeroespaciales de Estados Unidos se mantendrá en el tiempo, dado que ya se ha anunciado de forma oficial la llegada de la tercera edición del Reto Marte, también denominado bajo el nombre internacional de Mars Challenge.

Esta nueva convocatoria del programa volverá a reunir al alumnado de la localidad con el propósito de generar ideas conjuntas para los desafíos de la Tierra inspirados en el espacio exterior.

Desde el Ayuntamiento de Getafe invitan a toda la comunidad educativa a potenciar sus capacidades analíticas y dar un paso hacia adelante en el desarrollo de las habilidades profesionales vinculadas a las disciplinas STEAM.

El recorrido formativo desde las aulas del instituto público de Getafe hasta la base operativa de Houston subraya la viabilidad real de conectar el entorno local madrileño con los centros internacionales.

Elena Igelmo ha regresado con una perspectiva amplia de la industria científica y tecnológica, demostrando con su experiencia que los proyectos educativos surgidos en un municipio español pueden concluir en una experiencia en la NASA.